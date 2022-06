Cistite: Cos'è? Sintomi, Cause e Quando Preoccuparsi

Cos'è Cos'è la Cistite La cistite è un'infiammazione della mucosa vescicale, in genere, associata a un'infezione batterica che colpisce le vie urinarie. Shutterstock La cistite colpisce prevalentemente il sesso femminile e, spesso, si accompagna ad un bisogno continuo e doloroso di urinare. Il processo infiammatorio a carico della vescica può essere acuto o cronico: l'infezione, infatti, può risolversi dopo un solo episodio, oppure, specie quando viene trascurata, ripresentarsi e cronicizzare; in questo secondo caso, il processo infettivo può estendersi pericolosamente alle vie genitali o alle alte vie urinarie (vedi pielonefrite). Se la cistite viene curata tempestivamente e in modo corretto, i sintomi, di solito, si risolvono entro pochi giorni. La terapia di scelta della cistite batterica si basa sull'assunzione di antibiotici di facile eliminazione attraverso le vie urinarie, dove svolgono la loro azione. Più in generale, il trattamento più adatto dipende dalla causa alla base dell'infiammazione. Ad esempio, il medico può prescrivere disinfettanti delle vie urinarie e, per lenire il dolore, antispastici. Talvolta, però non è possibile evidenziare alcuna causa e le recidive sono frequenti. Pertanto, possono essere utili dei piccoli cambiamenti di stile di vita. Epidemiologia: quanto è comune la Cistite? Dal punto di vista epidemiologico, la cistite è una patologia che colpisce soprattutto il sesso femminile, per semplici ragioni anatomiche. Rispetto agli uomini, infatti, nelle donne l'uretra è più breve e gli orifizi dell'ano e dell'uretra sono più vicini tra loro. Di conseguenza, gli agenti infettivi possono risalire con più facilità lungo fino alla vescica. Per difendersi da questa "invasione" l'organismo inizia a reagire contro i patogeni e s'instaura così un'infiammazione, che si manifesta con frequente bisogno di urinare, dolore al basso ventre, bruciore e altri sintomi caratteristici della cistite. L'incidenza del disturbo aumenta notevolmente con l'avanzare dell'età: si stima infatti che circa il 20-50% delle donne over 60 soffra di tale disturbo. La causa va ricercata in alcuni problemi associati alla menopausa, come la carenza estrogenica e le dislocazioni degli organi pelvici. Nell'uomo, senza anomalie anatomiche alle vie urinarie, la cistite si associa spesso a prostatite batterica. Anche per il sesso maschile l'incidenza di cistiti, soprattutto quelle dovute a fenomeni ostruttivi, aumenta nell'età avanzata.

Sintomi Cistite L'infiammazione della vescica associata alla cistite può essere dolorosa e molto fastidiosa. In genere, però, si tratta di una patologia benigna, facilmente curabile e non pericolosa per la salute, a meno che l'infezione non si estenda all'uretere, quindi al rene. Quali sono i Sintomi della Cistite? Shutterstock Sul piano clinico la cistite è caratterizzata dai seguenti sintomi irritativi: Pollachiuria : aumento transitorio o permanente del numero di minzioni durante le 24 ore, accompagnato dalla riduzione del volume vuotato per ogni atto minzionale;

: aumento transitorio o permanente del numero di minzioni durante le 24 ore, accompagnato dalla riduzione del volume vuotato per ogni atto minzionale; Disuria : difficoltà nell'urinare saltuaria o continua, la minzione può essere lenta e poco copiosa; tutto ciò richiede uno sforzo eccessivo, i muscoli appaiono contratti ed il getto può risultare modificato nel volume o nella forma (deviato, tortuoso ecc.) o arrestarsi improvvisamente e involontariamente;

: difficoltà nell'urinare saltuaria o continua, la minzione può essere lenta e poco copiosa; tutto ciò richiede uno sforzo eccessivo, i muscoli appaiono contratti ed il getto può risultare modificato nel volume o nella forma (deviato, tortuoso ecc.) o arrestarsi improvvisamente e involontariamente; Bruciore o dolore durante la minzione , talvolta accompagnato da brividi e freddo;

, talvolta accompagnato da brividi e freddo; Tenesmo vescicale : spasmo doloroso seguito dall'urgente bisogno di urinare;

: spasmo doloroso seguito dall'urgente bisogno di urinare; Urine torbide, a volte maleodoranti. Talvolta, è presente anche ematuria o piuria, termini utilizzati per indicare, rispettivamente, la presenza di sangue e pus nelle urine. Cistite acuta La cistite acuta si riconosce dalla comparsa di determinati segnali, che, in genere, esordiscono in modo brusco. In particolare, si manifesta con un senso di pesantezza e di fastidio nella parte bassa della pancia, dolore quando si fa pipì e bruciore specialmente al termine della minzione. Il tutto è peggiorato dal fatto che lo stimolo ad andare in bagno è improvviso e frequente, ma con l'emissione di poche gocce di urina. Quest'ultima può avere un odore intenso e può apparire torbida, in quanto contiene globuli bianchi, segno della reazione dell'organismo nei confronti dell'infezione. L'urina può contenere persino con qualche goccia di sangue (ematuria). A questi sintomi, in alcuni casi, si possono aggiungere mal di schiena e febbre con brividi, segnale di un'infezione che probabilmente si è propagata anche alle alte vie urinarie. In tal caso, è consigliabile rivolgersi subito a un medico. Cistite cronica La cistite cronica è spesso determinata dall'evoluzione della forma acuta. La cistite cronica ha la tendenza a ripetersi con gli stessi sintomi della forma acuta, anche se questi sono meno intensi e più prolungati. Per approfondire: Sintomi Cistite