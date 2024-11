Come capire se si ha il catarro? Cosa bisogna fare per eliminarlo?

In genere, le infezioni che generano catarro guariscono da sole; tuttavia, se il disturbo persiste per oltre una settimana, o tende ad aggravarsi, può essere necessario consultare il medico .

Il catarro è una sostanza mucosa di origine infiammatoria secreta dalla mucosa delle vie respiratorie in risposta alle infezioni, come raffreddore , influenza o rinite - sinusite .

In genere, il catarro è auto-risolutivo ; cioè, le cause che lo generano, tendono ad essere annientate autonomamente dall'organismo. Esistono, tuttavia, delle suscettibilità individuali e delle circostanze che possono provocare complicazioni spiacevoli.

Cosa bisogna fare per eliminare il catarro?

Sebbene il catarro possa essere fastidioso, esattamente come il muco, di per sé non è dannoso per la salute; anzi, è il mezzo con cui il corpo elimina gli agenti patogeni.

Di solito, il catarro scompare da solo, ma è possibile alleviare i sintomi eliminando i fattori aggravanti (vedi in introduzione), e con alcuni rimedi naturali.

Sono soluzioni potenzialmente utili:

Suffumigi con oli essenziali di eucalipto, di menta e di timo: dotato di attività balsamiche, espettoranti e secretolitiche (o mucoregolatrici)

con di eucalipto, di menta e di timo: dotato di attività balsamiche, espettoranti e secretolitiche (o mucoregolatrici) Sciroppo di lumaca : ha proprietà fluidificanti del muco bronchiale ed espettoranti

di : ha proprietà fluidificanti del muco bronchiale ed espettoranti Finocchio (alimento): più precisamente, il trans-anetolo e il fencone contenuti nel suo olio essenziale.

Nota: spesso, per prevenire l'accumulo di catarro nelle orecchie, si rende utile il ricondizionamento / la riabilitazione della funzionalità delle tube di Eustachio grazie alla pratica regolare di autoinsufflazioni con dispositivi specifici.

Se il problema persiste, il medico suggerirà o prescriverà dei farmaci mucolitici e mucoregolatori.