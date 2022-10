Convivere con il tumore al polmone. Come aiutare il paziente In seguito ad una diagnosi di tumore al polmone ci si può sentire spiazzati e sopraffatti. Acquisire la consapevolezza di dover convivere con questa malattia può essere complicato sotto molteplici punti di vista e può mettere a dura prova. Per questa ragione, è molto importante che il malato riceva un supporto completo, non limitato al trattamento del tumore al polmone in sé, ma che comprenda un sostegno concreto anche in tutti gli altri aspetti che, inevitabilmente, possono essere influenzati dalla presenza della malattia. Nel corso di questo articolo, pertanto, vedremo quali sono i mezzi che possono - e che devono - essere messi in pratica per aiutare il paziente a vivere e convivere con il tumore al polmone

Tumore al polmone: cos'è e caratteristiche principali Il primo passo utile per iniziare a convivere con questa patologia consiste nell'imparare a conoscerla. Entriamo più nel dettaglio. Il tumore al polmone è una patologia neoplastica di tipo maligno che può svilupparsi a partire dalle cellule dei bronchi, dei bronchioli o degli alveoli. In Italia, il tumore al polmone rappresenta la seconda neoplasia più frequente negli uomini e la terza nelle donne. Esistono differenti tipologie di tumore al polmone; clinicamente, si è soliti distinguere le principali forme in: Tumore al polmone a piccole cellule o SCLC (dall'inglese small cell lung cancer);

o SCLC (dall'inglese small cell lung cancer); Tumore al polmone non a piccole cellule o NSCLC (dall'inglese non-small cell lung cancer). Il tumore al polmone a piccole cellule rappresenta circa il 10-15% dei casi di tumore al polmone; mentre il tumore al polmone non a piccole cellule rappresenta circa l'85% dei casi di tumore al polmone. Nella maggioranza dei casi di tumore al polmone non a piccole cellule è possibile individuare mutazioni genetiche specifiche, quali ad esempio: mutazioni del gene KRAS, mutazioni del gene EGFR, mutazioni del gene ALK, del gene MET del gene HER2, del gene RET, del gene ROS1 e del gene NTRK. Entrambe le tipologie di tumore al polmone possono dare origine a metastasi ed invadere altri organi e tessuti, quali ad esempio: ossa, cervello, fegato, ghiandole surrenali. Per la prognosi e la sopravvivenza è di fondamentale importanza la diagnosi precoce, al fine di garantire un intervento terapeutico tempestivo. Oltre al trattamento diretto della patologia, molto importanti sono anche tutti i trattamenti di supporto - coinvolgenti diversi ambiti - che vengono messi in atto per favorire il benessere del paziente, aiutandolo a convivere con la malattia di cui soffre.

Cure e terapie farmacologiche di supporto Le cure e le terapie farmacologiche di supporto sono trattamenti che vengono messi in pratica per alleviare i sintomi provocati dallo stesso tumore al polmone, ma anche per ridurre i sintomi che possono essere scatenati dai trattamenti specifici contro di esso. Non a caso, le cure di supporto vengono, di norma, affiancate alla terapia mirata alla cura del tumore fin dalle sue prime fasi. In funzione delle condizioni e dei sintomi manifestati dal paziente, i trattamenti di supporto possono essere diversi. Di seguito ne ricordiamo alcuni. Terapia del dolore La terapia del dolore è senz'altro una delle cure di supporto maggiormente impiegate. Come si può facilmente intuire, il suo scopo è quello di contrastare il dolore oncologico causato dalla massa tumorale, ma non solo. La terapia del dolore, infatti, può anche essere impiegata per gestire lo stimolo doloroso che può scaturire dai trattamenti messi in pratica nel tentativo di combattere la malattia (si pensi, ad esempio, al dolore post-operatorio in seguito ad intervento chirurgico o al dolore che potrebbe essere provocato da altri approcci terapeutici). Nell'ambito della terapia del dolore si ricorre all'uso di farmaci analgesici quali: Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), il cui impiego è riservato al trattamento di dolore di grado da lieve a moderato;

(FANS), il cui impiego è riservato al trattamento di dolore di grado da lieve a moderato; Analgesici oppioidi, si tratta di potenti farmaci antidolorifici il cui impiego è generalmente riservato ai casi di dolore di grado da moderato a severo. A questi possono aggiungersi altri farmaci come corticosteroidi, alcuni tipi di antidepressivi e alcuni tipi di antiepilettici. Benché non agiscano direttamente sul dolore, possono affiancare l'azione degli analgesici sopra elencati. Naturalmente, la tipologia di terapia del dolore da impiegare verrà stabilita dallo specialista in maniera individuale per ciascun paziente. Agenti modificanti la struttura ossea Gli agenti modificanti la struttura ossea sono farmaci che vengono utilizzati per prevenire eventi correlati all'apparato scheletrico, in particolare quando il tumore va in metastasi intaccando il tessuto osseo. Ciò, infatti, può comunemente dare origine a fratture e conseguenti problemi che potrebbero ostacolare il percorso terapeutico. Da qui l'importanza di intervenire precocemente al fine di scongiurare complicazioni di questo tipo. Ad esempio, principi attivi come denosumab o acido zoledronico vengono impiegati per ridurre la frequenza di fratture ossee correlate proprio ad eventuali metastasi che interessano le ossa. Utilizzo di stent Quando la massa tumorale cresce e si espande può raggiungere dimensioni tali da provocare un'ostruzione delle vie aeree, con conseguente comparsa di dispnea e difficoltà respiratorie. Qualora ciò si verificasse, è possibile intervenire con l'applicazione di uno stent, il cui compito è quello di ridurre l'occlusione delle vie aeree e le complicazioni che ne derivano.

Supporto nutrizionale: il ruolo dell'alimentazione Appartiene al gruppo delle cure di supporto anche quello di tipo nutrizionale. Il tumore al polmone e le strategie messe in pratica per contrastarlo, infatti, potrebbero avere ripercussioni anche su appetito e peso corporeo del paziente. Ad esempio, tanto la malattia quanto i trattamenti contro di essa possono dare origine ad effetti indesiderati come: Alterazione del senso del gusto;

Diminuzione o perdita dell'appetito;

Nausea e vomito;

Difficoltà della deglutizione o della masticazione;

Irritazioni e infiammazione della bocca e dell'apparato digerente;

Calo ponderale. Da questo elenco, quindi, è facile capire come l'alimentazione e il modo di nutrirsi del paziente possano risultare alterati e portare ad una serie di problematiche più o meno gravi. Il calo ponderale, per altro, può essere dovuto non solo alla perdita di massa grassa, ma anche alla perdita di massa muscolare con tutte le conseguenze del caso. Talvolta, il paziente può addirittura andare incontro ad una condizione di malnutrizione. A questo proposito, tuttavia, è importante sottolineare che non sempre la malnutrizione si associa al calo del peso corporeo: in simili situazioni, la condizione potrebbe non essere individuata tempestivamente. Alla luce di quanto finora detto, il supporto nutrizionale si delinea come fondamentale nell'ambito del trattamento del paziente affetto da tumore al polmone. Il medico o lo specialista potranno, pertanto, indirizzare il malato al consulto di figure specializzate in quest'ambito, come ad esempio dietologo e/o nutrizionista. In linea generale, per i pazienti malati di tumore - incluso quello al polmone - può essere consigliata un'alimentazione caratterizzata dal consumo di frutta e verdura e che preferisca cibi come pesce azzurro e legumi rispetto ad altri alimenti di origine animale. In qualsiasi caso, quanto appena detto è puramente indicativo, poiché saranno gli specialisti della nutrizione a valutare quali sono le esigenze nutritive di ciascun individuo, fornendogli indicazioni sulla dieta corretta da seguire per il suo specifico caso. Per approfondire: Esserci per aiutare. Il ruolo delle associazioni per pazienti affetti da tumore al polmone

Supporto psicologico: un aiuto fondamentale per il paziente Il supporto psicologico riveste un ruolo di primaria importanza nel percorso terapeutico del paziente con tumore al polmone. Come accennato all'inizio dell'articolo, ricevere una diagnosi di tumore al polmone è senz'altro difficile e non è insolito trovarsi travolti da un insieme di emozioni e sentimenti negativi. Il sostegno psicologico può, quindi, essere estremamente utile per aiutare il malato ad affrontare preoccupazioni e timori connessi alla patologia diagnosticata, al percorso terapeutico che dovrà affrontare, o che già sta affrontando, e nel gestire tutte le sensazioni ed emozioni che si provano in un simile contesto. In particolare, se ci sente ansiosi e/o depressi, è molto importante informarne il medico o i propri famigliari che, a loro volta, potranno rivolgersi a questa figura sanitaria. Il medico può quindi indirizzare il paziente verso specialisti (ad esempio, psicologo, specialista della salute mentale, ecc.) che saranno in grado di fornire l'aiuto di cui l'individuo necessita; ancor meglio se si tratta di figure specializzate con esperienza nella gestione delle problematiche emotive e psicologiche dei pazienti che si trovano ad affrontare neoplasie maligne come il tumore al polmone. Il paziente, inoltre, potrebbe essere indirizzato anche verso gruppi di sostegno all'interno dei quali potrà parlare e confrontarsi con altri individui che hanno affrontato o stanno affrontando la sua stessa patologia maligna. Oltre al supporto derivante da figure specialistiche, anche il sostegno emotivo ricevuto da famigliari e amici è molto importante; per questo motivo, per il paziente può rivelarsi molto utile anche parlare e confidarsi con loro.