Colesterolo in gravidanza: perchè si alza? Quando preoccuparsi?

Perché si alza il colesterolo in gravidanza?

Il colesterolo in gravidanza è normale che risulti aumentato: entro alcuni limiti, quest'incremento non è da considerarsi patologico, ma fisiologico, e non deve destare un'eccessiva preoccupazione per la futura mamma.

Durante la gestazione, il riscontro del colesterolo alto dipende dalla superiore quantità richiesta ai fini della formazione delle cellule fetali e del corretto sviluppo del nascituro.

I valori di colesterolo in gravidanza iniziano ad incrementare a partire dal quarto mese e raggiungono il picco massimo nell'ottavo mese.

Se il colesterolo in gravidanza risulta troppo alto e si mantiene tale, però, non è da sottovalutare. Questa condizione può predisporre a complicanze, come l'ipercolesterolemia gravidica dovuta alla combinazione tra l'aumento degli estrogeni e la resistenza insulinica.