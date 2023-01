Come ammalarsi meno in inverno

L' inverno è una stagione particolarmente a rischio per i malanni: oltre all'influenza, sono diffuse molte altre problematiche, soprattutto a carico dell' apparato respiratorio , ma non solo. La colpa non è esclusivamente del freddo: le ragioni, infatti, sono diverse e variegate.

Perché in inverno ci si ammala di più

I motivi per cui in inverno ci si ammala di più sono diversi. Vediamo i principali.

Il freddo

Il clima più freddo può effettivamente consentire al virus dell'influenza e ad altri virus di circolare più facilmente e di essere più attivi. Lo dimostra il fatto che in laboratorio si potrebbero conservare i campioni di diversi microrganismi patogeni per alcuni giorni in frigorifero, ma questi stessi campioni verrebbero rapidamente inattivati ​​alle normali temperature. La temperatura e l'umidità hanno un ruolo importante, tuttavia ci sono anche altri fattori sono responsabili dell'aumento dei casi di malanni in inverno.

Si trascorre più tempo in luoghi chiusi

Una delle ragioni per cui la stagione invernale è il periodo dell'anno in cui si hanno più infezioni respiratorie è che si trascorre più tempo in spazi chiusi, a contatto gli uni con agli altri: di conseguenza, il rischio di contagio e trasmissione è più elevato. Occorre ricordare, infatti, che i virus respiratori si trasmettono principalmente attraverso le goccioline di salive e muco emesse da un soggetto infetto quando parla e starnutisce: più vicini si è e più le chance di ammalarsi aumentano. Ci si può ammalare anche toccando oggetti infetti.

La bassa umidità

Un'altra ragione ha a che fare con l'umidità. Nei periodi di bassa umidità come quello invernale, i virus tendono a rimanere nell'aria per un tempo abbastanza prolungato, per cui è più probabile che la persona venga contagiata.

La scarsa esposizione al sole

La mancanza di una regolare esposizione alla luce solare durante i mesi più freddi potrebbe avere un impatto negativo sul sistema immunitario. Il ruolo della luce solare è poco conosciuto, ma la luce ultravioletta del sole è un noto decontaminante. Basti pensare che storicamente l'esposizione al sole è stata utilizzata per curare i pazienti con tubercolosi prima dell'avvento della terapia antibiotica con un certo successo. In effetti, senza sole l'organismo non produce la vitamina D, che è importante per il sistema di difesa.

La diminuita efficienza dei meccanismi di protezione

Gli sbalzi di temperatura e la secchezza ambientale possono rendere meno efficienti i sistemi di protezione e in particolare la clearance mucociliare, ossia l'azione combinata di muco e ciglia: il muco intrappola gli agenti e le particelle nocive e viene spinto dal movimento delle ciglia cellulari che ricoprono le vie respiratorie verso l'alto, dove viene ingerito o espulso con un colpo di tosse. Se questo sistema non funziona bene, si è più esposti alle malattie.

L'indebolimento di naso e gola

Le basse temperature sono nemiche di naso e gola non solo perché ostacolano il lavoro delle cellule cigliate deputate alla loro difesa, ma anche perché li raffreddano, esattamente come fanno con altre zone del corpo, come mani e piedi. Il risultato è che li irritano e li rendendo più vulnerabili e indifesi. Lo stesso vale per gli altri organi respiratori, come bronchi e polmoni.

Il riscaldamento

Il riscaldamento secca l'aria e, dunque, disidrata le mucose dei setti paranasali, che rappresentano una delle barriere principali contro virus e batteri. Solo, però, se sono adeguatamente idratate: se sono secche, non possono produrre il muco, necessario per intrappolare i "nemici" dell'organismo.

La dieta poco equilibrata

In inverno si tendono a mangiare più spesso cibi caldi e calorici a discapito di frutta e verdura. In questo modo ci si priva delle vitamine e dei sali minerali contenuti in abbondanza nei vegetali e fondamentali per migliorare l'efficienza del naturale sistema di difesa.