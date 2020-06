Generalità Cosa sono i Farmaci Citoprotettori? I citoprotettori sono farmaci capaci di esercitare un'azione protettiva nei confronti della mucosa gastrica. Shutterstock Per questo motivo, tali farmaci sono largamente impiegati nel trattamento di gastriti, esofagiti da reflusso e ulcere. Non sorprende, quindi, che essi rientrino a tutti gli effetti nel gruppo dei gastroprotettori e dei farmaci antiulcera. I farmaci citoprotettori possono suddividersi in: Agenti protettivi delle mucose come il sucralfato e il bismuto colloidale;

come il sucralfato e il bismuto colloidale; Analoghi delle prostaglandine come il misoprostolo. Di seguito, le principali caratteristiche di questi principi attivi verranno brevemente descritte.

Sucralfato Che cos'è? Dal punto di vista chimico il sucralfato è un complesso di saccarosio octasolfato e idrossido di alluminio (formula chimica Al(OH)₃). Come agisce? L'azione citoprotettiva dal sucralfato viene esercitata attraverso la formazione di un gel molto denso che si stratifica a livello della mucosa gastroduodenale. In particolare, in presenza di ulcere, il sucralfato instaura legami selettivi con le proteine presenti nel cratere ulceroso dando origine ad una vera e propria barriera protettiva contro l'ulteriore aggressione degli acidi gastrici. Allo stesso tempo, il sucralfato è in grado di: Stimolare la produzione di muco e bicarbonati;

Stimolare la sintesi di prostaglandine anch'esse con azione citoprotettiva;

Inibire l'attività della pepsina. Come e Quando si Assume? Il sucralfato deve essere somministrato per via orale, a stomaco vuoto, un'ora prima dei pasti e alla sera prima di coricarsi. La posologia può variare in funzione del medicinale preso in considerazione; pertanto, si raccomanda di seguire le indicazioni del medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo. Ricordiamo, inoltre, che il sucralfato è in grado di alterare l'assorbimento di alcuni tipi di farmaci; pertanto, la sua assunzione dovrebbe avvenire lontano dall'assunzione di tali farmaci (per maggiori informazioni, leggere il foglietto illustrativo del medicinale contenente sucralfato che si deve assumere e/o chiedere consiglio al medico o al farmacista). Uso in Gravidanza e Allattamento Non vi sono dati in merito alla sicurezza d'uso del sucralfato nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno; pertanto, la possibilità di utilizzare o meno questo farmaco citoprotettore dovrà essere attentamente valutata dal medico. Ad ogni modo, in linea generale, non se ne raccomanda l'uso durante la gestazione. Effetti Indesiderati del Sucralfato Fra i principali effetti indesiderati, ritroviamo: Stitichezza;

Disturbi gastrointestinali, come flatulenza, nausea, vomito;

Eruzione cutanea;

Prurito;

Insonnia;

Vertigini;

Mal di testa. Da non dimenticare, inoltre, la possibile insorgenza di reazioni allergiche. Quando NON usare il Sucralfato La principale controindicazione all'uso del sucralfato riguarda la presenza di allergie note allo stesso principio attivo e/o ad uno o più degli eccipienti contenuti nel medicinale che lo contiene e che si deve assumere. Oltre a ciò, il sucralfato NON deve essere usato nei neonati prematuri e il suo impiego risulta generalmente controindicato in gravidanza.