Come abbassare il colesterolo alto in poco tempo?

I livelli di colesterolo nel sangue, noti come colesterolemia, diventano una minaccia quando superano determinate soglie.

Per il colesterolo totale, è auspicabile mantenere valori al di sotto di 200 mg/dl (milligrammi per decilitro di sangue), con recenti evidenze che suggeriscono un'ulteriore riduzione della soglia a 190 mg/dl, specialmente per coloro con fattori di rischio aggiuntivi come ipertensione o fumo.

E' sempre bene tenere controllati i livelli di colesterolo nel sangue e assicurarsi che rientrino nei parametri normali che però non sono sempre uguali ma variano a seconda dell'età. Sai quali sono i valori normali per fasce d'età? E quando il colesterolo alto è davvero pericoloso?

Per approfondire: