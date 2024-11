Colica: cos'è, quali sono i sintomi e cosa fare

Cos'è la colica? (fonte: Shutterstock) La colica degli adulti è un episodio di dolore addominale a ondate, molto intenso e a insorgenza improvvisa. Questa condizione non va confusa con la colica del bambino, nota anche come colica gassosa, le cui cause precise sono ancora sconosciute e che è responsabile, nell'infante, di pianto inconsolabile.

Quanti tipi di colica esistono? Sono sostanzialmente tre i tipi di colica principali: La colica biliare ,

, La colica renale e

e La colica intestinale, anche nota come colica addominale.

Quali sono i sintomi? Il dolore addominale è il sintomo tipico. Come detto, si presenta a ondate, ovvero alterna momenti acuti a momenti di quiete. Altri sintomi possibili in aggiunta al dolore sono nausea e vomito. C'è poi tutta la sintomatologia dipendente specificatamente dal tipo di colica: per esempio, la colica biliare potrebbe provocare anche ittero, mentre un colica intestinale di natura infettiva è responsabile di febbre.

Colica biliare Cos'è la colica biliare? La colica biliare si verifica quando un calcolo biliare blocca temporaneamente uno dei dotti biliari, i condotti deputati al trasporto della bile (un fluido digestivo) dalla cistifellea e dal fegato all'intestino tenue, il tutto attraverso il pancreas. Cosa sono i calcoli biliari e come si formano? I calcoli biliari sono grumi compatti di bile secca. Essi si formano nella cistifellea quando c'è un accumulo di bile nel tempo. I calcoli biliari possono essere piccoli come un granello di sabbia o avere dimensioni paragonabili a quelli di una pallina da golf. I calcoli biliari sono molto comuni, ma solo in alcune persone sono responsabili di sintomi. Le coliche biliari possono verificarsi in ogni momento; tuttavia, sono più probabili dopo un pasto abbondante, soprattutto se molto grasso, poiché è necessaria più bile per scomporre il grasso. Quali sono i sintomi di colica biliare? Il dolore da colica biliare localizza in sede addominale, al centro della parte superiore o appena sotto le costole sul lato destro. Alle volte, il dolore può diffondere anche al fianco o alla scapola. Oltre al dolore, la colica biliare può provocare anche ittero, con colorazione gialla delle pelle e delle sclere oculari. Come si fa la diagnosi di colica biliare? La diagnosi di colica biliare parte generalmente dall'anamnesi, con domande riguardanti la tempistica, la durata e la frequenza del dolore addominale. Segue, quindi, una visita presso un gastroenterologo, uno medico specializzato nelle malattia dell'apparato digerente, il quale, dopo un scrupoloso esame obiettivo, si affida all'ecografia addominale, esame fondamentale per confermare la presenza di calcoli biliari.

Colica renale Cos'è la colica renale? La colica renale si verifica quando i calcoli renali si spostano lungo il tratto urinario, il quale include reni, ureteri, vescica e uretra.

Il dolore si verifica generalmente quando un calcolo renale blocca il passaggio dell'urina dal rene alla vescica. Quando viene la colica renale? I calcoli renali sono grumi cristallini di minerali e sali che si formano all'interno dei reni. Come i calcoli biliari, le loro dimensioni possono variare da quelle di un granello di sabbia a quelle di una pallina da golf. Quali sono i sintomi di una colica renale? Chi soffre di colica renale può avvertire dolore nella parte inferiore dell'addome o su un lato del corpo, tra le costole e i fianchi. Il dolore può diffondere all'inguine e può accompagnarsi a nausea, vomito e tracce di sangue nelle urine. Il dolore da colica renale può variare da lieve a intenso. Esso raggiunge il picco 1-2 ore dopo l'insorgenza della colica. Come si fa la diagnosi di colica renale? La diagnosi di colica renale comincia tipicamente dall'anamnesi, con domande relative allo stato di salute, alla minzione, alle patologie renali preesistenti, alla storia familiare, alle abitudini e alle eventuali terapie farmacologiche in atto. Seguono, quindi, esame obiettivo, esame delle urine e test strumentali, tra cui una radiografia addominale, un'ecografia del tratto urinario e, talvolta, una TAC del comparto addomino-pelvico.

Colica addominale o colica intestinale Cos'è la colica intestinale? Le coliche addominali, o coliche intestinali, si verificano a causa di un blocco o un'ostruzione parziale a livello di intestino tenue o crasso, tale da impedire il passaggio di cibo, liquidi, aria e/o feci. Perché viene una colica intestinale? I blocchi possono essere dovuti a: Tessuto cicatriziale derivante da un precedente intervento chirurgico addominale,

Coprostasi,

Malattie infiammatorie intestinali, come la colite ulcerosa o il morbo di Crohn,

Diverticolite e

Tumori. Quali sono i sintomi di colica intestinale? Le coliche intestinali sono responsabili di dolori crampiformi in sede addominale, che possono variare da lievi a intensi.

Inoltre, possono provocare anche: Vomito,

Nausea,

Diarrea,

Incapacità di evacuazione,

Perdita di appetito,

Indurimento della parete addominale e/o

Gonfiore. Come si fa la diagnosi di colica intestinale? La diagnosi di colica intestinale comincia generalmente dall'anamnesi e dall'esame obiettivo. Prosegue, quindi, con esami del sangue e test di imaging (radiografia, TAC ecc.).

Quanto dura il dolore? La durata di una colica dipende dalla sede del disturbo e dalla gravità sua gravità. Ci sono coliche che durano soltanto alcune ore, come per esempio quelle biliari, e coliche che possono persistere, con momenti di apparente remissione, per alcuni giorni, come per esempio alcune coliche renali.

Cosa fare? Il trattamento prevede una terapia sintomatica, finalizzata ad attenuare la sintomatologia, e, se le condizioni di salute del paziente lo richiedono, anche una terapia causale, mirata a eliminare la causa dell'intero disturbo. Rimedi sintomatici I rimedi sintomatici si concentrano principalmente sulla riduzione del dolore addominale. In tal senso, i farmaci antifiammatori da banco come il paracetamolo e l'ibuprofene sono tra le prime soluzioni proposte al paziente. Nel caso in cui questi medicinali risultassero poco efficaci, ecco che potrebbero trovare spazio antinfiammatori più forti nonché farmaci antispastici e miorilassanti, il cui scopo è rilassare la muscolatura liscia dell'organo sofferente. Nei pazienti con nausea e vomito, la terapia sintomatica include anche dei farmaci antiemetici. Terapia causale La terapia causale dipende fondamentalmente dal tipo di colica in atto e dalla sua gravità. Trattamento della colica biliare In alcuni casi, sono sufficienti una terapia sintomatica abbinata all'assunzone di acido ursodesossicolico, un acido biliare di sintesi in grado di sciogliere i calcoli biliari ricchi di colesterolo, e a un piano alimentare specifico. In altri, nello specifico quando i calcoli biliari si trovano nei dotti biliari, è indicata una procedura endoscopica nota con la sigla ERCP, la quale sta per colangiopancreatografia retrograda endoscopica. In altri ancora, nella fattispecie quando la calcolosi biliare è grave e interessa la cistifellea, è doveroso l'intervento chirurgico di rimozione della cistifellea. Trattamento della colica renale Se i calcoli sono di piccole dimensioni, la terapia si limita a un'ingente idratazione (cioè bere molto), in modo da favorire l'espulsione dei calcoli stessi attraverso la pipì. Se i calcoli sono di dimensioni maggiori, invece, servono terapie più specifiche, come: Litotrissia extracorporea a onde d'urto . Questa procedura si basa sull'esposizione diretta dei calcoli renali a onde d'urto, in modo da romperli in pezzi più piccoli e renderli di dimensioni appropriate all'espulsione attraverso la pipì.

. Questa procedura si basa sull'esposizione diretta dei calcoli renali a onde d'urto, in modo da romperli in pezzi più piccoli e renderli di dimensioni appropriate all'espulsione attraverso la pipì. Ureteroscopia . Indicata in presenza di calcoli ureterali, prevede l'inserimento in uretra di un sottile tubo fornito di telecamera illuminante e la conduzione di questo fino agli ureteri, dove, sotto la guida del medico, rompe i calcoli in pezzi più piccoli e li rimuove.

. Indicata in presenza di calcoli ureterali, prevede l'inserimento in uretra di un sottile tubo fornito di telecamera illuminante e la conduzione di questo fino agli ureteri, dove, sotto la guida del medico, rompe i calcoli in pezzi più piccoli e li rimuove. Nefrolitotomia percutanea . Eseguita per rimuovere i calcoli renali di grandi dimensioni, questa procedura chirurgica comporta una piccola incisione sulla schiena per accedere ai reni.

. Eseguita per rimuovere i calcoli renali di grandi dimensioni, questa procedura chirurgica comporta una piccola incisione sulla schiena per accedere ai reni. Stent ureterale. Durante questo intervento, il medico posiziona un catetere (stent) nell'uretere, al fine di ridurre l'ostruzione e aiutare i calcoli a passare. Rimedi casalinghi contro il dolore da colica Un paio di rimedi casalinghi che possono in alcuni casi aiutare a lenire il dolore da colica sono: Applicare una borsa di acqua calda nella zona maggiormente dolente e

nella zona maggiormente dolente e Massaggiare delicatamente l'area dolorosa.