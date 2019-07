Nonostante sia impossibile indicare un valore preciso, il ricambio è da considerare fisiologico quando i capelli caduti al giorno sono all'incirca 50-60. Più precisamente, il range di normalità è compreso tra 40 e 120, poiché proporzionale alla massa di capelli di ciascuna persona.

Oltre a quanto folta è la chioma, il numero di capelli persi al giorno può variare sensibilmente in relazione a età e sesso (nell'uomo, ad esempio, la fase anagen è più breve ed il ricambio più accelerato), per non considerare le terapie farmacologiche in corso e la presenza o meno di malattie e di altri fattori che possono intervenire localmente alterando il ciclo "ideale" del capello.

Inoltre, è importante sottolineare che ciascun follicolo pilo-sebaceo alterna periodi di attività a quelli di riposo indipendentemente dalla situazione dei capelli adiacenti. In altre parole, la caduta dei capelli ed il rinnovamento degli stessi non sono sincroni per l'intera chioma, ma sono fenomeni che avvengono periodicamente, con modalità "a mosaico": se si considera una capigliatura sana, la maggioranza dei follicoli, circa l'85%, si troverà nella fase anagen, mentre il resto sarà in catagen (1-2%) e telogen (14% circa).

In ogni caso, ciò che conta non è tanto il numero esatto di capelli che cadono al giorno, quanto il fatto che ci sia sempre un adeguato e continuo ricambio tra quelli giunti alla fine del loro ciclo vitale e quelli nuovi. Talvolta, non si osserva, infatti, una perdita eccessiva di capelli, ma è comunque in corso un diradamento progressivo.

La caduta dei capelli non fisiologica, permanente o transitoria viene chiamata alopecia.