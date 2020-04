Terapia del Colon Irritabile

Qual è la Cura per il Colon Irritabile?

La terapia della sindrome del colon irritabile è di carattere sintomatico e non potrebbe essere altrimenti, dato che sono ancora sconosciute le cause scatenanti.

Se la terapia è sintomatica, gli obiettivi terapeutici saranno, principalmente, la riduzione della sintomatologia e il miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

Sulla scelta dei trattamenti adottati incide molto la gravità della condizione. Infatti, nei casi clinici meno gravi, i medici ritengono sufficienti: il ricorso a un'efficace terapia antistress, la pratica costante di esercizio fisico, un riposo notturno appropriato e l'adozione di un piano dietetico, che escluda tutti quei cibi sospettati di causare la comparsa dei sintomi tipici del colon irritabile; nei casi clinici moderati-gravi, invece, i medici considerano indispensabile l'aggiunta, ai suddetti rimedi, di una terapia farmacologica ad hoc e, talvolta, perfino della cosiddetta psicoterapia.

Importante: cos'è di aiuto al paziente con colon irritabile sottoposto a terapia? Un rapporto di fiducia con il medico curante;

Sapere di non soffrire di una grave patologia, che può incidere sulla normale aspettativa di vita;

Sapere dell'andamento cronico della malattia e del fatto che quest'ultima può alternare periodi di apparente remissione a periodi di riacutizzazione dei sintomi;

Imparare a riconoscere le cause di stress e sapere come fronteggiarle e gestirle;

I trattamenti disponibili sono sintomatici, cioè agiscono solo ed esclusivamente sui sintomi.

Dieta per il Colon Irritabile: quali Cibi escludere?

Per approfondire: Dieta e Comportamento per il Colon Irritabile »

Dieta per i pazienti con Meteorismo e Panca Gonfia

Dieta per i pazienti con Diarrea

Dieta per i pazienti con Stitichezza

Dieta per i pazienti con Ansia

Dieta per i pazienti con Intolleranze

Studi clinici confermano che, in presenza di colon irritabile, il supporto dello specialista nutrizionista è fondamentale nell'elaborare una dietoterapia soggettiva efficace.

Terapia Farmacologica: i Farmaci utili contro il Colon Irritabile

Ai pazienti che lamentanointenso e, i medici consigliano di escludere dalla dieta quotidiana tutti quegli alimenti che inducono una cospicua produzione di gas all'interno dell'intestino; tra gli alimenti in questione rientrano: le bevande zuccherate, il cavolo , i broccoli , il cavolfiore , i legumi e la frutta non matura.A coloro che soffrono frequentemente di, sono indicati: il minor consumo di fibre insolubili ( cibi ricchi di fibre insolubili sono, per esempio, il pane integrale , la crusca e i cereali ) e l'eliminazione dei cibi contenenti glutine . È doveroso precisare che in merito all'eliminazione dei cibi contenenti glutine, la comunità medico-scientifica si divide: una parte degli esperti, infatti, ritiene che il glutine non incida sulla sintomatologia, quindi non abbia alcuna responsabilità.Per i pazienti confrequente, i consigli alimentari più importanti e diffusi sono: aumentare l'assunzione dei cibi ricchi di fibre solubili (es: orzo segale , frutta e ortaggi radicati come patate carote ) e aumentare l'intake (cioè l'introduzione) di acqua Ai malati che presentanoe disturbi correlati, potrebbe risultare di giovamento la riduzione della caffeina (ciò vale, chiaramente, per coloro che sono grandi consumatori di bevande ricche di caffeina).Infine, ai pazienti che non tollerano i cibi contenenti i carboidrati fruttosio , lattosio, fruttani, galattani e polioli (i cosiddetti), gli esperti raccomandano di limitare il consumo di tali alimenti per poi provare a reinserirli in maniera graduale nella dieta.

Per approfondire: Farmaci Sindrome del Colon Irritabile »

Tra i prodotti farmacologici che possono risultare utili in presenza di sindrome del colon irritabile, rientrano:

Curiosità: esistono farmaci specifici per il trattamento del colon irritabile? Nel recente passato, la FDA (ossia l'ente governativo statunitense per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) ha approvato due farmaci realizzati specificatamente per il trattamento della sindrome del colon irritabile. Commercializzati solo in alcuni Paesi del Mondo (l'Italia non è tra questi), i farmaci in questione sono l'alosetron e il lubiprostone. Alosetron : prescrivibile soltanto da medici iscritti a uno speciale programma (il cosiddetto Prometheus Prescribing Program), è destinato esclusivamente ai pazienti di sesso femminile con diarrea persistente e che non risponde ad altri trattamenti.

Può avere spiacevoli effetti collaterali. Lubiprostone : laddove è commercializzato, è approvato solo per i pazienti di sesso femminile di età superiori ai 18 anni, con stitichezza persistente e che non risponde ad altri trattamenti.

Sui pazienti di sesso maschile se ne ignora l'efficacia e la sicurezza.

Tra i possibili effetti collaterali, rientrano: nausea, diarrea e dolore addominale.

Consigli generici sullo Stile di Vita

L'intera comunità medico-scientifica concorda sul fatto che curare con attenzione lo stile di vita, a partire dall'alimentazione, migliori sensibilmente il quadro sintomatologico indotto dalla sindrome del colon irritabile.

Tuttavia, tiene a puntualizzare anche che i benefici non sono immediati, ma richiedono tempo, cioè sono apprezzabili sul lungo periodo. Tale caratteristica comporta che cambiare lo stile di vita dev'essere una scelta definitiva e non temporanea, in quanto, se fosse temporanea, non si potrebbe ricavarne alcun vantaggio tangibile.

Entrando nei dettagli, i principali consigli relativi allo stile di vita, a cui un individuo con colon irritabile dovrebbe attenersi, sono:

Curiosità: qual è l'attività fisica minima consigliata?

In genere, ai pazienti con sindrome del colon irritabile, i medici consigliano di praticare almeno 150 minuti a settimana di un'attività fisica aerobica moderata, come la camminata veloce, la corsa lenta o il ciclismo non agonistico.

Alimenti che, nel malato di colon irritabile, causano crampi addominali e diarrea: Cibi grassi Cibi fritti Caffè Bevande contenenti caffeina Alcol Cibi ricchi di sorbitolo Cibi ricchi di fruttosio (es: frutta)

La Psicoterapia può servire contro il Colon Irritabile?

Quando la sindrome del colon irritabile si associa a gravi problematiche psichiche (depressione maggiore, crisi d'ansia ricorrenti ecc.), o quando lo stress comporta un peggioramento marcato della sintomatologia indotta dal colon irritabile, il medico curante indica al paziente il supporto di uno psicoterapeuta, ossia un esperto in materia di psicoterapia.

Secondo diversi studi clinici, infatti, il ricorso alla psicoterapia, nelle suddette circostanze, rappresenterebbe una valida soluzione terapeutica.

Tra le tecniche di psicoterapia più praticate in caso di sindrome dell'intestino irritabile, merita sicuramente una citazione la terapia cognitivo-comportamentale (o psicoterapia cognitivo-comportamentale).

Molto brevemente, nei casi di colon irritabile, la psicoterapia cognitivo-comportamentale ha l'obiettivo di insegnare ai pazienti come riconoscere, dominare e prevenire le situazioni di stress e tutti quei fattori che scatenano un abbassamento del tono dell'umore, una crisi d'ansia o un cambiamento del comportamento.

Terapia FREMS e Sindrome del Colon Irritabile

Da qualche anno, il gruppo di ricerca medica del Dottor Massimo Massari sta sperimentando, tra i pazienti con sindrome del colon irritabile caratterizzata da stipsi, un'innovativa tecnica di cura: la cosiddetta terapia FREMS (FREMS è l'acronimo di Frequency Rhythmic Electrical Modulation System).

La terapia FREMS sfrutta la capacità di particolari campi elettrici, generati da una fonte del tutto singolare, di ripristinare la trasmissione degli impulsi nervosi tra il Sistema Nervoso Enterico (SNE) e il Sistema Nervoso Centrale (SNC), laddove tale trasmissione risulta alterata (si veda l'articolo dedicato alla fisiopatologia del colon irritabile); l'azione di ripristino fa leva sulle terminazioni nervose del cosiddetto Sistema Nervoso Autonomo (SNA).

Per i pazienti con sindrome del colon irritabile, la terapia FREMS prevede l'applicazione sulla cute dell'addome - precisamente lungo il decorso del colon - di una serie di elettrodi, che sono le fonti dei campi elettrici menzionati poc'anzi. Dai campi elettrici generati derivano correnti pulsate a frequenza variabile, che, agendo sulle innervazioni della muscolatura del colon, regolarizzano la motilità di quest'ultimo, mediante un'adeguata produzione di serotonina.

Terapie Alternative contro la Sindrome del Colon Irritabile

Esiste la possibilità di combinare i trattamenti di medicina tradizionale sopraccitati con terapie definibili con il termine “alternative”.

Tra le terapie alternative più consigliate in caso di sindrome del colon irritabile, rientrano:

Le cosiddette tecniche rilassamento (es: meditazione), lo yoga, il pilates e il tai-chi. Aiutano il paziente a controllare lo stress;

(es: meditazione), lo yoga, il pilates e il tai-chi. Aiutano il paziente a controllare lo stress; L' agopuntura ;

; La riflessologia plantare.

Si ricorda ai lettori che, attualmente, nessun studio scientifico e clinico ha dimostrato l'effettiva efficacia terapeutica dell'agopuntura e della riflessologia plantare.