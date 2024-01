L' età anagrafica può essere stimata e calcolata analizzando diverse parti del corpo, pelle in primis, un organo molto suscettibile all' invecchiamento . Ma non solo. Un gruppo di ricercatori giapponesi, dell'Università Metropolitana di Osaka, ha messo a punto un algoritmo di intelligenza artificiale o IA che permette di quantificare il tempo trascorso dalla nascita fino al momento dell'esecuzione dell'esame attraverso l'analisi di una r adiografia del torace .

Un nuovo studio su IA e radiografie del torace

Le radiografie del torace sono esami molto comuni e semplici da effettuare, tuttavia la loro utilità ed efficacia come biomarcatori dell'invecchiamento non era mai stata esplorata completamente. Ora, uno studio retrospettivo e multi-istituzionale dell'Università Metropolitana di Osaka, pubblicato sulla rivista The Lancet Healthy Longevity, ha indagato il possibile utilizzo della radiografia del torace proprio per calcolare l'età di una persona e scoprire il suo rischio di ammalarsi.

Gli autori hanno messo a punto e testato un modello di intelligenza artificiale per stimare l'età di individui sani utilizzando le radiografie del torace come biomarcatore. Per la fase di modellazione dei biomarcatori hanno utilizzato oltre 67mila radiografie del torace di persone sane effettuate tra il 2008 e il 2021 e oltre 34 mila radiografie del torace di individui con una malattia nota raccolte fra il 2018 e il 2021.

Dalle loro analisi, è emerso che l'età stimata dall'algoritmo sulla base delle radiografie del torace ha mostrato una forte correlazione con l'età cronologica nelle coorti sane, con un coefficiente di correlazione bassissimo, di 0,95. Nei gruppi di individui con malattie note, invece, tra età stimata ed età cronologica vi era una differenza, differenza che era correlata a varie malattie croniche.