La risposta alla domanda "come curare la depressione?" può essere più complessa di quel che si potrebbe pensare.

La depressione, infatti, è una patologia che può presentarsi in maniera differente da un individuo all'altro, con una sintomatologia non sempre chiara e, talvolta, in associazione ad altre patologie. Per questo motivo, il trattamento della depressione deve essere personalizzato per ciascun paziente e richiede pazienza e costanza.

Il primo passo, naturalmente, consiste nel diagnosticare la tipologia di forma depressiva che affligge il paziente e la sua gravità; in seguito, il medico e lo specialista potranno elaborare un piano terapeutico per il proprio paziente che dovrà essere rispettato scrupolosamente per far sì che risulti efficace e per cercare di prevenire eventuali ricadute.

Le strategie terapeutiche che si possono intraprendere sono sia di tipo non farmacologico (supporto e psicoterapia) che di tipo farmacologico (farmaci antidepressivi). A seconda dei casi, i due approcci terapeutici possono essere associati.

Per approfondire: