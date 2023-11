Colesterolo alto: le cause non alimentari

Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Per conoscere i propri livelli di colesterolo è necessario fare le analisi del sangue . Tuttavia, ci sono anche dei sintomi fisici del colesterolo alto che possono far nascere dei sospetti. Ma le cause del colesterolo alto sono dovute solo ad una scorretta alimentazione? Ci sono delle cause non alimentari che incidono sul colesterolo?

Se i livelli nel sangue superano certe soglie può trasformarsi in un pericolo per la salute. Sai quali sono i valori normali per fasce d'età?

Questo processo può alla lunga causare un rallentamento parziale o completo del flusso sanguigno. Inoltre, se si verifica la rottura di queste placche, possono scatenarsi processi di riparazione e coagulazione che possono portare rapidamente all'occlusione del vaso o alla formazione di emboli più o meno gravi in caso di distacco di frammenti.

Il colesterolo alto può rappresentare un serio rischio per diverse condizioni mediche, soprattutto danneggiando il cuore e il cervello . Nel corso del tempo, se non gestito correttamente, può contribuire all'insorgenza dell' aterosclerosi , una patologia che comporta l'indurimento e l'ispessimento delle pareti dei vasi sanguigni , accompagnata dalla formazione di placche all'interno dei vasi. Queste placche sono principalmente costituite da grasso , principalmente colesterolo LDL , e tessuto cicatriziale.

Ci sono alcune patologie che possono incidere sul colesterolo. Le persone con diabete di tipo 2 spesso hanno livelli più alti di colesterolo LDL e trigliceridi , riducendo il colesterolo HDL. Condizioni come l' epatite cronica o la cirrosi possono influenzare la produzione e la rimozione del colesterolo dal corpo. Cosi come l' ipotiroidismo o la sindrome nefrosica

Alcune persone possono ereditare una predisposizione a livelli elevati di colesterolo. Condizioni come l' ipercolesterolemia familiare (FH) possono portare a livelli elevati di colesterolo LDL ( lipoproteine a bassa densità), aumentando il rischio di malattie cardiovascolari .

Le cause non alimentari del colesterolo alto possono essere:

Le cause del colesterolo alto non sono soltanto alimentari come è comune pensare. Il colesterolo alto può derivare da diverse cause non alimentari e l'individuazione della causa specifica del colesterolo alto può richiedere esami e valutazioni mediche dettagliate.

Consigli per abbassare il colesterolo

Ad abbassare il colesterolo, contribuiscono in egual misura in quanto ad importanza, sia la dieta che l'attività fisica. Per quanto riguarda l'alimentazione, la dieta di Novembre per il colesterolo ci viene incontro fornendoci dei consigli alimentari. Sai che ci sono 10 cibi insospettabili che abbassano il colesterolo?

Per quanto riguarda l'attività fisica, almeno 30 minuti di esercizio al giorno. Se la palestra non è il tuo forte, puoi praticare un allenamento a casa per abbassare il colesterolo. Anche la camminata va benissimo. Sai quanti passi al giorno fare per abbassare il colesterolo? E quanti minuti camminare per abbassare il colesterolo? Se invece sei amante della cyclette, potresti allenarti pedalando. Sai quanti minuti di cyclette al giorno fare per abbassare il colesterolo?

