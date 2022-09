Clistere: cos'è, a cosa serve, come si fa

Per estensione, nel linguaggio comune, il termine "clistere" viene usato spesso e volentieri per indicare non solo procedura, ma anche gli strumenti con cui questa viene eseguita.

Le soluzioni liquide immesse nell' intestino sono soluzioni rettali appositamente formulate per questo impiego e possono contenere differenti sostanze o principi attivi , in funzione del tipo di clistere che è necessario eseguire.

Il clistere è una procedura che può essere messa in pratica in diverse occasioni per rispondere a diverse esigenze.

Tipi di Clistere

In funzione della loro azione, di come vengono effettuati e del motivo per cui vengono fatti è possibile distinguere differenti tipologie di clisteri. Vediamo le principali.

Clisteri evacuativi o lassativi

Il clistere evacuativo o lassativo viene di norma effettuato per liberare il tratto intestinale in presenza di difficoltà di evacuazione, oppure come preparazione a particolari esami o interventi chirurgici.

Il clistere in questione può essere effettuato con acqua tiepida ( non calda e nemmeno fredda, al fine di non provocare danni all'intestino ), oppure con una soluzione nella quale sono presenti principi attivi ad azione lassativa che, una volta introdotti a livello rettale, espleteranno la loro azione terapeutica.

Clisteri terapeutici

Si tratta di clisteri a base di soluzioni medicamentose impiegati per introdurre farmaci ad azione sistemica o locale. Il loro utilizzo è prezioso ogni volta che, per una qualsiasi ragione, non sia possibile utilizzare la via orale (ad esempio, in presenza di vomito, o quando il farmaco viene assorbito o metabolizzato in maniera indesiderata dal sistema digerente).

Un esempio fra tutti d'impiego di questo tipo è dato dalle malattie infiammatorie intestinali (come, ad esempio, la colite ulcerosa o il morbo di Crohn) per le quali è possibile ricorrere alla somministrazione rettale di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o corticosteroidi attraverso l'esecuzione, per l'appunto, del clistere.

Clisteri diagnostici

I clisteri di questo tipo vengono utilizzati nell'ambito della diagnostica per immagini. In questo modo s'introduce un mezzo di contrasto nel tratto intestinale, al fine di poter eseguire l'esame diagnostico necessario.

È possibile utilizzare polvere di solfato di bario o altri mezzi di contrasto che vengono immessi nell'intestino tramite clistere. In questi casi si parla di solito di clisma opaco che può essere tradizionale o a doppio contrasto se viene insufflata anche aria oltre al mezzo di contrasto.

