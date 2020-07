Generalità Che cos'è la Claritromicina e Caratteristiche generali La claritromicina è un principio attivo ad azione antibiotica appartenente alla classe dei macrolidi. Shutterstock Claritromicina - Struttura Chimica Si tratta di antibiotici di origine naturale; farmaci di elezione in quei pazienti che hanno manifestato allergie alle penicilline. La claritromicina può essere somministrata per via orale oppure per via parenterale (endovenosa). I medicinali che la contengono adatti alla somministrazione per bocca possono essere formulati come compresse rivestite, compresse a rilascio modificato o granulato per sospensione orale; i medicinali adatti alla somministrazione endovena, invece, si trovano in forma di polvere e solvente per soluzione per infusione. Questi ultimi sono classificati come farmaci di fascia H: alcuni di essi sono ad esclusivo uso ospedaliero (OSP); altri, invece, sono dispensabili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa (RNRL - vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti). I medicinali contenenti claritromicina per uso orale, invece, possono essere venduti in farmacia in seguito a presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, in quanto classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (potrebbe essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Claritromicina Clamodin®

Claritrol®

Claritromicina Accord®

Claritromicina DOC®

Claritromicina EG®

Claritromicina Hikma®

Claritromicina Mylan®

Claritromicna Teva®

Claritromicina Sandoz®

Klacid®

Kruklar®

Macladin®

Veclam®

Winclar®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Claritromicina: quando e perché si usa? L'utilizzo della claritromicina è indicato per il trattamento di: Infezioni delle vie respiratorie, come bronchiti e polmoniti;

Infezioni della gola (faringiti e tonsilliti) e dei seni paranasali;

Infezioni della pelle, come impetigine, erisipela, follicolite, foruncolosi;

Infezioni da Helicobacter pylori;

Infezioni localizzate o diffuse causate da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare;

Infezioni localizzate sostenute da Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum o Mycobacterium kansasii;

Infezioni causate da ferite. La claritromicina per via parenterale viene usata nei casi in cui vi siano infezioni gravi da trattare o nei casi in cui la terapia per via orale non sia possibile (come può accadere nei pazienti con difficoltà/impossibilità di deglutizione). Nota: in questo articolo NON ci occuperemo delle caratteristiche della claritromicina somministrata per via parenterale, ma SOLO della claritromicina somministrata per via orale .

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Claritromicina Prima di iniziare ad assumere la claritromicina, è molto importante informare il medico se: Si soffre d'insufficienza renale;

Si ha una funzionalità epatica ridotta;

Si stanno assumendo farmaci ototossici (ad esempio, antibiotici amminoglicosidici);

Si soffre di malattia coronarica arteriosa, insufficienza cardiaca grave o bradicardia;

Si hanno bassi livelli ematici di magnesio (ipomagnesemia);

Si soffre di polmonite;

Si hanno più di 65 anni di età;

Si è in gravidanza o si sta allattando al seno;

Si ha un'infezione da Helicobacter pylori in quanto i medicinali a base di claritromicina possono causare infezioni dovute a microorganismi resistenti. Inoltre, è molto importante sapere che quando la claritromicina viene assunta per lunghi periodi di tempo, possono insorgere infezioni sostenute da batteri o funghi resistenti alla stessa claritromicina.

Come Agisce Come Funziona la Claritromicina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Analogamente agli altri macrolidi, la claritromicina espleta la sua azione terapeutica mediante l'inibizione della sintesi proteica dei batteri. Più nel dettaglio, essa si lega alla subunità ribosomiale 50S; così facendo, l'RNA non è in grado di portare a termine la sintesi delle proteine e la crescita batterica viene interrotta. Per maggiori informazioni: Antibiotici Macrolidi

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Claritromicina e in Quali Dosi? La claritromicina in forma di compresse rivestite, compresse a rilascio modificato o granulato per sospensione orale deve essere assunta per bocca. Il tipo di farmaco da impiegare e la sua posologia variano in funzione del tipo di infezione che si deve trattare, della sua gravità e dell'età del paziente. Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal medico e alle istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di claritromicina che si deve assumere. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente al proprio medico.

Gravidanza e Allattamento La Claritromicina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? La sicurezza d'uso della claritromicina in donne in gravidanza non è nota. Dagli studi condotti su animali non è possibile escludere completamente la possibilità di effetti avversi sullo sviluppo fetale. Per tale ragione, l'uso del principio attivo nelle gestanti dovrebbe avvenire solo se il medico lo ritiene assolutamente necessario e solo dopo un'attenta valutazione del rapporto fra i benefici attesi per la madre e i potenziali rischi per il feto. La claritromicina viene escreta nel latte materno e anche in questo caso non è nota la sua sicurezza d'uso nelle donne che stanno allattando al seno. Ad ogni modo, in linea di massima, l'uso del principio attivo NON è raccomandato (e per alcuni medicinali è espressamente controindicato) nelle donne gravide e nelle madri che allattano al seno .