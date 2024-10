Cistoscopia: a cosa serve e come si svolge? È dolorosa?

Che cos'è la cistoscopia? La cistoscopia è un esame che consente l'esplorazione visiva delle pareti interne di uretra e vescica, in modo da individuare eventuali anomalie ed effettuare prelievi di tessuto a scopo diagnostico e/o terapeutico. Shutterstock

A cosa serve e perché si fa? La cistoscopia è un esame che viene fatto per determinare la presenza di alterazioni o malattie a carico delle basse vie urinarie e della vescica. In particolare, può essere utile per l'individuazione di: Polipi;

Calcoli;

Diverticoli;

Patologie neoplastiche. La cistoscopia trova, pertanto, indicazione in presenza di sintomi o disturbi urologici che devono essere indagati, quali: Ematuria (sangue nelle urine);

Disuria e stranguria (minzione difficoltosa e dolorosa);

Incapacità di svuotare la vescica (ritenzione urinaria);

Improvviso ed incontrollabile bisogno di urinare (incontinenza urinaria):

Infezioni urinarie ricorrenti;

Stenosi uretrali dovute ad ipertrofia prostatica, calcoli renali o tumori. La cistoscopia rappresenta, in particolare, il "gold standard" (cioè il test di riferimento) nella diagnosi di cancro alla vescica e come tale va eseguita ogni qualvolta - dagli esami di diagnostica per immagine e citologia urinaria o da altri marcatori predittivi - emerga il sospetto di neoformazioni vescicali. Cistoscopia operativa Durante la cistoscopia, oltre ad esaminare il lume interno dell'organo, è possibile prelevare piccoli campioni tissutali dalle lesioni sospette e inviarli al laboratorio per l'esame citologico (ricerca microscopica di cellule tumorali). In molti casi, inoltre, la cistoscopia permette di rimuovere la formazione tumorale, distruggendola tramite corrente elettrica o raggio laser ad alta energia; dopo l'intervento, viene comunque ripetuta periodicamente per controllare la presenza di eventuali recidive. Sempre come procedura interventistica mini-invasiva, la cistoscopia permette di trattare altri problemi urinari, rimuovendo ad esempio calcoli, diverticoli, corpi estranei o formazioni anomale benigne o maligne.

Come si svolge una cistoscopia? La cistoscopia è un esame ambulatoriale che viene eseguito con l'uso di un apposito strumento chiamato cistoscopio. Le fasi in cui l'esame viene svolto possono essere così riassunte: Prima di tutto, il paziente deve svuotare completamente la vescica;

Dopodiché, il paziente viene fatto sdraiare supino con le ginocchia piegate;

Prima di inserire il cistoscopio, si applica al paziente di un gel lubrificante contenente anche un anestetico, necessario per ridurre fastidio ed eventuale dolore;

Il cistoscopio viene quindi inserito nell'uretra e, gradualmente, spinto piano fino alla vescica;

Al fine di consentite una migliore visualizzazione dell'organo, la vescica iene dilatata mediante l'introduzione di acqua sterile. Questo procedimento può determinare la comparsa del bisogno di urinare. Grazie ad una telecamera e ad una fonte luminosa montate all'apice, il cistoscopio trasmette immagini delle vie urinarie sull'apposito monitor. Qualora sia necessario, l'urologo può introdurre alcuni strumenti supplementari attraverso il cistoscopio, in modo da effettuare le già citate procedure terapeutiche (rimozione di calcoli, biopsie della vescica, resezioni di tumori, cauterizzazioni, escissioni laser ecc.). In presenza di stenosi (restringimenti) dell'uretra, sono disponibili cistoscopi di calibro inferiore; gli stessi possono essere utilizzati per raggiungere gli ureteri (che convogliano l'urina dai reni alla vescica), ad esempio qualora sia necessaria la rimozione di calcoli ostruttivi. In generale il medico sceglie cistoscopi più sottili quando l'esame ha finalità puramente diagnostiche e cistoscopi di calibro maggiore quando è necessario far passare piccoli strumenti chirurgici al loro interno. Quale anestesia per cistoscopia? Come abbiamo detto, prima dell'inserimento del cistoscopio in uretra. al paziente viene applicato un gel lubrificante che contiene un anestetico locale. Questo è l'unico tipo di anestesia che si effettua nella maggioranza dei casi. Tuttavia, nei casi in cui la cistoscopia sia praticata per effettuare piccoli interventi, allora la procedura verrà eseguita in ambito di ricovero ospedaliero eventualmente sotto anestesia spinale o generale. Chiaramente, prima di effettuare simili anestesie, sarà necessario eseguire tutte gli accertamenti del caso (analisi del sangue, elettrocardiogramma).

Quanto è dolorosa la cistoscopia? La cistoscopia è un esame che può arrecare fastidio, anche particolarmente intenso, e un leggero dolore. Per questo motivo, prima dell'inserimento del cistoscopio si applica il gel anestetizzante. Tuttavia, è bene precisare che la percezione del fastidio e del dolore sono soggettive e possono, pertanto, variare da un paziente all'altro.

Quanto dura l'esame? La cistoscopia ha una durata breve di, indicativamente, una decina di minuti circa. Tuttavia, nel caso in cui il medico debba effettuare una biopsia o effettuare piccoli interventi, la durata della procedura può essere maggiore.

Come prepararsi per la cistoscopia? Normalmente non sono richieste preparazioni particolari. In alcuni casi, lo specialista potrebbe consigliare, a scopo preventivo (profilassi), la somministrazione di antibiotici, in modo da diminuire il rischio di infezioni urinarie. Nei pazienti più ansiosi, un'ora prima del test può essere somministrato un sedativo, ma solo previo consenso medico. Se il paziente assume regolarmente o a recentemente assunto farmaci anticoagulanti e/o anti aggreganti piastrinici - come, ad esempio, l'aspirina (acido acetilsalicilico) o il Coumadin (warfarin) - deve informare preventivamente il medico che, a sua volta, provvederà a dare indicazioni su come comportarsi in merito alla necessità di sospenderne temporaneamente l'assunzione o di sostituire il tipo di farmaco assunto. In caso di anestesia generale o spinale al paziente viene esplicitamente chiesto di non bere né mangiare nelle quattro/otto ore che precedono il test. Inoltre, dopo l'intervento è previsto un breve periodo di degenza ospedaliera.

Possibili rischi ed effetti collaterali L'effetto collaterale più comune della cistoscopia è un temporaneo gonfiore uretrale che può rendere difficoltosa la minzione; quando l'ostacolo diviene importante sino al punto di impedire la normale espulsione delle urine, si rende necessaria l'applicazione temporanea di un catetere vescicale. Piccoli episodi emorragici nel post-intervento (uretrorragia) tendono a scomparire spontaneamente in breve tempo, mentre il rischio di infezioni urinarie è abbattuto dall'utilizzo di antibiotici prima e dopo la procedura. Nel caso queste dovessero comunque presentarsi, il paziente può avvertire sintomi come dolore o bruciore alla minzione, incontinenza urinaria, stimolo ad urinare frequentemente, associato a sensazione di incompleto svuotamento vescicale, ed emissione di urine color ruggine o maleodoranti. In caso di ematuria abbondante (urine color rosso vivo), emissione di coaguli, febbre o importante ostacolo alla minzione di lunga durata, il paziente deve contattare immediatamente lo specialista. A questi possibili effetti collaterali si aggiungono quelli legati ad un'eventuale anestesia generale e alle manovre strumentali effettuate durante la cistoscopia che in rarissimi casi possono produrre lesioni dell'uretra o della vescica tali da richiedere l'immediato intervento chirurgico. La risoluzione dei piccoli disturbi comunemente avvertiti al termine della cistoscopia può essere favorita da una generosa idratazione e dall'applicazione sull'uretra di un panno imbevuto di acqua calda per circa 20 minuti. Ad ogni modo, lo specialista che ha eseguito l'esame fornirà indicazioni al paziente in merito ai comportamenti da tenere dopo la procedura. Per qualsiasi dubbio, pertanto, rivolgersi ad esso.