Come Dormire in Gravidanza

Nel corso dei nove mesi, infatti, si susseguono una serie di cambiamenti fisiologici che possono compromettere il sonno in modi praticamente unici e per le gestanti può essere faticoso addormentarsi o riposare in modo funzionale durante la notte. In particolare, la letteratura scientifica indica che almeno il 50% delle donne incinte sperimenta: frequenti risvegli notturni , insonnia , scarsa qualità del sonno ed eccessiva stanchezza diurna durante tutti e tre i trimestri.

La privazione del sonno è una realtà inevitabile per i nuovi genitori. Sfortunatamente, per molte future mamme , i disturbi del sonno iniziano ancora prima della nascita del bambino .

Con il passare del tempo, le future mamme possono anche provare mal di schiena e avere difficoltà a trovare una posizione comoda per supportare il pancione in crescita.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per controllare altre variabili, il sonno di scarsa qualità sembra essere un fattore di rischio per:

La privazione cronica del sonno durante la gravidanza ha un impatto sul sistema immunitario e, considerato che dormire aiuta a regolare la glicemia , rappresenta uno dei fattori di rischio per il diabete mellito gestazionale . Inoltre, le donne incinte che all'inizio della gravidanza non dormono abbastanza sono inclini a sviluppare pressione alta nel terzo trimestre e, qualora si venisse a stabilire una grave privazione di sonno, può aumentare il rischio di preeclampsia , una condizione che può portare a parto prematuro e complicazioni durature per il cuore, i reni e altri organi della madre.

Dormire bene durante la gravidanza è importante sia per la madre, che per lo sviluppo del bambino. La qualità del sonno correla, infatti, a memoria , appetito , umore e processi decisionali , elementi che svolgono un ruolo importante quando ci si prepara ad accogliere un neonato.

Sebbene ci siano molte teorie, le esatte cause dei crampi alle gambe e della sindrome delle gambe senza riposo durante la gravidanza rimane poco chiara. Le terapie suggerite includono l'integrazione vitaminica, la terapia del calore e il massaggio , ma non c'è consenso su quale sia il miglior trattamento.

Per ridurre i problemi di sonno durante la gravidanza, sono possibili diversi approcci, sempre previa approvazione del medico. Le terapie che si sono dimostrate efficaci per il trattamento dei disturbi del sonno includono, per esempio: gli antiacidi in caso di reflusso gastroesofageo e l'uso di dispositivi a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) in caso di apnea ostruttiva del sonno ; per altre condizioni, qualora necessario, il medico potrebbe decidere d'indicare integratori vitaminici e minerali.

Prima di procedere, occorre fare una PREMESSA IMPORTANTE : poiché alcune sostanze possono rappresentare un rischio per il feto in via di sviluppo, le donne in gravidanza dovrebbero sempre consultare il proprio medico prima di assumere farmaci o rimedi erboristici per favorire il sonno .

Se non si è abituate a questa posizione, potrebbe essere utile usare qualche cuscino in più per dormire comodamente su di un fianco. A tal proposito, si segnala che esistono dei cuscini specifici per la gravidanza , di solito a forma di U o di banana , che, una volta disposti in modo parallelo al corpo, sostengono la pancia; questi stessi cuscini sono poi adattabili all' allattamento .

Dormire sul lato sinistro, con le gambe leggermente piegate , è considerata la migliore posizione per dormire in gravidanza. Questa posizione facilita il flusso sanguigno al cuore, ai reni e all'utero e migliora l'apporto di ossigeno e sostanze nutritive al feto. Sebbene non sia ottimale come il lato sinistro, è accettabile anche dormire sul lato destro.

Igiene del Sonno in Gravidanza

Come Migliorare l’Igiene del Sonno durante la Gravidanza

L'igiene del sonno è un insieme di abitudini e comportamenti che promuovono un sonno ristoratore per qualità e sufficiente per quantità. Quest'insieme di pratiche è importante per tutti, ma può fare una grande differenza durante la gravidanza.

Oltre agli ausili per il sonno in gravidanza come i cuscini extra, le seguenti abitudini possono aiutare a ridurre l'insonnia e migliorare la qualità generale del sonno:

Mantenere una camera da letto fresca, buia e tranquilla;

Dare priorità al sonno e attenersi ad un'ora di andare a letto coerente, programmando i sonnellini all'inizio della giornata in modo che non interferiscano con il sonno notturno;

Leggere un libro, fare un bagno o concedersi un'altra attività rilassante prima di andare a dormire;

Usare una luce notturna per riaddormentarsi più facilmente dopo le interruzioni del sonno per recarsi in bagno;

Evitare di portare la tecnologia in camera da letto e spegnere gli schermi almeno un'ora prima di andare a letto;

Praticare una regolare attività fisica, ma evitare esercizi nelle tre ore che precedono il riposo;

Se non si riesce ad addormentarsi entro 30 minuti, alzarsi dal letto e dedicarsi a qualche attività rilassante, non stimolante, finché il sonno non ritorna spontaneamente.

Mangiare e Bere in modo strategico

Durante la gestazione, i cambiamenti ormonali combinati all'espansione dell'utero causano il rallentamento dell'intero apparato digerente. Ciò può causare stitichezza, indigestione, bruciore di stomaco e altri sintomi digestivi che potrebbe peggiorare durante la notte. Allo stesso tempo, l'aumento della produttività dei reni e la pressione sulla vescica da parte del bambino in crescita rendono la minzione più frequente.

Gestire l'input e l'output digestivo del corpo è fondamentale per dormire bene la notte.

Per evitare potenziali interruzioni del sonno, è possibile applicare questi accorgimenti:

Eliminare la caffeina, poiché, da stimolante quale è, rende difficile l'addormentamento;

Evitare bevande gassate, agrumi, menta piperita, pomodori e cibi piccanti o grassi e pasti troppo pesanti, poiché possono innescare il reflusso acido;

Astenersi dal mangiare entro tre o quattro ore prima di coricarsi;

Fai piccoli pasti durante il giorno, invece di tre pasti abbondanti;

Bere molta acqua durante il giorno, ma ridurre l'assunzione di liquidi entro due ore dal riposo notturno.

Assicurarsi di Respirare Bene

L'aumento di peso, insieme ai cambiamenti ormonali e fisiologici, predispone le donne in gravidanza a disturbi della respirazione del sonno (Sleep-Disordered Breathing, SDB): le manifestazioni più comuni includono il russamento e l'apnea ostruttiva del sonno, una condizione in cui le vie aeree si bloccano ripetutamente durante il riposo notturno. La corretta gestione dei SDB è fondamentale, poiché associati ad esiti materni e fetali avversi, aumentando il rischio di preeclampsia, ipertensione e diabete gestazionale. Se mal controllati, questi disturbi possono influire negativamente sulla qualità generale della vita, portando a eccessiva sonnolenza diurna, mal di testa mattutino e deterioramento cognitivo. Fortunatamente, le prove suggeriscono che il trattamento anche lieve dei SDB migliora la salute della madre e del bambino.

Per respirare bene di notte può essere utile:

Tenere sotto controllo l'aumento di peso in gravidanza : i chili in eccesso di peso sono una delle principali cause di SDB. Il ginecologo può indicare quali interventi è meglio adottare nel proprio caso.

: i chili in eccesso di peso sono una delle principali cause di SDB. Il ginecologo può indicare quali interventi è meglio adottare nel proprio caso. Usare un umidificatore : durante la gravidanza può aumentare anche la congestione nasale, che peggiora disturbi della respirazione del sonno.

: durante la gravidanza può aumentare anche la congestione nasale, che peggiora disturbi della respirazione del sonno. Alzare la parte del letto in cui si poggia la testa: dormire orizzontalmente esacerba l'apnea notturna; anche una leggera pendenza può alleviare il problema.

Nei casi di apnee notturne conclamati, il medico può indicare l'utilizzo di una macchina CPAP (terapia gold standard per questa condizione), per garantire un sano apporto di ossigeno.

Come Alleviare i Disturbi alle Gambe in Gravidanza

Le donne incinte hanno maggiori probabilità di avere crampi alle gambe durante la notte, soprattutto per i cambiamenti nella capacità del corpo di elaborare il calcio. Come anticipato, poi, la sindrome delle gambe senza riposo può verificarsi più frequentemente in gravidanza.

Per impedire alle gambe di tenere svegli la notte:

Eseguire delicati allungamenti delle gambe prima di andare a letto;

Fare un'adeguata attività fisica durante il giorno;

Seguire una dieta che preveda un adeguato apporto di calcio.

In caso di crampi improvvisi: flettere i piedi o premerli contro le estremità del letto.

Allentare Stress e Preoccupazioni

Sebbene la gravidanza sia spesso un momento emozionante e speciale, può anche essere carico di stress. Le donne incinte possono rimanere sveglie rimuginando sul parto, sulla salute del bambino, sulle finanze o su una serie di altre cose. Possono anche sperimentare incubi e sogni vividi, che sono comuni in gravidanza.

Per far fronte alle preoccupazioni notturne, è possibile provare a:

Incorporare pratiche calmanti nella propria routine, come yoga, esercizi di respirazione o meditazione;

Fare un bagno rilassante per allontanare le tensioni;

Richiedere un supporto professionale o frequentare corsi preparto per essere preparati ai cambiamenti futuri. Condividere i propri sentimenti con qualcuno di esterno, che magari sta attraversando la stessa esperienza, può fare una differenza significativa.

Evitare Farmaci e Rimedi Erboristici per Dormire

Sebbene sia allettante cercare un integratore alimentare o un farmaco per combattere l'insonnia, questi prodotti non sono, di solito, raccomandati per le donne in gravidanza. Questi rimedi per dormire non sono privi di effetti collaterali e la ricerca scientifica è limitata per confermarne l'uso affidabile durante la gestazione, senza influire sugli esiti del parto.

In Caso di Dubbi, Consultare il Medico

Non esitare a chiedere un consiglio al medico o al ginecologo di riferimento per qualsiasi cambiamento nelle abitudini del sonno, non importa quanto piccolo o apparentemente banale. Rimanere in salute è particolarmente importante durante la gravidanza e la buona salute inizia con un sonno di qualità.