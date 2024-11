Come capire se si ha un disturbo post traumatico da stress? Quanto dura e come si guarisce

Il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è un problema psicologico che si sviluppa in alcune persone che hanno vissuto un evento scioccante, spaventoso o pericoloso. Provare paura durante e dopo una situazione traumatica è naturale, quale fisiologica parte della risposta "combatti o fuggi" del corpo, che ci aiuta a evitare o rispondere a potenziali pericoli. Dopo un trauma, le persone possono sperimentare una serie di reazioni negative e inizialmente poco gestibili; fortunatamente, la maggior parte guarisce nel tempo. Coloro che continuano ad avere problemi, tuttavia, possono soffrire di disturbo da stress post-traumatico. Shutterstock

Come capire se si ha un disturbo post traumatico da stress? Segni e sintomi I sintomi del disturbo da stress post-traumatico solitamente iniziano entro 3 mesi dall'evento, ma, a volte, emergono più tardi. Per soddisfare i criteri del PTSD, i sintomi devono persistere 1 mese o più, e devono essere abbastanza gravi da interferire con aspetti della vita quotidiana - come le relazioni o il lavoro. I sintomi devono anche essere indipendenti dall'assunzione di farmaci o di sostanze o da altre malattie. Le persone con disturbo post-traumatico da stress hanno spesso delle comorbilità, come depressione, uso di sostanze o uno o più disturbi legati all'ansia. Un professionista con esperienza nell'aiutare le persone con PTSD, come psicologo e/o psichiatra, può determinare se i sintomi soddisfano i criteri di questa malattia e indirizzare al trattamento più adeguato. I seguenti sintomi dovrebbero rimanere per almeno 1 mese: Almeno un sintomo di re-experiencing del trauma;

Almeno un sintomo di evitamento;

Almeno due sintomi di allerta e reattività;

Almeno due sintomi cognitivi e dell'umore. Sintomi di flashback Flashback, ovvero rivivere l'evento traumatico, inclusi i sintomi fisici come l'accelerazione del battito cardiaco e la sudorazione;

Avere ricordi o sogni ricorrenti correlati all'evento;

Avere pensieri angoscianti;

Avere segni fisici di stress. Pensieri e sentimenti possono scatenare questi sintomi, così come parole, oggetti o situazioni che ricordano l'evento. Sintomi di evitamento Stare lontano da luoghi, eventi o oggetti che ricordano l'esperienza traumatica;

Evitare pensieri o sentimenti correlati all'evento traumatico. I sintomi di evitamento possono indurre le persone a cambiare le proprie routine. Ad esempio, alcune persone potrebbero evitare di guidare o andare in auto dopo un grave incidente automobilistico. Sintomi di allerta e reattività includono Spaventarsi facilmente;

Sentirsi tesi o nervosi;

Avere difficoltà di concentrazione;

Avere difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentati;

Sentirsi irritabili e avere scoppi di rabbia o aggressività;

Avere comportamenti rischiosi, sconsiderati o distruttivi. I sintomi di allerta sono spesso costanti. Possono portare a sentimenti di stress e rabbia, e possono interferire con parti della vita quotidiana, come dormire, mangiare o concentrarsi. Sintomi cognitivi e dell'umore Avere difficoltà a ricordare le caratteristiche principali dell'evento traumatico;

Avere pensieri negativi su se stessi o sul mondo;

Avere sentimenti esagerati di colpa per sé stessi o per gli altri;

Avere emozioni negative continue, come paura, rabbia, senso di colpa o vergogna;

Perdere interesse per attività piacevoli;

Avere sentimenti di isolamento sociale;

Avere difficoltà a provare emozioni positive, come felicità o soddisfazione. I sintomi cognitivi e dell'umore possono iniziare o peggiorare dopo l'evento traumatico. Possono portare una persona a sentirsi distaccata da amici o familiari. Come reagiscono i bambini e gli adolescenti al trauma? I bambini e gli adolescenti possono avere reazioni estreme al trauma, ma sintomi potrebbero non essere gli stessi degli adulti. Nei bambini di età inferiore ai 6 anni, questi sintomi possono includere: Bagnare il letto dopo aver imparato a usare il bagno;

Dimenticare come parlare o non essere in grado di parlare;

Recitare l'evento spaventoso durante il gioco;

Essere insolitamente attaccati ad un genitore o un altro adulto. I bambini più grandi e gli adolescenti di solito mostrano sintomi più simili a quelli osservati negli adulti. Possono anche sviluppare comportamenti dirompenti, irrispettosi o distruttivi. I bambini più grandi e gli adolescenti possono sentirsi in colpa per non aver impedito l'evento, e sperimentare pensieri di vendetta.

Quanto dura il disturbo post-traumatico da stress? Il decorso del disturbo può essere variabile. Alcune persone guariscono entro 6 mesi, mentre altre hanno sintomi che durano per 1 anno o più.

Come si guarisce da stress post traumatico? È importante che chiunque presenti sintomi da disturbo post-traumatico da stress lavori con un professionista della salute mentale di esperienza nel trattamento di queste problematiche. I trattamenti principali sono la psicoterapia, i farmaci o una combinazione di essi. Alcune persone con PTSD, come quelle interessate da relazioni abusive, potrebbero vivere un trauma continuo. In questi casi, il trattamento è solitamente più efficace quando si affrontano sia la situazione traumatica che i sintomi. Le persone che vivono eventi traumatici o che hanno PTSD possono anche soffrire di disturbo di panico, depressione, abuso di sostanze o pensieri suicidi. Il trattamento per queste condizioni può aiutare il recupero dal PTSD. La ricerca mostra che anche il supporto di familiari e amici può essere una parte importante del recupero. Psicoterapia La psicoterapia (a volte chiamata terapia della parola) include una moltitudine di tecniche di trattamento che i professionisti della salute mentale usano per aiutare le persone a identificare e cambiare emozioni, pensieri e comportamenti negativi. La psicoterapia può fornire supporto, istruzione e guida alle persone con PTSD e alle loro famiglie. Il trattamento può essere individuale o di gruppo, e dura solitamente dalle 6 alle 12 settimane o più. Alcuni tipi di psicoterapia sono specifici per PTSD, mentre altri si concentrano su problemi sociali, familiari o lavorativi. Le psicoterapie possono incentrarsi sull'addestramento del paziente nell'identificare i fattori scatenanti e gestire i sintomi. Un tipo comune di psicoterapia, chiamata terapia cognitivo-comportamentale, può includere la terapia espositiva e la ristrutturazione cognitiva: La terapia espositiva aiuta le persone a imparare a gestire la propria paura esponendole gradualmente, in modo sicuro, al trauma che hanno vissuto. Come parte della terapia dell'esposizione, le persone possono pensare o scrivere sul trauma, o visitare il luogo in cui è accaduto. Questa terapia può aiutare le persone con PTSD a ridurre i sintomi che causano loro disagio.

aiuta le persone a imparare a gestire la propria paura esponendole gradualmente, in modo sicuro, al trauma che hanno vissuto. Come parte della terapia dell'esposizione, le persone possono pensare o scrivere sul trauma, o visitare il luogo in cui è accaduto. Questa terapia può aiutare le persone con PTSD a ridurre i sintomi che causano loro disagio. La ristrutturazione cognitiva aiuta le persone a dare un senso all'evento traumatico. A volte, le persone ricordano l'evento in modo diverso da come è accaduto. Possono provare sensi di colpa o vergogna per qualcosa che non è colpa loro. La ristrutturazione cognitiva può aiutare le persone con PTSD a pensare a ciò che è accaduto in modo realistico. Farmaci La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato due inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), un tipo di farmaco antidepressivo, per il trattamento del PTSD. Gli SSRI possono aiutare a gestire i sintomi del PTSD come tristezza, preoccupazione, rabbia e sensazione di insensibilità emotiva. Gli operatori sanitari possono prescrivere SSRI e altri farmaci insieme alla psicoterapia. Alcuni farmaci possono aiutare a trattare specifici sintomi del PTSD, come insonnia e incubi. Le persone dovrebbero collaborare con i propri terapeuti per trovare il farmaco migliore o la combinazione di farmaci e la dose giusta.

Chi soffre di PTSD? Chiunque può sviluppare un disturbo post-traumatico da stress, e a qualsiasi età. Ad esempio i veterani di guerra e chi ha subito o assistito a un'aggressione fisica o sessuale, un abuso, un incidente o o altri eventi gravi. Tipicamente, le persone colpite da PTSD tendono a sentirsi stressate o spaventate anche quando non sono in pericolo. Non tutti coloro che soffrono di PTSD hanno vissuto un evento pericoloso. A volte, perfino scoprire che un amico o un familiare ha subito un trauma può causare disturbo post-traumatico da stress. Secondo il National Center for PTSD, un programma del U.S. Department of Veterans Affairs, circa il 6% delle persone soffrirà di PTSD in un certo momento della loro vita. Le donne hanno più probabilità di sviluppare disturbo post-traumatico da stress rispetto agli uomini. Alcuni aspetti dell'evento traumatico e alcuni fattori biologici (come i geni) possono rendere alcuni soggetti più inclini a sviluppare PTSD.

Quali sono i fattori di rischio del PTSD? Non tutti coloro che vivono un evento pericoloso sviluppano disturbo post-traumatico da stress. Alcuni fattori responsabili sono presenti prima del trauma, altri diventano determinanti durante e dopo un evento traumatico. I fattori di rischio che possono aumentare la probabilità di sviluppare PTSD includono: Essere esposti a precedenti esperienze traumatiche, in particolare durante l'infanzia;

Rimanere feriti o vedere persone ferite o uccise;

Provare orrore, impotenza o paura estrema;

Avere poco o nessun supporto sociale dopo l'evento;

Avere a che fare con ulteriore stress dopo l'evento, come la perdita di una persona cara, dolore e lesioni o la perdita del lavoro o della casa;

Avere una storia personale o familiare di malattia mentale o abuso di sostanze; I fattori di resilienza che possono ridurre la probabilità di sviluppare PTSD includono: Cercare supporto da amici, familiari o gruppi di supporto;

Imparare a sentirsi bene con le proprie azioni in risposta a un evento traumatico;

Avere una strategia di coping per superare e imparare dall'evento traumatico;

Essere preparati e in grado di rispondere a eventi sconvolgenti quando si verificano, nonostante la paura.

Come posso trovare aiuto per il disturbo da stress post-traumatico? Se non sai dove cercare aiuto, il medico può indirizzarti a un professionista della salute mentale autorizzato, come uno psichiatra o uno psicologo con esperienza nel trattamento del disturbo post-traumatico da stress. Ecco alcune cose che puoi fare per aiutarti durante il trattamento: Parla con il tuo medico delle opzioni di trattamento e segui il tuo piano di trattamento.

Fai esercizio fisico, pratica la meditazione e la respirazione consapevoli, il training autogeno o guidato, o altre attività che aiutano a ridurre lo stress.

Cerca di mantenere delle routine per i pasti, l'esercizio fisico e il sonno.

Fissa obiettivi realistici e concentrati su ciò che puoi gestire.

Trascorri del tempo con amici o parenti fidati e racconta loro le cose che potrebbero scatenare i sintomi.

Aspettati che i sintomi migliorino gradualmente, non immediatamente.

Evita l'uso di alcol o droghe.