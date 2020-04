Sindrome del Colon Irritabile - Diagnosi

Premessa Cos'è la Sindrome del Colon Irritabile? La cosiddetta sindrome del colon irritabile consiste in un insieme di sintomi intestinali cronici, riferibili al tratto di intestino crasso chiamato colon.

Nota anche come sindrome dell'intestino irritabile, colon irritabile, colite spastica o IBS, la sindrome del colon irritabile colpisce più frequentemente le donne rispetto agli uomini (i pazienti di sesso femminile sono circa il doppio dei pazienti di sesso maschile) ed è spesso associata a disturbi della sfera psicologica, come per esempio la depressione o l'ansia.

Diagnosi Colon Irritabile Come avviene la Diagnosi di Colon Irritabile La diagnosi di sindrome del colon irritabile è il risultato di un approfondito esame obiettivo, di una scrupolosa anamnesi (o storia clinica) e di una serie di indagini (tra cui esami di laboratorio, esami strumentali ecc.) volte a escludere tutte le patologie che, dal punto di vista sintomatologico, assomigliano al colon irritabile (N.B: procedere per esclusione, allo scopo di individuare una malattia, è una pratica nota come diagnosi differenziale).

Purtroppo, al momento attuale, non esiste un test diagnostico che permetta di individuare specificatamente il colon irritabile; in altre parole, manca un test diagnostico specifico, come potrebbe essere la biopsia in caso di una neoplasia.

Anamnesi e Criteri Diagnostici Criteri di Manning e Rome Criteria Non disponendo di un test specifico per l'individuazione del colon irritabile, la comunità medico-scientifica ha pensato di definire, in occasione di dibattiti e congressi sull'argomento, una serie di criteri diagnostici da utilizzare come termine di paragone con quanto emerso dall'esame obiettivo e soprattutto dall'anamnesi. Detto altrimenti, i medici hanno stilato un elenco preciso dei sintomi che dovrebbe presentare un individuo, per essere considerato malato di sindrome del colon irritabile.

I criteri diagnostici a cui si sta facendo riferimento sono i cosiddetti criteri di Manning e i cosiddetti Rome Criteria. Criteri di Manning : formulati nel 1978 e ancora validi, rappresentano i primi criteri diagnostici a trovare impiego nell'individuazione del colon irritabile.

Brevemente, i criteri di Manning concentrano le attenzioni principalmente su: il dolore addominale attenuato dall'evacuazione, la presenza di muco nelle feci, la sensazione di incompleto svuotamento dell'intestino dopo ogni evacuazione, il cambiamento della consistenza delle feci e il gonfiore addominale.

: formulati nel 1978 e ancora validi, rappresentano i primi criteri diagnostici a trovare impiego nell'individuazione del colon irritabile. Brevemente, i criteri di Manning concentrano le attenzioni principalmente su: il dolore addominale attenuato dall'evacuazione, la presenza di muco nelle feci, la sensazione di incompleto svuotamento dell'intestino dopo ogni evacuazione, il cambiamento della consistenza delle feci e il gonfiore addominale. Rome Criteria : stabiliti tra il 1992 e il 2006, sono i criteri diagnostici più utilizzati nell'identificazione della colite spastica.

Secondo i Rome Criteria, un individuo soffre di sindrome del colon irritabile se, per almeno 12 settimane (anche non consecutive) spalmate in un arco temporale di 12 mesi consecutivi, ha lamentato un dolore o un disagio addominale, caratterizzato da minimo due dei tre seguenti fenomeni:

: stabiliti tra il 1992 e il 2006, sono i criteri diagnostici più utilizzati nell'identificazione della colite spastica. Secondo i Rome Criteria, un individuo soffre di sindrome del colon irritabile se, per almeno 12 settimane (anche non consecutive) spalmate in un arco temporale di 12 mesi consecutivi, ha lamentato un dolore o un disagio addominale, caratterizzato da minimo due dei tre seguenti fenomeni: Attenuazione della sensazione dolorosa dopo l'evacuazione e/o



Variazioni nella frequenza delle evacuazioni e/o



Variazioni nella consistenza delle feci. Sempre secondo i Rome Criteria, la presenza di altri sintomi, come gonfiore addominale, presenza di muco nelle feci, sensazione di evacuazione incompleta ecc., è importante, ma non fondamentale o significativa dal punto di vista diagnostico.

Tabella: I criteri di Manning. Dolore addominale attenuato dall'evacuazione.

Presenza di feci liquide all'esordio del dolore.

Aumentata frequenza delle evacuazioni all'esordio del dolore.

Gonfiore addominale.

Presenza di muco nelle feci in almeno il 25% delle evacuazioni.

Sensazione di incompleto svuotamento intestinale in almeno il 25% delle evacuazioni.

Tabella. I Rome Criteria. Rome Criteria I (1992) Rome Criteria II (1999) Rome Criteria (2006) Per almeno 3 mesi continui:

Dolore o disagio addominale Per almeno 12 settimane (anche non consecutive) in un arco temporale di 12 mesi consecutivi:

Dolore o disagio addominale Ha comportato soltanto piccole modifiche e l'emanazione di criteri diagnostici pediatrici. E la presenza di almeno 1 dei seguenti fenomeni:

Dolore attenuato dall'evacuazione



Variazioni nelle frequenza delle evacuazioni



Variazioni nella consistenza delle feci E la presenza di almeno 2 dei seguenti fenomeni:

Dolore attenuato dall'evacuazione



Variazioni nella frequenza delle evacuazioni



Variazioni nella consistenza delle feci O la presenza di almeno 2 dei seguenti fenomeni: Forma alterata delle feci



Alterato passaggio delle feci (es: sensazione di svuotamento incompleto dell'intestino)



Presenza di muco nelle feci



Gonfiore o tensione addominale Ulteriori caratteristiche suggestive: Forma alterata delle feci



Alterato passaggio delle feci (es: sensazione di svuotamento incompleto dell'intestino)



Presenza di muco nelle feci



Gonfiore o tensione addominale