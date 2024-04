Colite ulcerosa: complicanze, trattamento e dieta

I pazienti colpiti da colite ulcerosa presentano un aumentato rischio di sviluppare il cancro al colon ; ciò nonostante più del 90% di essi non andrà in contro alla malattia nel corso della vita. Il rischio è maggiore per quei pazienti in cui l' infiammazione è estesa a tutto il colon e perdura almeno dagli otto ai dieci anni; in simili condizioni è consigliato eseguire un esame colonscopico ogni 12-24 mesi.

La più severa complicazione della colite ulcerosa è il megacolon tossico . Si tratta di una condizione in cui il colon si paralizza, impedendo ogni passaggio di gas o di materiale; i sintomi includono febbre , sudore e debolezza. Se la condizione non viene trattata il colon può distendersi fino al punto di rompersi, un'eventualità, questa, piuttosto pericolosa per la sopravvivenza stessa dell'individuo.

Nei casi che non rispondono alle terapie mediche, o in presenza di neoplasie, si ricorre alla resezione chirurgica, parziale o totale, del colon.

Dieta per la colite ulcerosa

Allo stato attuale non esistono evidenze certe sul legame tra consumo di determinati alimenti e insorgenza della colite ulcerosa. A tal proposito sono state proposte numerose teorie, ma nessuna è mai stata confermata ed universalmente accettata. Una delle prime, tanto per citare qualche esempio, identificava nel latte l'elemento scatenante, soprattutto per i soggetti allergici o intolleranti al lattosio. Anche gli additivi chimici alimentari sono stati a lungo indagati, senza però ottenere conferma ai sospetti iniziali.

Attualmente si ritiene che una dieta ricca di calorie, grassi e zuccheri, ma allo stesso tempo povera di fibre, pur non rappresentando un agente eziologico certo, possa in qualche modo favorire l'insorgenza della malattia. A conferma di ciò, l'incidenza della colite ulcerosa è nettamente superiore negli Stati Uniti e in Inghilterra rispetto ai Paesi Asiatici e a quelli Africani, il che depone per l'esistenza di un legame tra stile alimentare tipicamente occidentale e malattia.

Esistono inoltre determinati cibi in grado di aggravare i sintomi, in modo particolare durante gli episodi infiammatori acuti. I latticini, per esempio, possono amplificare i disordini intestinali, soprattutto se il paziente è intollerante al lattosio. Allo stesso modo pasti troppo abbondanti ed un consumo eccessivo di fibre potrebbero accentuare il gonfiore addominale ed i disturbi dell'alvo. Lo stress, infine, andrebbe tenuto sotto controllo, poiché il continuo susseguirsi di stimoli stressanti aumenta l'acidità gastrica, interferisce con il normale transito intestinale e facilita il riacutizzarsi della colite ulcerosa.