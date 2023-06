Clitoride: quali patologie che lo interessano?

Introduzione Clitoride che fa male, prude o risulta gonfio? La maggior parte dei problemi al clitoride non sono seri, ma se si prova dolore o se qualcosa non va in termini di comfort può comunque essere allarmante, soprattutto considerata la scarsa disponibilità di informazioni su quest'organo cruciale per la sessualità femminile. Cenni di anatomia: cos’è il Clitoride? Shutterstock Il clitoride è un piccolo organo erettile che fa parte dei genitali femminili e svolge un ruolo importante nell'orgasmo durante il sesso.

è un piccolo organo erettile che fa parte dei genitali femminili e svolge un ruolo importante nell'orgasmo durante il sesso. Il clitoride è situato nella parte superiore e anteriore della vulva , nel punto di congiunzione delle piccole labbra, poco sopra l'apertura dell' uretra , che a sua volta si pone qualche millimetro più avanti rispetto all'orifizio della vagina .

, nel punto di congiunzione delle piccole labbra, poco sopra l'apertura dell' , che a sua volta si pone qualche millimetro più avanti rispetto all'orifizio della . La parte esterna è costituita dal glande , che è parzialmente coperto da un manicotto di pelle con funzione protettiva, chiamato cappuccio o prepuzio clitorideo (analogo del prepuzio maschile). Questa protuberanza si trova proprio all'apice del complesso clitorideo e rappresenta la parte più sensibile del clitoride. Tra glande e prepuzio esiste normalmente una piccola piega chiamata cavità prepuziale .

è costituita dal , che è parzialmente coperto da un manicotto di pelle con funzione protettiva, chiamato (analogo del prepuzio maschile). Questa protuberanza si trova proprio all'apice del complesso clitorideo e rappresenta la parte più sensibile del clitoride. Tra glande e prepuzio esiste normalmente una piccola piega chiamata . La maggior parte del clitoride - circa quattro quinti di esso – si trova all'interno. L'intera struttura ha la forma più o meno simile ad una Y, con due metà laterali oblique a forma di cono, chiamate radici del clitoride (o bulbi clitoridei), posizionati "a cavallo" dell'ingresso della vagina. Le radici convergono, infatti, superiormente verso il centro della vulva, dando vita a una struttura unica, cilindrica, detta corpo del clitoride. Tale zona si allunga per 2-3 centimetri prima di piegare bruscamente in avanti formando il cosiddetto gomito o ginocchio della clitoride; da qui si dirige in senso opposto, all'indietro e verso il basso. Per approfondire: Clitoride: Anatomia, Funzioni, Piacere Sessuale e Disturbi

Sintomi più comuni riferiti al clitoride Alcuni dei sintomi più comuni di queste condizioni includono: Prurito al clitoride o al cappuccio del clitoride intenso e persistente;

al clitoride o al cappuccio del clitoride intenso e persistente; Arrossamento delle piccole e grandi labbra;

delle piccole e grandi labbra; Edema e dolorabilità della vulva;

e della vulva; Dolore al clitoride durante o dopo la stimolazione sessuale. L'irritazione locale può comportare anche secrezioni o lieve sanguinamento, sensazione di bruciore e disuria (dolore alla minzione). Qualora si manifestasse prurito, bruciore, gonfiore o dolore al clitoride, potrebbe essere una buona idea valutare eventuali problemi sottostanti rivolgendosi al proprio ginecologo. Dolore al Clitoride Un clitoride dolente è abbastanza comune: potrebbe essere stato irritato, per esempio, da una stimolazione troppo vigorosa o approssimativa o, semplicemente, da abiti troppo stretti o da un nuovo detersivo per il bucato. Qualsiasi pressione esterna eccessiva può finire per far male al clitoride. Il dolore al clitoride è stato anche associato a traumi al clitoride, inclusi interventi chirurgici e parto vaginale. Il dolore al clitoride può rendere più difficili attività come camminare, fare esercizio o attività sessuale. Come qualsiasi tipo di dolore genitale, in caso sia motivo di preoccupazione, è bene parlarne con il medico.