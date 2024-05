Come cambia la vagina con l’età?

Appena prima e dopo la menopausa si verificano normali cambiamenti nella crescita e nella funzione delle cellule vaginali, nonché del microbiota vaginale . Molte donne non noteranno questi cambiamenti: di solito, non causano sintomi o preoccupazioni, ma se lo fanno, i sintomi possono essere gestiti.

La vagina cambia con l'età, proprio come il resto del corpo. Non è qualcosa da temere, ma sapere cosa accadrà può aiutare a riconoscere questi cambiamenti.

5 modi in cui la vagina cambia con l’età

1. Aumento del rischio di infezioni

L'invecchiamento influisce sull'equilibrio naturale del microbiota vaginale. Questo cambiamento può aumentare il rischio di infezioni come vaginosi batterica e infezioni del tratto urinario (vescica, reni, ureteri e uretra). Se trascurate e non trattate adeguatamente, entrambe queste condizioni possono determinare complicanze. Per questo, l'insorgenza di sintomi suggestivi di un'infezione vaginale o urinaria (prurito, secrezioni maleodoranti, bruciore ecc.) rende opportuno il tempestivo consulto con il proprio medico.

Cos'è la vaginosi batterica? La vaginosi batterica è una delle infezioni vaginali più diffuse e viene a stabilirsi per l'alterazione del pH e dell'ecosistema vaginale che, in condizioni fisiologiche, popola questo distretto corporeo e trova una reciproca condizione di equilibrio. Il risultato è un'infezione vaginale polimicrobica, alla quale partecipano diverse specie batteriche in grado di stabilire, in modo sinergico, condizioni idonee allo sviluppo di altre. Si assiste così ad un'alterazione nella flora vaginale, con diminuzione dei Lactobacilli (normalmente protettivi e deputati a mantenere l'ambiente vaginale leggermente acido) e proliferazione dei patogeni.

2. Calo del desiderio sessuale

La libido, o desiderio sessuale, può cambiare con l'età.

La fluttuazione degli ormoni dovuta all'uso dei farmaci contraccettivi, alla gravidanza e alla menopausa può influenzare la libido.

Il desiderio sessuale spesso raggiunge il picco tra la metà dei 30 anni d'età e l'inizio dei 40, o quando si entra in perimenopausa intorno ai 45 anni. Questa volta, gli estrogeni diminuiscono progressivamente, con un forte impatto sulla funzione sessuale.

Fattori che influenzano la libido

Il calo degli estrogeni durante la menopausa e negli anni precedenti (perimenopausa):

Può abbassare il desiderio sessuale e rendere più difficile l'eccitazione;

Può rendere il canale vaginale meno elastico;

Può causare secchezza vaginale, rendendo i rapporti sessuali talvolta dolorosi.

Le persone in post-menopausa possono anche sperimentare una riduzione del desiderio sessuale: più di un terzo delle donne in perimenopausa, o in post menopausa, riferisce di avere disfunzioni sessuali, riportando dalla mancanza di interesse per il sesso alla difficoltà ad avere un orgasmo.

Anche l'immagine corporea, l'affaticamento, il dolore e lo stress contribuiscono a ridurre la libido.

3. Il pavimento pelvico si indebolisce

La riduzione del tono del pavimento pelvico è una delle normali conseguenze dell'avanzare dell'età per la maggior parte delle donne. Gravidanza e parto possono influenzare la sensazione e l'aspetto della vagina, mentre il calo dei livelli di estrogeni durante la perimenopausa può rendere il tessuto vaginale più sottile e meno elastico, così come il clitoride potrebbe ridursi. Dopo la menopausa, si potrebbero notare cambiamenti nell'aspetto della vulva (genitali femminili esterni): le labbra possono diventare meno piene, potenzialmente cambiare colore e iniziare ad abbassarsi; una diminuzione del collagene può contribuire, infatti, al rilassamento cutaneo in tutto il corpo, vulva compresa.

Dal punto di vista funzionale, invece, l'indebolimento del pavimento pelvico può associarsi ad orgasmi meno intensi, dolore pelvico e minor desiderio di sesso.

4. Cambiano i peli pubici

La crescita dei peli pubici inizia durante la pubertà, che in genere avviene tra i 10 e i 14 anni. I peli pubici aumentano, si ispessiscono e diventano più ricci con l'avanzare dell'età; quando si avvicina la menopausa, possono diventare grigi e sottili.

5. Il sesso sembra diverso

Come anticipato, il calo degli estrogeni durante la perimenopausa e la menopausa può portare a livelli più bassi di lubrificazione vaginale e far sì che il rivestimento della vagina diventi più sottile e meno elastico. Ciò potrebbe contribuire a percepire diversamente i rapporti sessuali, man mano che s'invecchia. Per alcune persone, inoltre, questi cambiamenti possono portare a disagio o dolore durante il sesso.

Secchezza vaginale

Le fluttuazioni degli estrogeni dopo la gravidanza e durante l'allattamento possono portare a una fastidiosa secchezza vaginale. Anche alcuni metodi contraccettivi possono portare a secchezza vaginale. Questi cambiamenti sono generalmente temporanei, ma possono provocare rapporti sessuali dolorosi.

La diminuzione degli estrogeni durante la perimenopausa spesso si traduce in una minore lubrificazione, pertanto si possono percepire dolorabilità e irritazione, soprattutto durante il sesso. Questi effetti si sperimentano con maggiore probabilità in presenza di contemporanea secchezza vaginale e atrofia vulvovaginale una volta raggiunta la menopausa.