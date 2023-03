La cistite post coitale presenta, in genere, un decorso benigno, a patto che venga trattata adeguatamente. Qualche volta, però, questi disturbi possono essere molto fastidiosi e cronicizzare, cioè ripresentarsi in modo frequente nella stessa persona. Inoltre, se trascurata o sottovalutata, la cistite può finire con il coinvolgere gli ureteri o, addirittura, i reni .

Dal punto di vista epidemiologico, la cistite da rapporto sessuale interessa soprattutto le donne per diversi motivi, tra cui la conformazione anatomica gioca sicuramente un ruolo: l' uretra femminile è molto più breve rispetto a quella maschile e gli orifizi dell'ano e dell'uretra sono più vicini tra loro. Di conseguenza, si possono creare condizioni favorevoli al passaggio degli agenti infettivi fino alla vescica , dove possono proliferare. Per difendersi da questa "invasione" l'organismo inizia a reagire contro i patogeni e si instaura così un'infiammazione, che si manifesta con sintomi peculiari: stimolo minzionale impellente e frequente, senso di pesantezza al basso ventre, bruciore uretrale e dolori al riempimento della vescica.

Infine, alcune problematiche delle vie urinarie rendono più vulnerabili nei confronti della cistite, poiché impediscono il normale deflusso di urina e lo svuotamento vescicale completo, favorendo la proliferazione dei microbi nella vescica. Tra queste condizioni rientrano, ad esempio, la presenza di calcoli urinari , il diabete e, negli uomini, l' ipertrofia della prostata e la prostatite batterica cronica . La cistite post coitale è comune anche nelle donne in gravidanza o in menopausa.

Accanto a queste cause primarie, esistono dei fattori corresponsabili che indirettamente favoriscono l'insorgenza della cistite da luna di miele, come:

Il transito dell'urina , per esempio, da un lato possiede potenti proprietà battericide grazie all' urea , dall'altro determina una vero e proprio lavaggio della vescica che trasporta all'esterno gli eventuali agenti infettivi presenti. Le vie urinarie sono protette anche dalle difese naturali dell'organismo che producono anticorpi per contrastare la comparsa dell'infezione.

Nella donna, la predisposizione alla cistite da luna di miele dipende in parte dal traumatismo meccanico che si verifica a carico di vulva, uretra e vagina durante i rapporti sessuali. Le microlesioni che si vengono così a determinare per l'attrito conducono all'insorgenza di dolore uretrale e vescicale (riferito spesso come " bruciore intimo "), urgenza, frequenza, senso di pesantezza vescicale che, entro pochi giorni, si concretizza nella cistite.

I rapporti sessuali rientrano tra i fattori che possono favorire l'insorgenza di una cistite, soprattutto se frequenti e non protetti. Le cause sono attribuibili a diversi fattori concausali, nonostante le infezioni del tratto urinario (UTI) svolgano un ruolo primario.

Il tutto è peggiorato dal fatto che lo stimolo ad andare in bagno è improvviso e frequente, ma con l'emissione di poche gocce di urina. Quest'ultima può avere un odore intenso e può apparire torbida , in quanto contiene globuli bianchi , segno della reazione dell'organismo nei confronti dell'infezione. L'urina può contenere persino con qualche goccia di sangue ( ematuria ). A questi sintomi, in alcuni casi, si possono aggiungere mal di schiena e febbre con brividi .

La cistite post coitale si riconosce dalla comparsa di determinati segnali, che, in genere, esordiscono in modo brusco e comprendono provocando un forte discomfort e peggioramento nella qualità della vita.

Se la cistite non regredisce rapidamente o se tende a divenire cronica saranno prescritti altri esami specifici, come la cistoscopia ( esame endoscopico dello stato della vescica che si esegue in anestesia generale o locale). Lo scopo è quello di escludere la presenza di condizioni predisponenti di base che possono essere la causa della cistite.

L' urinocoltura è utile per isolare il tipo di patogeno responsabile dell'infezione (batteri, virus o miceti ) e, in base all'antibiogramma, consente poi di impostare un'antibiotico-terapia mirata. L'esame di un campione di urine rileverà un aumentato numero di globuli bianchi, la presenza di sangue e di nitriti , prodotti da alcuni batteri, come l' Escherichia coli .

La diagnosi di cistite post coitale è suggerita dall' anamnesi : in presenza dei sintomi, il medico può prescrivere in prima battuta l' analisi delle urine con urinocoltura (partendo dalla considerazione che la comune cistite è spesso causata da un'infezione) ed eventuale antibiogramma , per testare la sensibilità agli antibiotici di uso più comune.

Trattamento e Rimedi Naturali

Come Curare la Cistite Post Coitale?

Se la cistite post coitale viene curata tempestivamente e in modo corretto, i sintomi, di solito, si risolvono entro pochi giorni.

Più in generale, il trattamento più adatto dipende dalla causa alla base dell'infiammazione.

Ad esempio, il medico può prescrivere disinfettanti delle vie urinarie e, per lenire il dolore, antispastici. Talvolta, però non è possibile evidenziare alcuna causa e le recidive sono frequenti. Pertanto, possono essere utili dei piccoli cambiamenti di stile di vita.

Quando servono gli Antibiotici?

La terapia di scelta della cistite post coitale ad eziologia batterica si basa sull'assunzione di antibiotici di facile eliminazione attraverso le vie urinarie, dove svolgono la loro azione. Questi farmaci andrebbero usati solo per curare le infezioni che l'urinocoltura rileva e sempre previo parere del medico. Alla comparsa dei sintomi, è importante, quindi, consultare il medico, che può indicare in prima battuta l'analisi delle urine con urinocoltura e antibiogramma, per testare la sensibilità agli antibiotici di uso più comune. L'esame di un campione di urine rileverà un aumentato numero di globuli bianchi, la presenza di sangue e di nitriti, prodotti da alcuni batteri, come l'Escherichia coli. L'urinocoltura, invece, è utile per isolare il tipo di patogeno responsabile dell'infezione e, in base all'antibiogramma, consente poi di impostare un'antibiotico-terapia mirata. Bisogna ricordare, inoltre, che un abuso di antibiotici provoca diversi problemi, come quello dell'alterazione della flora vaginale a difesa delle mucose; ciò può rendere più semplice un attacco da parte di batteri come l'Escherichia coli o di altri patogeni. Un ulteriore grande rischio è che si può sviluppare resistenza agli antibiotici: in questo caso, la cura è inutile e predispone ad uno stato infiammatorio cronico.

Rimedi Naturali: Acqua, Mirtillo Rosso e D-Mannosio

Bere almeno dure litri di acqua al giorno è importante sia per accelerare la guarigione, sia per la prevenzione della cistite da luna di miele. L'acqua favorisce, infatti, la diuresi, quindi l'eliminazione di eventuali batteri aggressivi.

Un rimedio naturale particolarmente adatto a contrastare le cistiti post coitali di origine batterica non complicate è il mirtillo rosso (o cranberry americano), utile sia per prevenire le forme ricorrenti, sia per contrastare i primi sintomi, grazie alle sue proprietà antibatteriche e depurative. Le proantocianidine (PACs) contenute nelle bacche del cranberry creano, infatti, un ambiente sfavorevole ai batteri uropatogenici, tra cui l'Escherichia coli, e ne contrasta l'adesione alle pareti del tratto urinario, riducendone la capacità di colonizzazione ed il potere aggressivo nei confronti della mucosa vescicale.

Simile effetto è prodotto dal D–mannosio, uno zucchero semplice estratto dalla corteccia di betulle e larici, anch'esso annoverato tra i rimedi più efficaci nell'ostacolare la proliferazione dei batteri nella mucosa della vescica. Il D-mannosio possiede un'elevata affinità per le lectine presenti sulle fimbrie, sistemi di adesione alla parete vescicale di molti batteri. Quest'interazione fra zucchero e patogeni ne promuove l'eliminazione attraverso le urine. Il D-mannosio, inoltre, è in grado di agire in sinergia con le PACs contenute nel cranberry.