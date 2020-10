La cistite è un disturbo piuttosto frequente nella popolazione femminile , e ancor di più in quella in dolce attesa .

In gravidanza, un ulteriore fattore predisponente è rappresentato dalla compressione meccanica esercitata dall' utero in crescita sull'uretere; soprattutto negli ultimi mesi di gestazione , tale fenomeno ostacola il completo svuotamento della vescica. Si aggiunge a tutto ciò la ricchezza nelle urine di substrati nutritivi per i germi , incluso a volte il glucosio se è presente diabete gestazionale .

I sintomi della cistite in gravidanza sono essenzialmente riconducibili alla difficoltà nell'emissione di urina , che viene eliminata goccia a goccia, al dolore e bruciore durante la minzione , al bisogno di urinare spesso con sensazione di incompleto svuotamento vescicale , e talvolta a perdita di sangue nelle urine . Anche nelle donne in gravidanza si può avere presenza di batteriuria asintomatica , cioè una infezione urinaria priva di sintomi.

Cure, Diagnosi e Prevenzione

Cosa prevede la gestione della Cistite in Gravidanza?

Nella maggior parte dei casi, le cistiti in gravidanza rispondono bene anche a brevi cicli di terapia antibiotica, privi di effetti collaterali significativi sia per la madre che, soprattutto, per il feto.

Per allontanare il rischio di complicanze, considerate anche le frequenti recidive, dopo il trattamento si consiglia di eseguire un'urinocoltura almeno 1 volta al mese fino al termine della gravidanza. Lo stesso esame viene generalmente eseguito con finalità di screening intorno alla 16a settimana di gestazione. Se l'urinocoltura risulta negativa, non è necessario ripetere l'esame, a meno che sussista una storia di precedenti infezioni delle vie urinarie o che successivamente insorgano i sintomi tipici della cistite.

Per approfondire:

Alcuni Consigli

Ai primi sintomi che possono indirizzare verso una cistite durante la gravidanza rivolgersi al proprio medico per eseguire un esame delle urine ed un'urinocoltura.

Non iniziare spontaneamente alcuna terapia (nemmeno quella utilizzata per risolvere cistiti non gravidiche). Nell'attesa dei risultati, il medico consiglierà un antibiotico aspecifico che sarà poi confermato o sostituito in base al risultato dell'antibiogramma. Il medico potrà prescrivere anche del paracetamolo in presenza di dolori, fastidi o febbre.

I sintomi della cistite normalmente svaniscono nel giro di pochi giorni dall'inizio della terapia; tuttavia, è importantissimo completare il ciclo terapeutico consigliato anche quando l'infiammazione sembra essere superata. Se i sintomi persistono o si aggravano consultare immediatamente il ginecologo.

Per quanto riguarda la prevenzione della cistite in gravidanza, si consiglia di:

Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per favorire la diuresi;

almeno per favorire la diuresi; Utilizzare biancheria intima in fibre naturali evitando quelle sintetiche;

evitando quelle sintetiche; Ottenere una minzione regolare , senza trattenere l'urina a lungo;

, senza trattenere l'urina a lungo; Svuotare la vescica dopo ogni rapporto sessuale;

Evitare detergenti intimi aggressivi;

Regolarizzare l'alvo ( nota : la stasi fecale può favorire il passaggio dei batteri intestinali nelle vie escretrici renali con comparsa di cistite).

