Cause Ipercolesterolemia e Trattamento

Il colesterolo in eccesso tende a depositarsi, dando vita a lesioni che ispessiscono e irrigidiscono le pareti dei vasi sanguigni ( aterosclerosi ). Nel tempo, ciò può evolvere nella formazione di placche vere e proprie, che impediscono o interrompono il flusso sanguigno , costituendo un fattore di rischio per ischemie vascolari su base ateromatosa.

Per questo motivo, la misura dei livelli di colesterolo nel sangue ( colesterolemia ) è uno degli esami che vengono prescritti con più frequenza per valutare la salute del sistema circolatorio dei pazienti.

Colesterolemia Alta - Cause

Quali fattori influenzano la concentrazione plasmatica di colesterolo?

I livelli di colesterolo nel sangue sono influenzati da svariati fattori, vediamoli nel dettaglio.

DIETA

La dieta, innanzitutto, rappresenta un elemento spesso sopravalutato, ma comunque importante. Se l'apporto giornaliero di colesterolo è particolarmente elevato, la colesterolemia aumenta, ma solo di poco. In questi casi, infatti, interviene il tipico meccanismo omeostatico che cerca di mantenere inalterato l'equilibrio del nostro ambiente interno. In pratica, in risposta all'elevato apporto alimentare, il corpo rallenta la sintesi endogena attuando, di fatto, un classico controllo a feedback. Per questo motivo, l'influenza dell'alimentazione sulla colesterolemia totale è mediamente pari ad un 15%, anche se modificazioni importanti dell'apporto dietetico possono provocare variazioni fino a un ±30%.

Oltre all'apporto di colesterolo, anche gli eccessi calorici e l'elevata assunzione di acidi grassi saturi e idrogenati contribuisce ad aumentare la colesterolemia, mentre una dieta sobria ed equilibrata, povera di zuccheri, a basso tenore di acidi grassi saturi e ricca di quelli insaturi, aiuta ad abbassare i livelli plasmatici di colesterolo ed il rischio cardiovascolare.

TIROIDE

Una ridotta attività della tiroide (ipotiroidismo), abbastanza comune soprattutto nelle donne, aumenta la colesterolemia, mentre l'elevata concentrazione di ormoni tiroidei (ipertiroidismo) la riduce.

Gli estrogeni abbassano la colesterolemia, mentre gli androgeni l'aumentano (in particolare gli estrogeni tendono a innalzare la frazione HDL e a diminuire quella LDL, mentre l'eccesso di testosterone ha effetto opposto). Per questo motivo, il rischio cardiovascolare è maggiore nell'uomo e sale in maniera importante dopo la menopausa.

DIABETE

Anche il diabete si accompagna a ipercolesterolemia, dal momento che la malattia - specie quando non viene adeguatamente trattata - aumenta la mobilizzazione dei lipidi.

SPORT

L'attività fisica regolare di tipo aerobico è in grado di aumentare la colesterolemia HDL. Inoltre, fa diminuire la pressione arteriosa, la voglia di fumare, limita la stitichezza, è un ottimo antistress e aiuta a raggiungere o mantenere il peso forma.

GENETICA

Vi è poi l'immancabile componente genetica, che quando è sfavorevole aumenta in maniera più o meno importante la sintesi endogena di colesterolo, i cui livelli risultano per questo elevati anche in giovane età. Si veda a tal proposito l'articolo dedicato all'ipercolesterolemia famigliare.

La nicotina e le sostanze che derivano dalla combustione del tabacco esercitano una doppia azione negativa:

Irrigidiscono le arterie, favorendo un aumento della pressione arteriosa, che danneggia il tessuto dei vasi sanguigni;

Riducono l'azione anti-sclerotica del colesterolo HDL, favorendo l'accumulo delle placche di colesterolo.

FARMACI

Anche l'uso prolungato e in dosi massicce di alcuni farmaci può contribuire all'innalzamento della colesterolemia. Da questo punto di vista, i medicinali più a rischio sono: immunosoppressori, antiretrovirali, inibitori dell'aromatasi, cortisonici, contraccettivi orali e steroidi anabolizzanti.

Malattie e stati di salute associati a ipercolesterolemia

Non sempre, l'aumento del colesterolo nel sangue dipende da errate abitudini.

Il problema può risultare, infatti, da determinate condizioni patologiche, quali: