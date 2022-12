Come aumentare il Controllo della Vescica e contrastare l’Incontinenza

Molti credono che l' incontinenza urinaria sia una malattia poco diffusa, in realtà non è affatto così. Basti pensare che le stime parlano di 2,5 milioni di soggetti colpiti solo in Italia: il genere più vulnerabile è quello femminile e l'età maggiormente interessata è quella anziana. Tuttavia, il problema non risparmia nemmeno le donne più giovani, a maggior ragione se hanno avuto delle gravidanze (la gravidanza è uno dei fattori di rischio più importanti). Si tratta di un problema molto imbarazzante , che può creare diversi disagi: tuttavia esistono alcune strategie che aiutano a migliorare il controllo della vescica e dunque a contrastare l'incontinenza.

Ricordare che l'idratazione non è garantita solo dall'acqua, ma anche da alimenti come zuppe, frutti e verdure ricchi di acqua, centrifugati di vegetali, brodi e così via.

Paradossalmente, dunque, in caso di incontinenza bisogna assicurarsi di bere molto . Sembra controproducente, ma quando si beve abbastanza, l'urina non è così concentrata . Ovviamente non bisogna eccedere: per capire se ci si sta comportando correttamente controllare il colore della propria pipì, se è giallo chiaro o trasparente, non serve bere di più ; se invece è giallo scuro o arancione bisogna idratarsi maggiormente.

Chi soffre di incontinenza urinaria è portato a credere di dover ridurre la quantità di acqua introdotta così da poter gestire con più facilità il suo problema. In realtà, è fondamentale mantenersi idratati anche in queste situazioni: il consiglio è di bere circa due litri di acqua nell'arco della giornata, a piccoli sorsi. In caso contrario, l' urina potrebbe diventare troppo concentrata e finire con l'irritare il rivestimento della vescica: questo fenomeno stimola i recettori sensoriali presenti nella vescica aumentando lo stimolo di minzione .

Fare gli esercizi di Kegel

In presenza di incontinenza urinaria, in genere il pavimento pelvico è poco tonico. Si tratta dell'insieme di muscoli e tessuti connettivi che tengono in posizione gli organi pelvici, tra cui vescica, intestino e utero. Proprio come qualsiasi altro muscolo, il pavimento pelvico deve essere abbastanza forte per svolgere correttamente i suoi vari compiti. Per renderlo più tonico è utile svolgere gli esercizi di Kegel, in cui si contraggono e rilasciano questi muscoli. Attenzione, però: prima di praticarli verificare con il medico se siano adatti al proprio caso specifico, perché talvolta potrebbero essere controindicati (per esempio in caso di sindrome del dolore pelvico cronico e di cistite interstiziale).



Ecco un esercizio utile: contrarre i muscoli che si usano per fermare il flusso di urina. Si dovrebbe sentire la vagina e il retto sollevarsi e tornare indietro. Mantenere la compressione per almeno tre secondi, quindi rilassare i muscoli per almeno tre secondi. L'obiettivo è aumentare le contrazioni di un secondo finché non si riesce a mantenere la compressione per 10 secondi. Eseguire 10 ripetizioni tre volte al giorno.