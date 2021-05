Collutorio per Gengive Infiammate: 5 Migliori secondo le Recensioni Amazon

Collutorio per gengive infiammate: perché è importante Gonfiore, arrossamento e bruciore delle gengive possono essere la spia di un'infiammazione, un disturbo fastidioso che, se particolarmente severo può determinare il sanguinolento. Tra le cause principali dell'infiammazione gengivale, c'è sicuramente la formazione della placca batterica, causata da una scarsa o poco attenta igiene orale ma non solo. Ad aggravare la situazione anche fattori come il fumo, lo stress, il diabete, l'assunzione di determinati farmaci e la gravidanza, che a seguito delle variazioni ormonali può dare origine alla gengivite gravidica. Non bisogna poi dimenticare che le gengive infiammate sono spesso causa di alito cattivo e persino, nei casi più gravi, di recessione gengivale che si verifica appunto quando le gengive si ritirano. Per risolvere il problema è fondamentale sottoporsi a periodiche visite di controllo dall'odontoiatra, ma può essere utile anche ricorrere a prodotti specifici, in primis, collutori a base di ingredienti in grado di contrastare e prevenire l'infiammazione a carico delle gengive. Per orientarsi al meglio nella scelta, ecco allora i migliori collutori per gengive infiammate acquistabili su Amazon.

Colluttorio Curasept A base di clorexidina, il collutorio Curasept è specifico per gengive Infiammate e assicura un trattamento intesivo in grado di contrastare la formazione della placca. Perché risulti effucace è bene procedere con un risciacquo di circa un minuto, con un cucchiaio di Prodotto non diluit, che corrispone a circa 10 millilitri. Il trattamento va ripetuto mattina e sera, dopo la normale igiene orale con lo spazzolino per una settimana.

Dr.Organic Tea Tree Collutorio Il collutorio antisettico Dr Organic Tea Tree è indicato per lenire le gengive infiammate ma anche per contrastare la formazione del tartaro, lasciando l'alito fresco a lungo. Alla base ingredienti naturali con azione antibatterica ed igienizzante che combinano le proprietà dell'Olio di Tea Tree Biologico e del Muschio d'Islanda, con le proprietà lenitive del Melograno, dell'Aloe Vera Biologica e le virtù astringenti del Gotu Kola. La sua caratteristica principale è infatti la presenza dell'Aloe, un ingrediente da sempre noto per le sue proprietà idratanti e lenive.