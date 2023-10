In lingua inglese gli antinfiammatori non steroidei sono noti con il nome di NSAIDs, acronimo di Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs.

Gli antinfiammatori FANS - o, più semplicemente, FANS - sono farmaci antiflogistici largamente impiegati in terapia per il trattamento di molteplici disturbi di natura infiammatoria.

Come abbiamo detto, i FANS sono antinfiammatori ; il loro impiego, pertanto, è utile in tutti quei casi in cui sussistono dei processi flogistici che si manifestano con segni tipici quali arrossamento, gonfiore e dolore . Alcuni antinfiammatori FANS, inoltre, sono dotati di attività antipiretica , rivelandosi utili anche nel trattamento della febbre .

FANS: quali sono?

Sono diversi i principi attivi appartenenti al gruppo degli antinfiammatori non steroidei ed elencarli tutti può rivelarsi un'impresa piuttosto complessa. Tuttavia, è possibile classificarli in diversi gruppi in funzione della loro struttura chimica nel seguente modo:

Salicilati ;

; Acidi arilalcanoici a loro volta suddivisibili in: Acidi arilacetici ed eteroarilacetici; Acidi arilpropionici ed eteroarilpropionici.

a loro volta suddivisibili in: Acidi fenamici o acidi N-arilantranilici;

o acidi N-arilantranilici; Oxicam ;

; Derivati pirazolonici.

Di seguito, le caratteristiche di questi gruppi verranno brevemente descritte e per ciascun gruppo verranno indicati quali FANS ne costituiscono i principali esponenti.

Salicilati

I salicilati costituiscono i primi antinfiammatori non steroidei ad essere stati sintetizzati e impiegati in terapia: difatti, il capostipite di questo gruppo - il sale sodico dell'acido salicilico - fu impiegato in ambito terapeutico nei primi anni della seconda metà del 1800. Con il progredire della ricerca si arrivò alla sintesi di un nuovo e più efficace salicilato: l'acido acetilsalicilico. Tutt'oggi impiegato, questo salicilato decretò la fine dell'uso dell'acido salicilico come antiflogistico.

Lo sapevi che… Oggi, l'acido salicilico viene utilizzato in campo farmaceutico e in cosmesi solo per uso cutaneo come agente cheratolitico.

L'acido acetilsalicilico è noto nel linguaggio comune anche con il nome commerciale "Aspirina" che gli fu attribuito dal direttore del reparto di farmacologia dell'industria Beyer, in Germania.

Dal punto di vista chimico, l'acido acetilsalicilico può essere considerato come un derivato acetico del suo precursore acido salicilico, ottenuto per acetilazione del gruppo ossidrilico in esso contenuto. È dotato di attività antinfiammatoria, analgesica e anche antipiretica.

Lo sai che… L'acido acetilsalicilico non è solo un efficace antinfiammatorio, ma - agli opportuni dosaggi - si è rivelato utile anche nel trattamento di altre malattie (come il trattamento della sindrome di Kawasaki nei bambini) e nella prevenzione della formazione di coaguli di sangue in pazienti a rischio di eventi cardiovascolari.

Acidi arilalcanoici

Il gruppo degli acidi arilalcanoici è il gruppo di FANS più vasto e, probabilmente, quello maggiormente studiato. A sua volta, questo gruppo può essere ulteriormente suddiviso in:

Acidi arilacetici ed eteroarilacetici

Appartengono a questo sottogruppo principi attivi antinfiammatori non steroidei, quali:

L' indometacina (si stima che la sua attività analgesica sia dieci volte maggiore di quella dell'acido acetilsalicilico);

(si stima che la sua attività analgesica sia dieci volte maggiore di quella dell'acido acetilsalicilico); Il diclofenac (disponibile all'interno di moltissimi medicinali adatti alle più svariate vie di somministrazione e al trattamento di differenti disturbi e malattie).

Acidi arilproprionici ed eteroarilpropionici

Appartengono a questo sottogruppo di FANS principi attivi come:

L' ibuprofene (disponibile all'interno sia di farmaci di libera vendita - SOP e OTC - che di farmaci per l'acquisto dei quali è necessario presentare la ricetta medica);

(disponibile all'interno sia di farmaci di libera vendita - SOP e OTC - che di farmaci per l'acquisto dei quali è necessario presentare la ricetta medica); Il ketoprofene (dal punto di vista dell'azione analgesica e antiflogistica, il ketoprofene è meno potente dell'indometacina, ma il potere gastrolesivo è analogo);

(dal punto di vista dell'azione analgesica e antiflogistica, il ketoprofene è meno potente dell'indometacina, ma il potere gastrolesivo è analogo); Il naprossene (la sua attività gastrolesiva è inferiore di quella di acido acetilsalicilico e ketoprofene; è disponibile all'interno di farmaci OTC e di medicinali acquistabili solo con ricetta medica);

(la sua attività gastrolesiva è inferiore di quella di acido acetilsalicilico e ketoprofene; è disponibile all'interno di farmaci OTC e di medicinali acquistabili solo con ricetta medica); Il flurbiprofene (è un altro FANS largamente impiegato in ambito terapeutico, può essere assunto attraverso differenti vie di somministrazione);

(è un altro FANS largamente impiegato in ambito terapeutico, può essere assunto attraverso differenti vie di somministrazione); Il ketorolac (è un derivato eteroarilpropionico ciclizzato ampiamente utilizzato in terapia e disponibile in medicinali per uso orale, oculare e parenterale).

Acidi fenamici (o acidi N-arilantranilici)

Al gruppo degli acidi fenamici appartengono:

L' acido mefenamico ( non più in commercio in Italia );

( ); L'acido flufenamico (disponibile solo all'interno di creme cutanee in associazione ad altri principi attivi).

Dal punto di vista chimico, gli acidi fenamici sono isosteri azotati dell'acido salicilico.

Oxicam (o oxicami)

Fra i principi attivi antinfiammatori non steroidei appartenenti a questo gruppo ritroviamo:

Il piroxicam ;

; Il meloxicam ;

; Il tenoxicam ;

; Il lornoxicam ;

; Il cinnoxicam.

La realizzazione di questa particolare tipologia di antinfiammatori FANS è stata fatta con l'intento di produrre antinfiammatori non steroidei non carbossilici che fossero tuttavia potenti e ben tollerati.

Derivati pirazolonici

A questo gruppo di antinfiammatori FANS appartengono principi attivi come il fenilbutazone e l'acido flufenamico. Tali antinfiammatori non steroidei, tuttavia, non vengono utilizzati di frequente e il loro impiego è stato limitato all'uso cutaneo per via degli effetti collaterali che possono causare.