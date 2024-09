Colesterolo in menopausa: cosa cambia? Rischi e come controllarlo

Con l'avvento della menopausa, anche la colesterolemia ne risente in maniera proporzionale al cambiamento del quadro ormonale : riducendosi i livelli di estrogeni nel sangue, anche la donna inizia a presentare gli stessi fattori di rischio dell'uomo per quanto riguarda le malattie cardiovascolari .

Quando una donna entra in menopausa, le ovaie smettono di produrre estrogeni : il colesterolo LDL tende allora ad aumentare e l' HDL a diminuire. Come risultato, all'interno delle arterie tendono a formarsi le placche responsabili delle malattie circolatorie e cardiovascolari.

Tutti gli esami per la valutazione del profilo lipidico si eseguono dopo un digiuno di 9-12 ore , durante le quali è ammessa l'assunzione di una modica quantità di acqua. Nei giorni che precedono il prelievo, è importante mantenere il proprio stile di vita quanto più possibile abituale e non variare l' alimentazione per ottenere parametri obiettivi.

Consigli utili per controllarlo

Come controllare il colesterolo in menopausa con dieta e stile di vita?

Per la donna in menopausa, giovano sicuramente l'astensione dal fumo e la regolare attività fisica, utili per migliorare i livelli di colesterolo HDL. Più in generale, sono da considerarsi validi gli stessi consigli forniti a tutti coloro che soffrono di colesterolo alto.

La donna in menopausa dovrà cercare quindi di:

Raggiungere e mantenere il proprio peso forma ;

; Praticare almeno 30 minuti di esercizio fisico quotidiano, da moderato a vigoroso, in 4-5 occasioni settimanali.

Sul fronte dietetico, la riduzione del colesterolo in menopausa si affida:

Al maggior consumo di pesce (3-4 porzioni settimanali, specie se sussiste ipertrigliceridemia);

(3-4 porzioni settimanali, specie se sussiste ipertrigliceridemia); Alla preferenza per gli oli vegetali rispetto ai grassi animali.

Nel contempo, si ridurrà il consumo di zuccheri raffinati (dolci, dolciumi, pane bianco, farine, prodotti da forno ecc.), a favore di cereali integrali e fibre, mentre carni grasse, latticini ed in genere tutti i grassi animali dovranno ricoprire un ruolo piuttosto marginale.

La soia può rivelarsi un prezioso alleato durante la menopausa, sia per la presunta utilità del suo contenuto in fitoestrogeni, sia per l'altrettanto discussa proprietà ipolipidemizzante delle sue proteine.

Le linee guida suggeriscono di ridurre l'assunzione quotidiana di colesterolo a non più di 300 mg/die, mentre i grassi saturi (che potenziano l'azione aterosclerotica del colesterolo) non dovrebbero fornire più del 7-8% delle calorie giornaliere.

Farmaci per il colesterolo in menopausa

Nelle donne con elevato rischio cardiovascolare può rendersi necessario il ricorso a farmaci specifici, come le statine, o alla terapia ormonale sostitutiva nei primi anni di menopausa. Per le donne prive di significativi fattori di rischio, quest'ultima pratica appare invece inefficace nel ridurre l'incidenza delle succitate malattie cardiovascolari.

