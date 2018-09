Questa patologia è causata da un'alterazione della secrezione o del normale deflusso nel duodeno della bile, sostanza densa di colore giallo-verde, che viene prodotta dal fegato per consentire la digestione e l'assorbimento dei grassi. Ciò comporta il versamento nel sangue dei sali biliari e di altri composti colefilici, come la bilirubina, normalmente secreti nella bile.

Il sintomo principale della colestasi gravidica è costituito dal prurito intenso e persistente. Questa manifestazione è, di solito, precoce e non si associa ad un rash cutaneo. Il prurito da colestasi gravidica può interessare qualunque parte del corpo, ma comincia, in genere, dal palmo delle mani e dalla pianta dei piedi, per poi generalizzarsi a tutto il corpo. In presenza di questa caratteristica sensazione pruriginosa, la conferma della diagnosi si ottiene con specifici esami del sangue, come il dosaggio degli acidi biliari, della bilirubina e delle transaminasi.

Se non trattata, la colestasi gravidica può comportare gravi conseguenze sia per la madre, che per il feto. Queste includono: aumentato rischio di prematurità fetale, morte alla nascita e sindrome da distress respiratorio.

La gestione della colestasi gravidica prevede l'assunzione di farmaci utili ad evitare l'accumulo degli acidi biliari nel circolo ematico e l'induzione del parto.