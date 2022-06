Colpo di Calore: sintomi, come si riconosce, cosa fare

Il colpo di sole - anche noto come "insolazione" - è correlato all'esposizione diretta del corpo, e in particolare del capo, alle radiazioni solari ; mentre il colpo di calore è correlato soprattutto a condizioni ambientali quali calore e umidità.

Benché nel linguaggio comune i termini "colpo di calore" e "colpo di sole" vengano talvolta utilizzati come sinonimi, le due condizioni non sono uguali. Difatti, anche se presentano alcuni punti comuni, si tratta di disturbi con caratteristiche e cause differenti.

Il colpo di calore può manifestarsi in individui di qualsiasi sesso ed età, ma i soggetti particolarmente fragili - come, ad esempio, anziani , bambini molto piccoli, pazienti affetti da malattie croniche, cardiopatici, individui disidratati, ecc. - sono esposti ad un maggior rischio di sviluppare la condizione in questione.

Nei casi più gravi, si può assistere anche all'insorgenza di danni agli organi interni - come cuore , cervello, reni e polmoni - e alla comparsa di convuslioni e coma . In alcune circostanze, gli esiti del colpo di calore possono risultare fatali.

Gli effetti del colpo di calore si manifestano quando la temperatura corporea aumenta rapidamente (indicativamente, nel giro di 10-15 minuti) e raggiunge valori molto elevati - intorno ai 40-42°C - poiché i sistemi di termoregolazione endogeni non sono in grado di espletare il loro ruolo in maniera efficace.

Trattamento

Cosa fare in caso di Colpo di Calore?

In presenza di di un colpo di calore, al fine di scongiurare le conseguenze più gravi, è di fondamentale importanza intervenire in maniera tempestiva.

Al comparire di sintomi come sensazione di malessere, sete intensa, crampi, nausea, confusione o svenimento, è necessario chiamare subito il medico, o ancor meglio, i soccorsi sanitari digitando il numero 118.

Mentre si attende l'arrivo dei soccorsi, è utile cercare di abbassare la temperatura corporea dell'individuo con colpo di calore. In questo senso, è utile trasportare il soggetto in un luogo fresco e ventilato, sollevargli le gambe e tentare di raffreddare il corpo e il capo mediante l'utilizzo di impacchi freddi con panni bagnati (in particolare a livello di fronte, ascelle ed inguine), o - se possibile - immergendone il corpo in acqua fresca, ma non troppo fredda.

Oltre a ciò, è molto utile:

Se l'individuo è cosciente, cercare di tranquillizzarlo e farlo restare calmo;

Sempre, se la persona è cosciente, farle bere piccoli sorsi di acqua fresca e non troppo fredda, oppure bevande arricchite di sali minerali.

Cosa NON fare in caso di Colpo di Calore

Oltre agli stratagemmi che è utile mettere in pratica in attesa dei soccorsi sanitari, è molto importante conoscere anche quali comportamenti evitare in presenza di un colpo di calore. Entrando più nel dettaglio, è necessario: