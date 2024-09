Colesterolo e trigliceridi: valori ideali e valori a rischio

Cosa sono colesterolo e ìtrigliceridi?

Colesterolo e trigliceridi sono due tipologie di lipidi molto importanti per l'essere umano. Noti soprattutto per il loro collegamento allo stile di vita – dieta in particolare – colesterolo e trigliceridi appartengono, in quanto lipidi, alla categoria dei composti organici, esattamente come altre due classi di composti fortemente relazionate alle abitudini dietetiche: le proteine e i carboidrati.