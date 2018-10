Claustrofobia: Cos’è? Cause e Sintomi e Cura

Oltre ad essere accompagnata da manifestazioni ansiose , la claustrofobia comporta spesso sintomi somatici come: sudorazione accentuata, brividi o vampate di calore, battito cardiaco accelerato, nausea , sensazione che manchi l'ossigeno e timore di morire. Di conseguenza, la persona claustrofobica tenta di non esporsi allo stimolo fobico, cioè alle situazioni nelle quali si ritiene accerchiata e priva di libertà spaziale, adottando strategie di evitamento o ricercando la presenza rassicurante di un familiare.

Chi soffre di questo disturbo viene assalito da una sensazione di angoscia , forte disagio o panico non appena si trova rinchiuso in stanze di piccole dimensioni, senza finestre , o in altre situazioni che creano oppressione e danno l' impressione di essere in trappola .

La paura di soffocare può essere causata anche da tutto ciò che limita le possibilità di movimento: per alcune persone indossare abiti, t-shirt o maglioni a collo stretto o alto (tipo dolcevita) può indurre i sintomi della claustrofobia; altri soggetti avvertono, invece, un forte disagio nell'allacciarsi le cinture in auto o durante i viaggi in aeroplano.

La claustrofobia può rendere addirittura difficile o impossibile l'esecuzione di esami medici o il ricorso a strumenti diagnostici, come nel caso, ad esempio, dello scanner per la risonanza magnetica (MRI) in cui si ci trova a dover stare immobilizzati.

Come ogni fobia, la gravità della claustrofobia può variare ampiamente da persona a persona. Nei casi più gravi, possono manifestarsi sintomi fisici o attacchi di panico in piena regola, con sudorazione fredda , aumento della frequenza cardiaca ( tachicardia ), nausea, mancanza di respiro e senso di soffocamento.

L'interpretazione psicoanalitica sostiene che la claustrofobia sia connessa ad un importante conflitto sul piano psicologico, che viene "convertito" in rappresentazioni mentali relative allo stimolo fobico. In tal contesto, la ricerca di "aria" può essere tradotta nell'evitamento delle situazioni caratterizzate da una chiusura non solo fisica. La sensazione di oppressione può applicarsi, ad esempio, ai legami relazionali o sociali troppo opprimenti, motivo per cui si cerca una maggiore libertà, in grado di far riacquistare i propri spazi.

Le cause della claustrofobia non sono ancora del tutto note. Nella maggior parte dei casi, però, questo disturbo sembra risultare da un'esperienza traumatica, associata al ricordo di un ambiente angusto, vissuta durante la prima infanzia . Talvolta, la claustrofobia è correlata a specifiche situazioni, come, ad esempio, la prigionia o la necessità di ricorrere a rifugi nel corso di conflitti bellici.

Sintomi e Complicazioni

Claustrofobia: come si manifesta? I sintomi e la gravità della claustrofobia possono variare ampiamente da caso a caso. Alcune persone sperimentano un'ansia o un disagio di lieve entità quando si trovano in spazi chiusi, ambienti ristretti e stanze anguste. Altri claustrofobici manifestano, invece, un grave senso di angoscia e, nei casi estremi, attacchi di panico in piena regola. L'elemento più caratteristico della claustrofobia è la paura di soffocare o di sentirsi in trappola. Come altri disturbi fobici, la claustrofobia è in grado di provocare anche reazioni fisiologiche, quali: Battiti accelerati;

Brividi e pelle d'oca;

Sudore freddo o, al contrario, vampate di calore;

Formicolio e prurito;

Nausea e/o vomito;

Senso di svenimento o vertigini;

Mal di testa;

Confusione e sensazione di "testa vuota";

Difficoltà a respirare (respirazione affannosa, sensazione di soffocamento);

Disturbi visivi, come affaticamento degli occhi, distorsioni o illusioni ottiche;

Fischi alle orecchie;

Bocca secca;

Tremori;

Pianto;

Intorpidimento;

Urgenza minzionale;

Senso di oppressione o di dolore al petto. Alcune persone riferiscono di avere la percezione che i muri si stiano avvicinando a loro o sentono come se stessero soffocando. Altre tentano di uscire e/o di allontanarsi dalla situazione claustrofobica con ogni mezzo possibile. Nei casi più gravi, la claustrofobia può portare a timore di svenire, perdere il controllo o addirittura morire.

Sintomi somatici nelle fobie I sintomi fisici che si manifestano nella claustrofobia, così come in altre fobie, segnalano il verificarsi di una risposta anormale a livello emotivo: il corpo sta rispondendo allo stimolo fobico con un'espressione estrema della reazione fisiologica di "lotta o fuga". In altre parole, la mente interpreta il pensiero che le stanze chiuse siano una minaccia rispetto ad un potenziale pericolo, quindi prepara automaticamente il corpo a combattere per la sopravvivenza. Quest'eccessiva risposta emotiva è uno dei segni più chiari che una persona è in preda ad un disturbo fobico.

Possibili conseguenza della Claustrofobia La claustrofobia può limitare notevolmente la vita di chi ne soffre. Nei casi gravi, i sintomi del disturbo fobico vengono attivati anche solo pensando alle situazioni che scatenano tipicamente la paura. Nel tempo, la paura degli spazi ristretti porta ad evitare tutte le attività quotidiane che potrebbero far sentire rinchiusi, accerchiati o limitati dal punto di vista dello spazio. Il claustrofobico può non andare, ad esempio, alle feste particolarmente affollate o avverte un forte disagio nell'utilizzare le cinture di sicurezza in auto o in aereo. In tal senso, anche viaggiare è più difficile: I voli in aeroplano costringono la persona che soffre di claustrofobia in un piccolo posto, circondato da estranei;

In treno, i posti a sedere possono essere più comodi ed esiste la possibilità di alzarsi per sgranchirsi le gambe, ma il viaggio può richiedere più tempo;

Guidare l'automobile può dare la sensazione di sentirsi limitati in uno spazio ristretto, ma offre la possibilità di fermarsi, quando si desidera, per le pause. La claustrofobia può indurre anche a ricorrere a varie soluzioni, come lasciare la porta aperta quando si entra in stanze piccole o fare le scale anziché prendere un ascensore. L'ansia correlata al disturbo fobico è responsabile, inoltre, di uno stato di stress persistentemente elevato, che, alla lunga, può risultare dannoso per la salute.

Dal punto di vista medico, la claustrofobia può essere pericolosa, poiché potrebbe causare l'evitamento di test diagnostici fortemente indicati al paziente, come la risonanza magnetica. Disturbi associati alla claustrofobia In qualche paziente, la claustrofobia è correlata a disturbi d'ansia ed altre fobie, come quella per il buio, le altezze e i viaggi in aereo.