Citrobacter: Infezione da Citrobacter koseri e Cos’Altro Sapere

Descrizione

Citrobacter è un genere di batteri capace di causare infezioni nell'uomo, quando si comportano da patogeni opportunisti. Il batterio colpisce prevalentemente le vie urinarie, ma può anche essere responsabile di sepsi, meningite e danni al sistema nervoso centrale. Molte infezioni da Citrobacter sono acquisite per via nosocomiale; tuttavia, possono anche essere acquisiti in comunità, tramite contagio interpersonale.

Le infezioni da Citrobacter koseri sono pericolose soprattutto per i bambini (in particolare, neonati prematuri o che presentano peso alla nascita molto basso) e gli adulti immunodepressi, vulnerabili agli agenti infettivi.

Citrobacter Cosa Sono?

Shutterstock

I batteri del genere Citrobacter sono:

Gram negativi

Coliformi mobili per mezzo di flagelli

Anaerobi facoltativi

Appartenenti alla famiglia delle Enterobacteriaceae, come l'Escherichia coli o la Salmonella.

I batteri Citrobacter sono ubiquitari, cioè si possono trovare ovunque (suoli, acque e alimenti contaminati inclusi). Alcuni di questi sono, inoltre, un normale componente della flora batterica intestinale. Esistono, però, alcune tipologie di Citrobacter che possiedono una patogenicità tale da poter causare malattie anche molto gravi in persone deboli, quali neonati (in particolare quelli prematuri), anziani e individui immunocompromessi.

Sedi e Focolai d’Infezione

Quando si comportano da patogeni opportunisti, questi batteri possono causare infezioni del tratto urinario, delle vie respiratorie, delle ferite, delle ossa (osteomielite), del peritoneo, dell'endocardio, meningite e sepsi. In alcune occasioni, i batteri Citrobacter sono responsabili di epidemie in ambito ospedaliero.

Nota: i Citrobacter possono essere causa di casi sporadici o focolai nosocomiali. Gli eventi epidemici causati da questi batteri, come il cluster dovuto al Citrobacter koseri recentemente oggetto di cronaca, sono finora poco frequenti.

Quali Sono i Citrobacter più pericolosi?

Le tre principali specie che causano infezioni gravi nell'uomo sono:

Citrobacter freundii;

Citrobacter koseri;

Citrobacter braakii.

Chi è più a rischio?

Due gruppi di pazienti sono particolarmente a rischio di contrarre forme di infezioni da Citrobacter invasive e gravi: