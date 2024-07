Collutorio per Gengive Infiammate: quale scegliere?

Tra le cause principali dell' infiammazione gengivale , c'è sicuramente la formazione della placca batterica , causata da una scarsa o poco attenta igiene orale ma non solo. Ad aggravare la situazione anche fattori come il fumo , lo stress , il diabete, l'assunzione di determinati farmaci e la gravidanza, che a seguito delle variazioni ormonali può dare origine alla gengivite gravidica.

Gonfiore, arrossamento e bruciore delle gengive possono essere la spia di un' infiammazione , un disturbo fastidioso che, se particolarmente severo può anche causare sanguinolento e dolore gengivale . Per risolvere il problema è fondamentale sottoporsi a periodiche visite di controllo dall'odontoiatra, ma può essere utile anche ricorrere a prodotti specifici, in primis, collutori a base di ingredienti in grado di contrastare e prevenire l'infiammazione a carico delle gengive. Ma come scegliere il collutorio per le gengive infiammate più adatto a noi?

Quali sono i migliori collutori per infiammazione alle gengive?

Ecco alcuni prodotti tra i più venduti su Amazon e che hanno ricevuto ottime recensioni da parte dei clienti che li hanno provati.

Fimodent Collutorio - Clorexidina 0.20% con SPDD (Sistema Protezione Discromie Dentali)

Collutorio con Clorexidina 0,20% per un trattamento antiplacca e intensivo e con SPDD (sistema protesione discromie dentali), che aiuta a proteggere i denti dalla pigmentazione. Ha un gusto menta particolarmente gradevole. Efficacia clinicamente testata. Senza alcool, nichel tested. Misurino graduato incluso.

Parodontax Collutorio Clorexidina Trattamento Intensivo

Il collutorio Parodontax Trattamento intensivo contiene Clorexidina digluconato 0,2%. Formula clinicamente provata con azione antibatterica fino a 12 ore​. Consigliato in caso di irritazioni gengivali e interventi ortodontici.

Forhans Liquido Antisettico Clorhexidina Clexidin 0.20%

Collutorio pronto all'uso con forte attività antisettica per trattamenti d'urto post intervento. Si tratta di un collutorio antisettico ad ampio spettro utile nel trattamento d'urto quando è necessario un abbattimento rapido, immediato e consistente della flora batterica nel post intervento nel cavo orale. CLOREXIDINA antibatterico utilizzato per il trattamento rapido post intervento chirurgico, lesioni da protesi, infezioni parodontali, lesioni e ulcere da apparecchi ortodontici o protesi dentali.

ESI - Aloe Fresh, Collutorio Zero Alcol

Dona un alito fresco e duraturo, riduce la placca e previene la formazione di carie. Formula senza alcool, contiene Propolis, estratto di semi di Pompelmo e Xilitolo, per evitare la proliferazione batterica, restituendo un alito fresco. Lo xilitolo ha azione preventiva sulle carie, mentre la salvia restituisce un alito fresco e ha azione sbiancante sullo smalto dentale.

Listerine Total Care

Per mantenere le gengive sane e prevenire infiammazioni dolorose, un ottimo collutorio è anche quello di Listerine che riduce la placca e combatte i batteri spesso causa di gengiviti. Il prodotto è pensato infatti per eliminare i germi che resistono all'azione dello spazzolino e che si trasformano poi in placca. Non solo, questo collutorio a base di fluoro protegge dalle carie e aiuta a mantenere il bianco naturale dei denti, lasciando un alito fresco a lungo. Per un'efficace azione preventiva, è consigliabile utilizzarlo due volte al giorno.

Meridol Collutorio, antibatterico

Questo collutorio è stato ideato per combattere i batteri della placca, la principale causa di infiammazione e sanguinamento delle gengive. La sua formula a doppia azione con CPC e zinco fornisce una protezione antibatterica duratura per mantenere denti e gengive sani.

Curasept Collutorio

A base di clorexidina, il collutorio Curasept è specifico per gengive Infiammate e assicura un trattamento intesivo in grado di contrastare la formazione della placca. Perché risulti efficace è bene procedere con un risciacquo di circa un minuto, con un cucchiaio di Prodotto non diluito, che corrisponde a circa 10 millilitri. Il trattamento va ripetuto mattina e sera, dopo la normale igiene orale con lo spazzolino per una settimana.

Biorepair Protezione Gengive

Per contrastare l'infiammazione gengivale e prevenire dolore e sanguinamento il collutorio Biorepair Protezione Gengive può essere un ottimo alleato. Grazie alla sua formula arricchita con acido ialuronico è infatti pensato per darea sollievo ai tessuti gengivali fin dal primo utilizzo, proteggendoli e idratandoli. Le proprietà dell'acido ialuronico inoltre favoriscono la cicatrizzazione dei tessuti gengivali, mentre i microRepair e lo zinco, agiscono in sinergia per contrastare la formazione di placca sul bordo gengivale. Tra gli ingredienti, anche le vitamine A ed E che svolgono una funzione antiossidante e protettiva delle mucose, e gli estratti naturali di spirulina, calendula e amamelide con proprietà astringenti.