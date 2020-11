Variazioni di colore non patologiche del colore

Ruolo di alimenti, farmaci e sport

Alimenti che colorano le urine

Partiamo dalla variabile più semplice e conosciuta: la quantità di liquidi introdotta con la dieta. Se si beve molto è normale osservare un colorito pallido dell'urina, più simile all'acqua, mentre in condizioni di assetamento si può notare un colore giallo ambrato. In questi casi le alterazioni cromatiche dipendono dalla semplice diluizione o concentrazione del pigmento principe dell'urina, chiamato urocromo.

Sempre tra le condizioni non patologiche, il colore delle urine, così come il loro odore, può variare in risposta all'ingestione di determinati alimenti. Il consumo di rabarbaro o barbabietola, per esempio, conferisce alle urine sfumature rossastre. Analogo discorso in caso di scorpacciate di fichi d'India.

Un consumo importante di zucca o succo di carota può dare alle urine un insolito colorito arancione. Il motivo risiede nell'esagerata assunzione di carotene, un precursore della vitamina A, che può portare anche a carotenosi (colorazione gialla della cute ed in modo particolare del palmo delle mani e delle piante dei piedi, ma non della parte bianca degli occhi, condizione, questa, che la distingue dall'ittero).

Gli asparagi, infine, oltre a conferire alle urine un odore caratteristico, possono virarne la colorazione verso il verdino.

FARMACI

Le urine possono assumere un colore inusuale anche dopo l'assunzione di determinati farmaci o integratori. Alcune vitamine del gruppo B, per esempio, se assunte ad alto dosaggio conferiscono alle urine un colore giallo vivace, quasi fosforescente. Il piramidone ed altri farmaci antireumatici danno alle urine un colore rosa omogeneo e brillante.

Alcuni farmaci (lassativi a base di cascara, fenacetina, fentoina, ibuprofene, metildopa, rifampicina) conferiscono alle urine un colorito rosso. Altri, possono renderlo più vicino all'arancio, come l'antibiotico rifampina, l'anticoagulante coumadin, la fenazopiridina (utilizzata nel trattamento dei disturbi della minzione), alcuni lassativi ed alcuni farmaci chemioterapici.

L'assunzione di blu di metilene, come antidoto o mezzo di contrasto, dell'antidepressivo amitriptilina, dell'indometacina (un antinfiammatorio non steroideo), dell'antiulcera cimetidina o del diuretico triamterene, dona alle urine un colorito variabile dal verde al blu.

Sfumature marroni si possono notare dopo l'assunzione degli antimalarici clorochina e pirimetamina, dell'antibiotico metronidazolo, della nitrofurantoina (impiegato come antibatterico disinfettante delle vie urinarie nelle uretriti, cistiti ecc.), dei lassativi irritanti a base di cascara o senna e del metocarbamolo (un miorilassante utile in presenza di spasmi muscolari).

ESERCIZIO FISICO

Uno sforzo fisico, particolarmente intenso e prolungato, è spesso associato ad ematuria (presenza di sangue nelle urine). Il disturbo è più frequente tra i maratoneti ed i triatleti.