Che cos'è il colesterolo Il colesterolo è uno sterolo, appartiene cioè alla famiglia dei grassi o lipidi, ed è presente nel sangue e in tutto l'organismo. Viene prodotto per la maggior parte, circa per l'80-90%, dall'organismo, in particolare dal fegato, e solo in piccola parte, circa il 10-20%, arriva già formato dagli alimenti. Si distingue fra colesterolo LDL o "colesterolo cattivo", che se è in eccesso, tende ad accumularsi nelle pareti dei vasi arteriosi, formando ispessimenti e placche, che ostacolano la circolazione sanguigna, e colesterolo HDL o "colesterolo buono", che trasporta il colesterolo LDL presente in eccesso dai vari organi e tessuti al fegato, dove viene eliminato. Il colesterolo non è nocivo a priori. Si tratta, infatti, di una sostanza indispensabile all'organismo, perché svolge moltissime funzioni vitali, per esempio forma l'ossatura della membrana cellulare e l'impalcatura di tutte le cellule, incluse quelle del sistema nervoso e partecipa alla produzione di importanti ormoni, come il testosterone e il cortisolo. Tuttavia, la quantità di colesterolo necessaria per esplicare queste funzioni è contenuta: se supera determinate soglie, diventa un elemento nocivo per la salute dell'organismo.

Colesterolo: i valori di riferimento Il colesterolo si trasforma in un nemico solo se i suoi livelli nel sangue, definiti in termini medici colesterolemia, superano determinate soglie. Per quanto riguarda il colesterolo totale, i valori desiderabili sono meno di 200 mg/dl (milligrammi per decilitro di sangue), anzi secondo le ultime evidenze l'ideale sarebbe abbassare la soglia a 190 mg/dl, a maggior ragione per i soggetti che presentano altri fattori di rischio, come pressione alta o abitudine al fumo. Valori compresi tra 200 e 250 mg/dl vengono considerati un'ipercolesterolemia lieve, mentre livelli superiori ai 250 mg/dl sono ritenuti elevati (molto elevati sopra i 299 mg/dl). Il livello ottimale di LDL nel sangue dovrebbe essere fra i 100 e i 129 mg/dl nelle persone sane e al di sotto dei 100 mg/dl nei soggetti con altri fattori di rischio. In chi ha già avuto problemi cardiovascolari o è ad alto rischio il limite scende a 70 mg/dL. Valori compresi fra 130 e 159 mg/dl di colesterolo LDL sono vicino ai valori limite. Sopra i 160 mg/dl il colesterolo LDL è considerato elevato. Per quanto riguarda il colesterolo HDL, gli esperti ritengono che la cosa migliore sarebbe avere valori non inferiori a 50 mg/dl. Serve il parere del medico I valori di colesterolo vanno interpretati sempre dal medico, tenendo conto anche della situazione medica complessiva. Infatti, a parità di valori, il rischio non è sempre lo stesso: per esempio i soggetti che non si distanziano molto dalle soglie limite ma presentano altri fattori di rischio cardiovascolare sono più vulnerabili alle malattie cardiocircolatorie rispetto a quelli che non hanno altri fattori di rischio. Un uomo diabetico, obeso e fumatore con un livello di colesterolo al limite è più a rischio di un uomo normopeso che non fuma e non ha altre malattie con lo stesso livello di colesterolo.