Come capire che tipo di mal di schiena hai?

Capire di che mal di schiena si tratta, e quindi diagnosticare quale tipologia, è abbastanza semplice, anche se il consulto di un medico potrà inquadrare con precisione il mal di schiena in base alla posizione, parte alta o bassa della schiena, ma anche in funzione ai sintomi e alle possibili cause come postura , movimenti meccanici o presenza di patologie come l' artrosi .

Ilè più comunemente collocato a ridosso della colonna lombare, ossia la lombalgia , riguarda lacircostante e si può irradiare lungo le gambe, riducendo la facilità e l'agilità dei movimenti. In questo caso specifico, la cause del fastidio/ dolore ai muscoli è da imputare una postura scorretta tenuta, ad esempio, alla scrivania e alle conseguenti ore protratte al pc senza un supporto adatto a sorreggere la schiena in posizione eretta. In presenza di lombalgia il dolore può essere molto acuto.

Il mal di schiena può essere classificato in primis, in funzione all'area della colonna vertebrale e della parte della schiena interessata, e quindi in cui è localizzato il dolore. Generalmente, se il dolore è localizzato nella parte alta della schiena o nelle ossa del collo (colonna cervicale ) si parla in termini medici di cervicalgia . Se il dolore è localizzato nella parte bassa della schiena, all' altezza delle vertebre lombari , si parla di lombalgia. Se il dolore è localizzato nella parte centrale della schiena, in corrispondenza retrostante il torace , si parla di dorsalgia . Esistono poi due "sottocategorie" specifiche che sono: sciatalgia e ed ernia del disco.

Come capire di quale mal di schiena si tratta

Per capire di quale mal di schiena si tratta quello che si presenta con determinati sintomi, può essere sufficiente localizzarlo. Le tipologie di dolore, come abbiamo visto anche nel paragrafo precedente, sono facilmente distinguibili in base alla zona in cui si manifesta il dolore.

La prima cosa da fare è quindi quella di capire se il mal di schiena è alto o basso. Se il mal di schiena è alto si tratta di dorsalgia, mentre se invece è basso, a livello del tratto lombare, si parla di lombalgia.

Per arrivare ad una diagnosi più precisa, poi, è bene focalizzarsi sulle eventuali cause che hanno provocato il mal di schiena. Ad esempio, le cause possono essere di natura meccanica, ossia quando si rimane troppo a lungo nella stessa posizione; di natura traumatica quando, ad esempio, si è coinvolti in un incidente, o una caduta; cause reumatologiche, degenerative (conseguenza all'invecchiamento o a uno stile di vita sedentario), fisiologiche come gravidanza, ciclo mestruale e menopausa, tensione da stress.

Il mal di schiena si differenzia inoltre anche per l'intensità del dolore: in caso di strappo muscolare, colpo della strega, postura o trauma può essere acuto e molto intenso, ma risolvibile in minor tempo, mentre in caso di patologie come l'artrosi tende ad essere sordo e di maggior durata.