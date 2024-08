Cistite post coitale: si prende facendo sesso? Quanto dura e posizioni

Nelle donne predisposte a soffrire di cistite post coitale, la frequenza dei rapporti sessuali rappresenta il più forte fattore di rischio di recidiva . In questi casi, è importante capire con l'aiuto del medico se la cistite sia determinata esclusivamente dal rapporto sessuale in sé o anche da altri fattori.

La cistite post coitale presenta, in genere, un decorso benigno, a patto che venga trattata adeguatamente. Qualche volta, però, questi disturbi possono essere molto fastidiosi e cronicizzare, cioè ripresentarsi in modo frequente nella stessa persona.

Nella donna, la predisposizione alla cistite dipende in parte dal traumatismo meccanico che si verifica a carico di vulva , uretra e vagina durante il sesso. Queste microlesioni che si vengono a determinare per l'attrito conducono all'insorgenza di:

In seguito, vedremo cos'altro fare dopo un rapporto per evitare la cistite .

I rapporti sessuali sono un fattore predisponente soprattutto se frequenti, non protetti, troppo vigorosi e/o non si ha l'abitudine di praticare alcune semplici misure igieniche . In breve, anticipiamo le due principali:

Il rischio è maggiore per le donne, perché il pene è un organo per così dire chiuso e, in più, l' uretra maschile ha una lunghezza sufficiente per rendere più complicata la risalita di eventuali agenti infettivi dall'esterno fino alla vescica.

Quali posizioni sessuali favoriscono la cistite?

La stretta vicinanza con la vagina rende la vescica sensibile ai traumi meccanici durante i rapporti sessuali, soprattutto se la lubrificazione non è adeguata e/o i muscoli che circondano la vagina sono contratti. Come visto in precedenza, questi fattori potenziano l'effetto negativo delle cause "generali" della cistite (anatomiche, ormonali e di altra natura).

Rispetto alla posizione sessuale, la questione è soggettiva: in generale, i rapporti affrontati in modo più rilassato non dovrebbero mai produrre tensioni muscolari o dolore. A tal proposito, prima del rapporto sessuale, non trascurare l'importanza dei preliminari: favoriscono un'abbondante lubrificazione e migliorano il comfort all'inizio penetrazione, limitando l'eventuale dispareunia.

Per approfondire:

Per non influenzare il funzionamento della vescica, i suoi nervi e il coinvolgimento dei muscoli del pavimento pelvico, è meglio evitare la posizione del missionario e quella da dietro (doggy style); è possibile, invece, provare la posizione del missionario modificata con un paio di cuscini sotto di sé.

Per chi sperimenta disagio, evitare pressioni sull'addome può essere meno irritante per la vescica provare a sdraiarsi fianco a fianco o con un partner in piedi.

Tra le migliori posizioni sessuali per evitare la cistite, vince la posizione del cucchiaio: la penetrazione avviene da dietro, quindi l'entità della spinta è naturalmente minore, tenendo così a bada l'irritazione della vescica durante il sesso.

Tra tutte le posizioni sessuali per ridurre il rischio di infezioni delle vie urinarie, la posizione dell'amazzone è in cima nella lista, poiché non esercita molta pressione sull'uretra e permetter di tenere sotto controllo la penetrazione, considerando che molta pressione può portare a più irritazione e infiammazione della vescica. Per un migliore controllo e per un maggiore piacere, provare a mettere un cuscino tra le cosce del proprio partner e il bordo dei propri glutei.