Il meccanismo d'azione è condiviso da tutti i FANS e consiste sostanzialmente nell'ostacolo della sintesi delle prostaglandine coinvolte nell'infiammazione (ma non solo, come si vedrà in seguito) attraverso l'inibizione dell'enzima ciclossigenasi o COX. Quest'ultimo è deputato alla conversione dell' acido arachidonico in prostaglandine della serie 2 e trombossano A2.

In funzione della loro struttura chimica o del meccanismo d'azione, gli antinfiammatori non steroidei possono essere classificati in differenti gruppi. Di seguito, entreremo più nel dettaglio.

Il gruppo dei FANS comprende numerosissimi principi attivi, largamente usati in terapia per il trattamento di molti disturbi e malattie.

I FANS - o Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei - sono farmaci impiegati per contrastare dolore , infiammazione e talvolta anche febbre .

Al gruppo dei derivati pirazolonici appartengono principi attivi che non vengono utilizzati spesso o il cui impiego è stato limitato (uso cutaneo ) per via degli effetti collaterali che possono causare. È questo il caso del fenilbutazone che per l'uso umano si trova all'interno di un solo medicinale formulato in forma di crema cutanea per il trattamento di contusioni , distorsioni , ecc. Questo principio attivo, tuttavia, rientra nella composizione di medicinali somministrabili per via orale e parenterale impiegati in ambito veterinario nel trattamento di stati infiammatori e dolorosi. Discorso simile per quel che riguarda un altro principio attivo appartenente a questo gruppo di FANS: l' acido flufenamico , disponibile all'interno di una crema cutanea - in associazione ad altri principi attivi - per il trattamento sintomatico di affezioni dolorose, flogistiche e degenerative dell' apparato locomotore .

Gli oxicam - o oxicami - rappresentano un gruppo di FANS che sono stati realizzati con l'intento di produrre antinfiammatori non steroidei non carbossilici che fossero tuttavia potenti e, naturalmente, ben tollerati. Gli oxicam appartengono, infatti, alla categoria degli acidi enolici .

Gli acidi N-arilantranilici o fenamici, dal punto di vista chimico, sono isosteri azotati dell'acido salicilico. Anche per questo gruppo di FANS le interazioni più frequenti (ma non certo le uniche) sono quelle che si possono instaurare con gli anticoagulanti orali .

Quello degli acidi arilalcanoici è il gruppo di FANS certamente più vasto e, probabilmente, quello maggiormente studiato. I principi attivi rientranti in questo gruppo di antinfiammatori non steroidei vengono metabolizzati principalmente a livello epatico dal sistema microsomiale, benché possano esservi alcune differenze fra un principio attivo e l'altro.

Oltre all' azione antiflogistica , analgesica e antipiretica per cui l'acido acetilsalicilico viene largamente impiegato, esso si è rivelato utile - ai giusti dosaggi - anche nel trattamento di altre malattie (come il trattamento della sindrome di Kawasaki nei bambini) e nella prevenzione della formazione di coaguli di sangue in pazienti a rischio di eventi cardiovascolari . Vista quest'attività antiaggregante , fra le interazioni farmacologiche clinicamente più rilevanti ritroviamo senz'ombra di dubbio quelle che si instaurano con gli anticoagulanti orali . Altre interazioni possono instaurarsi anche con metotrexato , sulfamidici e ipoglicemizzanti orali .

Dal punto di vista chimico, l'acido acetilsalicilico può essere considerato come un derivato acetico del suo precursore acido salicilico, ottenuto per acetilazione del gruppo ossidrilico in esso contenuto. Una volta assunto, l'acido acetilsalicilico viene rapidamente assorbito a livello gastrico e dal primo tratto dell' intestino tenue , permettendo il raggiungimento del picco plasmatico dopo circa due ore dall'assunzione. È opportuno precisare, tuttavia, che l'assorbimento del principio attivo è fortemente influenzato dal pH gastrico .

L' acido acetilsalicilico - tutt'oggi impiegato - invece, entrò in terapia nel 1899. Il nome di " Aspirina " con il quale tutti lo conoscono gli fu dato dal direttore del reparto di farmacologia dell'industria Beyer, in Germania.

Oggi, l'acido salicilico viene utilizzato in campo farmaceutico e in cosmesi solo per uso cutaneo come agente cheratolitico.

I salicilati sono i primi FANS ad essere stati sintetizzati e impiegati in terapia. Il primo esponente di questo gruppo ad essere ottenuto fu l' acido salicilico il cui sale sodico fu impiegato in ambito terapeutico già nei primi anni della seconda metà del 1800.

Teoricamente, affinché si possa espletare un'azione antinfiammatoria senza effetti indesiderati, i FANS dovrebbero avere come unico bersaglio la ciclossigenasi di tipo 2, poiché diretta responsabile della sintesi di prostaglandine che favoriscono i processi flogistici: in realtà non è così. Ecco, quindi, che i farmaci antinfiammatori non steroidei si possono classificare in:

La ciclossigenasi - o COX - è un enzima che permette la conversione dell'acido arachidonico in prostaglandine della serie 2, in seguito ad altre reazioni, queste vengono trasformate in altre prostaglandine ancora, sempre appartenenti della serie 2, e trombossano A2. Di questo enzima si conoscono attualmente tre isoforme:

Un altro tipo di classificazione che si può utilizzare per suddividere i FANS è quella basata sul meccanismo d'azione. Prima di fare ciò, tuttavia, è bene fare un passo indietro e approfondire alcuni aspetti dell'enzima - la ciclossigenasi - che risulta essere il bersaglio degli antinfiammatori non steroidei.

Scelta del FANS

Quale Farmaco Antinfiammatorio Non Steroideo Utilizzare?

Con un così ampio numero di principi attivi può sorgere spontanea la domanda: quale FANS utilizzare per contrastare l'infiammazione, il dolore e talvolta la febbre?

Sulla base dei dati finora disponibili si potrebbe affermare che le differenze nell'attività antinfiammatoria dei diversi tipi di FANS siano piuttosto modeste. Benché ogni principio attivo presenti comunque caratteristiche proprie che lo differenziano dagli altri, gli antinfiammatori non steroidei appartenenti ad uno stesso gruppo - se usati per indicazioni analoghe e a dosaggi "equivalenti" - si potrebbero considerare come interscambiabili fra di loro. Attenzione, però, ciò non significa eseguire diagnosi fai da te e auto-prescriversi una terapia in autonomia, in quanto il parere del medico è sempre opportuno e necessario, anche se il FANS che si vuole usare è contenuto in medicinali di libera vendita (senza ricetta medica).

Inoltre, è molto importante precisare che in termini di efficacia dopo la somministrazione, il risultato potrebbe variare in maniera soggettiva da paziente a paziente. Benché la maggior parte delle persone sembrino essere sensibili alla stragrande maggioranza degli antinfiammatori non steroidei, infatti, vi è una percentuale di popolazione che, invece, può rispondere positivamente solo al trattamento con alcuni tipi di FANS.

Differenze più accentuate fra i diversi farmaci antinfiammatori non steroidei si evidenziano, invece, negli effetti collaterali, oltre che nelle interazioni farmacologiche. Questi aspetti quindi, rendono ancora più importante il consulto con il proprio medico che - dopo aver determinato la necessità di far assumere farmaci antinfiammatori al proprio assistito - dovrà selezionare quale principio attivo è meglio somministrare, sia in funzione del tipo di disturbo che si vuole trattare, sia in funzione delle condizioni di salute generali del paziente stesso (ad esempio, presenza di allergie, patologie concomitanti, gravidanza, allattamento, ecc.) e dell'eventuale presenza di altre terapie farmacologiche in atto.

Concludendo, per rispondere alla domanda iniziale, la scelta del FANS che è meglio impiegare spetta solo ed esclusivamente al medico dopo un'attenta valutazione di tutti gli aspetti sopra citati; va da sé che l'auto-prescrizione e il fai da te devono sempre essere evitati.