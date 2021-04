La cistite interstiziale si presenta con gli stessi sintomi della "classica" cistite, quindi con bruciore, dolori pelvici e al riempimento della vescica, stimolo minzionale impellente e frequente. Tuttavia, non ci sono segni di infezione urinaria, le analisi microbiologiche risultano negative e l'assunzione di antibiotici non comporta alcun miglioramento.

A differenza delle forme più comuni, si tratta di una condizione patologica non sempre associata ad una causa facilmente identificabile. La cistite interstiziale, infatti, provoca numerosi problemi, che vanno dalla necessità quasi costante di urinare al dolore ad ogni minzione , in assenza di infezioni o altre patologie vescicali.

La cistite interstiziale è una tra le patologie più complesse in ambito urologico. L'eziologia di quest'infiammazione della vescica non è ancora stata stabilita con certezza, nonostante siano stati ipotizzati alcuni fattori che potrebbero innescare o aggravare il processo patologico sottostante.

Scendendo più nei dettagli, sembra anche che la cistite interstiziale sia associata, in modo ancora non ben compreso, ad alcune condizioni croniche come la fibromialgia , la sindrome dell'intestino irritabile e altre sindromi dolorose.

A questo punto, per la conferma definitiva, può rendersi necessaria una biopsia della parete vescicale . L' esame istologico che segue la biopsia rileva un infiltrato infiammatorio tipico della cistite interstiziale, con cellule immunitarie e glomerulazioni tissutali, in assenza di infezioni o di altre patologie.

Se non è presente un'infezione e non viene rilevata alcun'altra patologia, il medico può ricorrere ad una cistoscopia con idrodistensione della vescica , cioè mediante soluzioni saline fisiologiche, per permettere una migliore visione della mucosa. La distensione della vescica durante l'indagine è particolarmente utile, in quanto consente di evidenziare un quadro caratteristico.

Per raggiungere una diagnosi certa di cistite interstiziale, l' urologo deve ricorrere a test diagnostici accurati, tra cui l' urinocoltura e la cistoscopia , un esame endoscopico dello stato della vescica che si esegue in anestesia generale o locale.

Per la maggior parte delle persone affette da cistite interstiziale non è affatto facile definire la diagnosi. Questa è suggerita dall' anamnesi e si basa fondamentalmente sull'esclusione di altre malattie e condizioni che causano sintomi simili, sia clinicamente (le analisi microbiologiche risultano negative), che mediante cistoscopia e biopsia della parete vescicale.

Trattamento

Cistite Interstiziale: Qual è il Trattamento previsto?

A differenza della "comune" cistite batterica, la cistite interstiziale non risponde alla convenzionale terapia con antibiotici. Occorre, inoltre, sottolineare che, ad oggi, non esiste un trattamento risolutivo per la malattia (cioè una cura), ma fino al 90% dei pazienti migliora con le opzioni disponibili a cui è possibile ricorrere a seconda della gravità dei sintomi.

Per il momento, esistono misure farmacologiche, fisiche o chirurgiche, finalizzate a ridurre l'infiammazione e il disagio alla vescica.

Farmaci e altre terapie conservative

Le terapie farmacologiche per via orale prevedono la prescrizione di antidolorifici, anti-infiammatori (es. FANS) e antidepressivi triciclici, quali l'amitriptilina. Altri farmaci per via orale previsti per il trattamento della cistite interstiziale sono il pentosano polisolfato sodico (molecola simile all'eparina e al glicosaminoglicano uroteliale) e alcuni anti-istaminici, come la cimetidina.

Un altro approccio terapeutico consiste nell'instillare direttamente in vescica farmaci con capacità riparative nei confronti della mucosa, quali il dimetilsulfossido e l'eparina.

Altri interventi terapeutici sono rappresentati da: instillazione vescicale di acido ialuronico, iniezione della tossina botulinica, neurostimolazione elettrica transcutanea o TENS ecc.

La riduzione dello stress e il biofeedback (rafforzare i muscoli del pavimento pelvico, ad esempio con esercizi di Kegel) possono contribuire al miglioramento della sintomatologia.

Modifiche della dieta

Anche l'alimentazione può aggravare il problema della cistite interstiziale. I cibi molto piccanti o irritanti, come le spezie, gli insaccati e le bevande alcoliche possono rendere, infatti, più serio il disturbo esistente. Altri esacerbanti i sintomi sono il tabacco e gli alimenti con alto contenuto di potassio (agrumi, cioccolata, bevande contenenti caffeina, pomodori). È quindi importante alimentarsi in modo sano, cercando di ridurre o eliminare gli alimenti che possono causare irritazione e infiammazione della vescica.

Chirurgia

La chirurgia può essere presa in considerazione nel caso di pazienti con dolore intollerabile refrattario a tutti gli altri trattamenti tradizionali. Nessun trattamento si è dimostrato efficace nel determinare la guarigione completa, ma l'associazione di due o più trattamenti non chirurgici è consigliabile prima di considerare l'ipotesi chirurgica.