Cistite Sintomi: quali sono e cosa fare per un sollievo immediato

Come capire se è davvero cistite? In presenza dei sintomi della cistite, il medico può prescrivere in prima battuta l'analisi delle urine con urinocoltura e antibiogramma, per testare la sensibilità agli antibiotici di uso più comune. L'esame di un campione di urine rileverà un aumentato numero di globuli bianchi, la presenza di sangue e di nitriti, prodotti da alcuni batteri, come l'Escherichia coli. L'urinocoltura, invece, è utile per isolare il tipo di patogeno responsabile dell'infezione e, in base all'antibiogramma, consente poi di impostare un'antibiotico-terapia mirata. Se la cistite non regredisce rapidamente o se tende a divenire cronica saranno prescritti altri esami specifici, come la cistoscopia, l'urografia e l'ecografia dell'apparato urinario. Lo scopo è quello di escludere la presenza di condizioni predisponenti di base che possono essere la causa della cistite.