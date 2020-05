Generalità Shutterstock Il Citomegalovirus (abbreviato in CMV) è un virus ubiquitario (cioè molto comune), appartenente alla famiglia degli herpes virus.

Responsabile di infezioni di lieve entità clinica nelle persone in buona salute, il Citomegalovirus può rappresentare un serio pericolo per gli individui immunodepressi e per i nascituri, quando la madre contrae l'infezione durante la gravidanza. Alla famiglia degli herpes virus appartengono altri patogeni piuttosto noti, come il virus della varicella, il virus del fuoco di Sant'Antonio, il virus dell'herpes labiale e il virus della mononucleosi (Epstein-Barr).

Cos'è Cos'è il Citomegalovirus? Il Citomegalovirus è un virus molto comune, appartenente alla grande famiglia degli herpes virus, esattamente come i più famosi herpes simplex virus, virus della varicella, virus del fuoco di Sant'Antonio e virus di Epstein-Barr (mononucleosi). Responsabile di infezioni poco rilevanti nelle persone in buona salute, il Citomegalovirus è comunque interessante dal punto di vista medico-clinico per almeno due ragioni: Perché è capace di nascondersi nelle cellule del midollo osseo dell'essere umano (esempio di latenza virale), salvo poi riattivarsi in una fase di stress in cui può ritrovarsi la persona infetta, e Perché è causa di gravi conseguenze quando infetta

Persone con un sistema immunitario poco efficiente , come per esempio i malati di AIDS o i trapiantati d'organo, oppure

, come per esempio i malati di AIDS o i trapiantati d'organo, oppure

Donne in stato di gravidanza (N.B: se nel primo caso le gravi conseguenze riguardano direttamente la persone infetta, in questa seconda circostanza sono a discapito del nascituro). Epidemiologia: quanto è comune il Citomegalovirus? L'esposizione al Citomegalovirus riguarda tantissime persone, in ogni parte del Mondo. A tal proposito, i dati epidemiologici sono abbastanza chiari e affermano che: Nei Paesi sottosviluppati, il Citomegalovirus ha infettato almeno una volta nella vita più del 90% delle persone;

Nei Paesi del cosiddetto Mondo Occidentale, il 60-80% degli adulti presenta anticorpi anti-Citomegalovirus nel siero;

Sempre nei Paesi del cosiddetto Mondo Occidentale, il 40% dei bambini ha contratto l'infezione da Citomegalovirus già in età scolare. Citomegalovirus, Cyotmegalovirus e CMV Nei testi di virologia e nei referti medici, il Citomegalovirus può essere indicato anche con il termine Cytomegalovirus (nome inglese del virus) o con la sigla CMV. Storia La scoperta del Citomegalovirus risale al 1881 e il merito di questo ritrovamento spetta a un patologo tedesco di nome Hugo Ribbert.

Caratteristiche Struttura del Citomegalovirus Il Citomegalovirus è un virus a DNA a doppio filamento; in altri termini, il suo materiale genetico consiste in una molecola di DNA, costituita da due catene (o filamenti) di nucleotidi, unite tra loro e complementari l'una all'altra.

Il Citomegalovirus è un virus dotato di pericapside (o envelope), possiede forma per lo più sferica e misura all'circa 150-200 nanometri di diametro; sotto il pericapside, presenta il classico capside virale, la cui simmetria è icosaedrica. Come il Citomegalovirus infetta l’essere umano Durante la fase d'infezione di un essere umano, il Citomegalovirus entra nelle cellule del soggetto infettato attraverso un meccanismo di endocitosi e sfruttando le sue glicoproteine caratteristiche; una volta all'interno delle cellule aggredite, va a localizzarsi nel nucleo di quest'ultime e, qui, comincia a replicarsi, utilizzando gli enzimi nucleari dell'ospite (N.B: i virus mancano di un apparato completo di auto replicazione, pertanto sfruttano quello presente nelle cellule dell'ospite, come fossero dei parassiti). Incubazione del Citomegalovirus Nell'essere umano, il periodo di incubazione del Citomegalovirus è variabile e può oscillare tra le 3 settimane (20-21 giorni) e le 12 settimane (3 mesi circa). Si ricorda che il periodo di incubazione di un'infezione è il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente infettivo che la causa e la comparsa dei primi sintomi.

Diagnosi Come riconoscere un’infezione da Citomegalovirus Shutterstock La diagnosi di un'infezione da Citomegalovirus in un individuo in buona salute non è affatto semplice, in quanto la suddetta condizione è, come affermato più volte, asintomatica.

A ogni modo, per stabilire con certezza se un individuo, nel corso della vita, ha contratto o meno l'infezione da Citomegalovirus è necessario un esame del sangue che vada a valutare il profilo anticorpale, ricercando la presenza di immunoglobuline contro CMV. Citomegalovirus: interpretazione del profilo anticorpale Per capire da un esame degli anticorpi quando un individuo ha contratto o meno l'infezione da Citomegalovirus, occorre osservare le immunoglobuline di tipo G (IgG) contro CMV; infatti: Se le IgG contro CMV sono assenti , significa che il soggetto esaminato non è mai entrato in contatto con il Citomegalovirus. In tali frangenti, si parla di Citomegalovirus IgG negativo ;

, significa che il soggetto esaminato non è mai entrato in contatto con il Citomegalovirus. In tali frangenti, si parla di ; Se le IgG contro CMV sono presenti , vuol dire che il soggetto esaminato è stato esposto in tempi passati al Citomegalovirus e ha sviluppato (nei confronti di quest'ultimo) una memoria immunologica. In siffatte circostanze, i medici parlano di Citomegalovirus IgG positivo. A queste informazioni, è doveroso aggiungere quelle inerenti il profilo anticorpale di una persona con un'infezione da Citomegalovirus in atto. In tali occasioni, le immunoglobuline da osservare sono le IgM, le quali risulteranno fortemente presenti (Citomegalovirus IgM positivo), in chi è affetto, mentre risulteranno assenti (Citomegalovirus IgM negativo), in chi non è affetto. Per i pericoli che si celano dietro le infezioni da Citomegalovirus congenite, la valutazione degli anticorpi contro CMV è un'indagine diagnostica particolarmente importante per le donne in età fertile che vogliono avere un figlio. Per approfondire: Citomegalovirus IgG Positivo

Terapia Come si cura il Citomegalovirus? Alla luce di quanto detto finora, nel soggetto in buono stato di salute, l'infezione da Citomegalovirus non richiede in genere alcun trattamento.

Totalmente diverso è, invece, il discorso terapeutico relativo ai pazienti immunodepressi (con infezione primaria o secondaria) e ai pazienti neonati con la forma congenita dell'infezione da CMV. In queste circostanze, infatti, è necessaria la pianificazione di una terapia specifica, basata sulla somministrazione di farmaci antivirali o similari, quali per esempio: Ganciclovir ;

; Valganciclovir ;

; Foscarnet ;

; Cidofovir ;

; Immunoglobuline anti-CMV. Curiosità: cosa accade in caso di mononucleosi? In genere, per i soggetti in buono stato di salute che sviluppano la mononucleosi a causa del Citomegalovirus, è previsto un breve ricovero ospedaliero, senza però la somministrazione di alcun farmaco antivirale. Ganciclovir Somministrato per via endovenosa, il Ganciclovir è il primo farmaco antivirale storicamente approvato per il trattamento delle infezioni da Citomegalovirus e rappresenta la preparazione farmaceutica d'elezione contro quest'ultime.

Può avere diversi effetti collaterali, tra cui: febbre, eruzione cutanea, diarrea, anemia, leucopenia e piastrinopenia. Valganciclovir Somministrato per via orale, il Valganciclovir può associarsi all'uso del Ganciclovir o sostituire quest'ultimo, durante il trattamento delle infezioni da Citomegalovirus più lievi.

I medici potrebbero ricorrere al Valganciclovir anche a scopo profilattico. Foscarnet Il Foscarnet agisce con un meccanismo diverso dal Ganciclovir e, proprio per questo motivo, rappresenta un farmaco che i medici prescrivono quando l'infezione da Citomegalovirus è resistente al trattamento a base di Ganciclovir.

Il Foscarnet è tossico per i reni e può determinare episodi di convulsione. Cidofovir Il Cidofovir è un medicinale antivirale prescritto in presenza di infezioni da Citomegalovirus resistenti sia al Ganciclovir che al Foscarnet.

Anche lui tossico nei confronti dei reni, il Cidofovir trova impiego soprattutto nei pazienti affetti da AIDS. Immunoglobuline anti-CMV Le immunoglobuline anti-CMV trovano spesso impiego in associazione al Ganciclovir, per trattare le infezioni da Citomegalovirus che hanno provocato episodi di polmonite.