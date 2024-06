Come capire se qualcuno sta avendo un ictus? Cosa fare?

Ecco perché è importante sapere di che cosa si tratta e soprattutto essere in grado di riconoscere i campanelli di allarme: se un soggetto colpito da ictus viene soccorso e curato con tempestività ha più chance di sopravvivere e di non sviluppare danni a lungo termine. Saper riconoscere i segnali di un ictus , dunque, può contribuire a salvare una vita.

Solo una minoranza di ictus è di tipo emorragico , dipende cioè dall'improvvisa rottura di un'arteria cerebrale , come conseguenza di elevati valori di pressione arteriosa . Quando un'arteria si rompe, le cellule cerebrali soffrono due volte: sia perché non ricevono più sangue, sia perché il sangue, sotto pressione, comprime il tessuto cerebrale circostante.

Inaspettatamente e improvvisamente una delle arterie cerebrali si chiude o si rompe, per cui la parte del cervello irrorata da quel vaso non riceve il nutrimento necessario e va incontro a sofferenza, senza l'ossigeno e il glucosio trasportati con la circolazione, infatti, non può svolgere le sue attività e rimanere vitale.

Che cosa fare?

Se una persona manifesta uno o più dei sintomi sopra descritti è essenziale chiamare tempestivamente i soccorsi, che porteranno il paziente in ospedali dotati di Stroke Unit, strutture dedicate alla cura dell'ictus, dove lavora personale altamente preparato, in grado di fare una diagnosi corretta e da individuare la cura adeguata nel minor tempo possibile.

In moltissimi casi l'ictus è una malattia curabile, a patto che venga trattata il prima possibile: più tempo passa e più i rischi aumentano.

In presenza di un ictus ischemico insorto da poco, la cura di elezione è rappresentata della trombolisi: in pratica, si somministrano per via endovenosa sostanze trombolitiche, che hanno la capacità di sciogliere uno dei principali componenti dei trombi. In questo modo il vaso occluso viene liberato e la circolazione può riprendere normalmente.

Purtroppo questa cura è efficace solo se viene somministrata entro poche ora dalla comparsa dei sintomi. Prima si interviene e più cellule cerebrali si salvano, consentendo una migliore ripresa. In alcuni casi, possono essere necessarie anche delle cure con farmaci antiaggreganti e/o farmaci anticoagulanti.

In presenza di una grave aterosclerosi a carico delle carotidi (le arterie che distribuiscono al cervello il sangue ossigenato) può essere necessario intervenire chirurgicamente per riaprire il vaso.

Quando l'ictus è emorragico occorre controllare il sanguinamento e ridurre la pressione intracranica. In alcuni casi è necessario intervenire chirurgicamente per bloccare l'emorragia, mentre in altri si possono somministrare farmaci ad hoc.