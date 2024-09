Cos’è il colesterolo endogeno? Il termine Colesterolo Endogeno si riferisce alla quota di colesterolo prodotta dall'organismo. Entro certi limiti, il colesterolo è, infatti, una sostanza essenziale per il corretto funzionamento degli organi: è un componente importantissimo della membrana plasmatica che delimita le cellule e partecipa alla sintesi di ormoni steroidei, bile e vitamina D. Non potendo contare sul solo apporto alimentare, il corpo umano si è evoluto in modo tale da riuscire a sviluppare un efficace meccanismo per la biosintesi del colesterolo. Questa capacità di sintesi risulta sviluppata soprattutto in tre organi: il fegato, l'intestino e la pelle. Ogni giorno, l'organismo di un adulto produce, per fare fronte alle varie necessità, circa 600-1000 mg di colesterolo endogeno. Il fegato in misura prevalente, ma anche intestino, pelle e surreni, sono, in tal senso, gli organi più attivi. Alla quota di colesterolo endogeno si affianca quella assunta dall'esterno, attraverso gli alimenti, definita "Colesterolo Esogeno"; in genere, una dieta equilibrata apporta da 200 a 300 mg di colesterolo al giorno. Shutterstock

Funzioni del colesterolo Quali funzioni svolge il colesterolo endogeno? Il fatto che una quota così importante di colesterolo sia prodotta all'interno dell'organismo, ci rammenta quanto questo lipide sia importante per la salute del nostro corpo. Il colesterolo risulta essenziale, infatti, per: La trasmissione nervosa (rientra nella composizione della guaina mielinica);

(rientra nella composizione della guaina mielinica); Il metabolismo cellulare (regola fluidità e permeabilità delle membrane);

(regola fluidità e permeabilità delle membrane); L' equilibrio endocrino (è il precursore degli ormoni steroidei e corticosurrenali);

(è il precursore degli ormoni steroidei e corticosurrenali); L' omeostasi del calcio (precursore della vitamina D);

(precursore della vitamina D); La funzione protettiva della pelle (si oppone ad un'eccessiva disidratazione e all'assorbimento di sostanze dannose);

(si oppone ad un'eccessiva disidratazione e all'assorbimento di sostanze dannose); La digestione e l'assorbimento intestinale dei lipidi alimentari (come precursore dei sali biliari).

Valori nel sangue Colesterolo endogeno: quali sono i valori plasmatici? Dati alla mano, la quota endogena influisce per circa il 70-80% sui valori plasmatici di colesterolo (colesterolemia), mentre il contributo alimentare è modesto. Si tratta comunque di percentuali indicative, dal momento che l'organismo è perfettamente in grado di adattare la sintesi endogena all'apporto alimentare, e ancor di più ai livelli del lipide nell'organismo. Di fatto, la sintesi endogena viene tanto più rallentata quanto maggiore è il colesterolo ricavato dagli alimenti, e viceversa. Ne consegue che la concentrazione plasmatica del colesterolo, di solito, non varia oltre il ± 15% in risposta a variazioni dell'apporto dietetico (sebbene la risposta individuale possa variare sensibilmente).