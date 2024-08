Cistite: quando preoccuparsi? Come capire se è grave?

La cistite è una condizione comune che risponde bene al trattamento e, di solito, si risolve senza complicazioni. Spesso, basta un ciclo di antibiotici per curare la cistite batterica. Tuttavia, se è dolorosa o fastidiosa, potrebbero essere prescritti trattamenti aggiuntivi per alleviare i sintomi.

Tuttavia, gli uomini che praticano sesso anale penetrativo aumentano il rischio di cistite perché questo espone la fine dell'uretra a materia fecale. Avere un pene non circonciso aumenta anche il rischio di cistite perché il prepuzio crea un ambiente umido in cui i batteri possono rimanere intrappolati vicino alla fine dell'uretra. Anche gli uomini con un'ostruzione uretrale dovuta a una prostata ingrossata o ad altri cambiamenti anatomici sono anche a più alto rischio di cistite.

I batteri si trovano comunemente dentro e intorno all' ano e alla vagina. Nelle donne, la fine dell' uretra si trova vicino a entrambi questi orifizi, motivo per cui i batteri provenienti da materia fecale o da rapporti sessuali finiscono più spesso per entrare nell'uretra. Di solito, la minzione aiuta a eliminare i batteri dal corpo, ma quando alcuni batteri riescono a entrare nell'uretra, hanno la capacità di moltiplicarsi e diffondersi, causando un'infezione.

Un'importante informazione: i segni di infezione renale possono variare a seconda dell'età. Gli adulti con più di 65 anni potrebbero non presentare nessuno dei sintomi tipici e presentare invece problemi cognitivi come confusione , allucinazioni e linguaggio disorganizzato.

Che visita si fa per la cistite?

In presenza di segni o sintomi comuni alla cistite, fissare un appuntamento con il medico di base. Dopo una valutazione iniziale, si potrebbe essere indirizzato a un medico specializzato in disturbi del tratto urinario (urologo o nefrologo).

Quando si presentano sintomi di cistite, la diagnosi può essere formulata dopo aver condiviso la propria storia clinica, aver eseguito un esame fisico e aver eseguito test diagnostici che valutano le urine. In questa fase, è importante informare il medico dei sintomi che sperimentati, come bruciore durante la minzione, così come aumento della frequenza e dell'urgenza, così come vanno riferite condizioni predisponenti come se si è in menopausa, è in corso una gravidanza o si ha il diabete o un'altra condizione che può causare danni ai nervi.

In molti casi, è possibile diagnosticare la cistite nelle donne basandosi esclusivamente sui sintomi. Di solito, un esame fisico non è necessario, ma se un medico decide di eseguirne uno, può premere delicatamente sullo stomaco o sulla schiena per determinare se determinati punti sono sensibili al tatto.

Se una donna presenta sintomi caratteristici di altre condizioni, come vaginite o uretrite, il medico può eseguire un esame pelvico.

Negli uomini, i medici possono anche toccare lo stomaco o la schiena per verificare la presenza di disagio durante un esame fisico per sospetta cistite. Possono anche eseguire un esame rettale digitale per controllare la prostata per infiammazione. La prostatite, o infiammazione della ghiandola prostatica, può causare sintomi simili alla cistite.

In presenza di prurito o perdite vaginali, potrebbe anche essere eseguito un tampone vaginale; se l'infezione persiste o si è diffusa ai reni, invece, potrebbe essere pianificata un'ecografia o il consulto con uno specialista in malattie urinarie.

Cistite: a cosa servono le analisi delle urine?

Alle persone con sospetta cistite potrebbe essere chiesto di fornire un campione di urina. I medici analizzano l'urina per verificare la presenza di batteri e nitriti, una sostanza chimica specifica che compare nell'urina quando sono presenti alcuni tipi di batteri. I test diagnostici delle urine – urinocoltura e antibiogramma – possono identificare i batteri specifici che causano la cistite, consentendo ai medici di prescrivere un trattamento mirato. I test delle urine possono anche diagnosticare o escludere altre condizioni.

Quali esami servono in caso di cistite?

Altri test diagnostici possono essere offerti quando un paziente ha una cistite cronica o se gli esami delle urine non sono conclusivi. Potrebbe essere necessario un esame ecografico o una tomografia computerizzata (TC), test di imaging che consentono ai medici di visualizzare la vescica, l'uretra e altre strutture del tratto urinario. Ciò può aiutare a identificare un'ostruzione della vescica o un calcolo renale che blocca il flusso di urina.