Cistite: come si fa la diagnosi e come si cura? Come prevenirla?

In caso di cistiti ricorrenti, per inquadrare meglio la situazione, oltre alla diagnosi microbiologica potrebbero essere necessari anche esami urologici, ginecologici, gastroenterologici ed endocrinologici , proprio a causa della natura multifattoriale dell'infezione.

A questo proposito, ricordiamo che il microorganismo più frequentemente responsabile di cistite è Escherichia coli ( E. Coli ), seguito in ordine di importanza da Proteus vulgaris e da Klebsiella .

Rilevata una concentrazione batterica anomala si procede con l' antibiogramma , un esame necessario per testare la sensibilità della colonia batterica ai vari antibiotici.

Consigli utili per prevenire la cistite

Bere molto e spesso. Il consumo di acqua aiuta a prevenire l'insorgenza della cistite, evitando che l'urina ristagni per lungo tempo all'interno della vescica.

Evitare di trattenere troppo a lungo la pipì, poiché la rarefazione delle minzioni agevolerebbe la moltiplicazione batterica.

Seguire una dieta sana ed equilibrata, concedersi saltuariamente delle pause rigeneranti e praticare regolare esercizio fisico; tali norme comportamentali sono importantissime per garantire l'ottimale efficienza del sistema immunitario.

Evitare i rapporti sessuali con persone a rischio od utilizzare perlomeno delle precauzioni.

Bere alcuni bicchieri di acqua, urinare e detergere le zone intime dopo il rapporto sessuale.

Evitare l'utilizzo comune di asciugamani e biancheria intima, a casa, in albergo, o in qualsiasi altra condizione.

Evitare di stare a lungo con il costume da bagno umido.

Non indossare pantaloni, biancheria intima o altri indumenti troppo stretti.

Meglio indossare biancheria intima in cotone, la quale, rispetto alle fibre sintetiche, garantisce una miglior traspirazione.

Quelle sopra riportate sono alcune semplici regole di comportamento che è utile adottare per prevenire la cistite.

Ad ogni modo, i veicoli di infezione sono molteplici e, almeno in linea teorica, la cistite potrebbe essere anche la conseguenza di una banale salvietta in grado di trasportare i batteri in prossimità dell'apertura uretrale durante le normali operazioni di igiene quotidiana.