Cistite sollievo immediato: cosa prendere e quali errori non fare

Tra i fattori primari che possono favorire l'insorgenza di una cistite ci sono i rapporti sessuali , soprattutto se frequenti e non protetti, che permettono il contagio grazie al passaggio dei batteri dal canale vaginale alla vescica. Nelle donne , si parla spesso di cistite da luna di miele , per indicare gli episodi che seguono i rapporti sessuali.

Come far passare la cistite?

Il trattamento appropriato per la cistite dipende dal tipo e dalla causa. Tuttavia, rimedi casalinghi come bere più acqua e ricorrere ad integratori di mirtillo rosso e D-mannosio possono aiutare ad alleviare i sintomi finché i farmaci o altri trattamenti non fanno effetto.

Cosa prendere per la cistite?

Le cistite possono essere distinte in semplici e complicate:

Per semplice si considera una cistite che si verifica in persone sane con vie urinarie normali;

si considera una cistite che si verifica in persone sane con vie urinarie normali; Le cistiti complicate si verificano, invece, in tratti urinari anomali o quando la maggior parte degli antibiotici non riesce a curare i batteri che causano l'infezione.

La cistite batterica può essere curata con un breve ciclo di antibiotici, previa prescrizione del medico. Un breve ciclo di 3 giorni di un antibiotico appropriato spesso curerà la maggior parte delle infezioni non complicate. Tuttavia, alcuni episodi di cistite potrebbero richiedere un trattamento più lungo per guarire. Il dolore e lo stimolo a urinare spesso scompaiono dopo alcune dosi, ma si dovrà concludere l'intero ciclo di antibiotici per assicurarsi che tutti i sintomi della cistite si risolvano. Se le infezioni alla base della cistite non vengono completamente curate, possono tornare. Si dovrebbe anche bere molti liquidi, soprattutto nel periodo in cui si verifica un'UTI.

Se la cistite è complicata, allora viene somministrato un ciclo di antibiotici più lungo. A volte la terapia antibiotica può essere iniziata per via endovenosa (EV) in ospedale. Dopo un breve periodo di antibiotici per via endovenosa, gli antibiotici vengono somministrati per via orale per un massimo di 2 settimane.

Cistite: quando serve l'antibiotico? La terapia di scelta della cistite batterica si basa sull'assunzione di antibiotici di facile eliminazione attraverso le vie urinarie, dove svolgono la loro azione. Più in generale, il trattamento più adatto dipende dalla causa alla base dell'infiammazione. Ad esempio, il medico può prescrivere disinfettanti delle vie urinarie e, per lenire il dolore, antispastici.

Anche i seguenti farmaci da banco possono aiutare ad alleviare i sintomi lievi della cistite:

FANS, come ibuprofene e naproxene sodico

Paracetamolo

Cloridrato di fenazopiridina

Metenamina e salicilato di sodio

Sebbene le prove scientifiche sulla loro utilità siano incoerenti, i seguenti rimedi casalinghi possono fornire sollievo dai sintomi della cistite:

