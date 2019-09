La colestiramina è un principio attivo appartenente al gruppo dei sequestranti degli acidi biliari . In quanto tale, viene utilizzato nel trattamento dell'eccesso di colesterolo nel sangue . Tuttavia, esso è indicato anche per ridurre il prurito associato al parziale blocco delle vie biliari .

Dal punto di vista chimico, la colestiramina è una resina a scambio anionico che scambia gli ioni cloro in essa presenti con gli acidi biliari anionici presenti nel tratto enterico. Per espletare la sua azione terapeutica, il principio attivo deve essere assunto per via orale.

La colestiramina, al momento (Settembre 2019) è reperibile in un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Questran®. Quest'ultima è dispensabile in farmacia dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificata come farmaco di fascia A, nei casi previsti, il suo costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).