Questa condizione può essere dovuta ad agenti infettivi, quali batteri , virus o funghi, oppure a cause non infettive, come la radioterapia eseguita in zona pelvica o la chemioterapia . Oltre a provocare ematuria, la cistite emorragica è spesso responsabile anche di: disuria , pollachiuria , stranguria , tenesmo vescicale , dolore sovrapubico e stanchezza. Per una sua diagnosi corretta, sono fondamentali l'esame obiettivo, l'anamnesi, gli esami del sangue e delle urine , la diagnostica per immagini e la cistoscopia . Il trattamento della cistite emorragica varia in relazione alla gravità della condizione stessa e delle sue cause.

Cause

Le cause di cistite emorragica possono essere distinte in cause di natura infettiva e cause di natura non infettiva.

Cistite Emorragica: Cause di Natura Infettiva

Nelle cistite emorragica dovute a cause di natura infettiva, a provocare l'infiammazione della vescica e l'ematuria è un'infezione.

Tra gli agenti infettivi responsabili di cistite emorragica rientrano batteri, virus e funghi.

Nell'elenco dei batteri in grado di causare cistite emorragica, figurano:

Tra gli agenti virali, si segnalano:

Adenovirus (in particolare i ceppi 7, 11, 21 e 35);

Poliomavirus (o virus BK);

Citomegalovirus;

Virus dell'influenza A;

Virus JC;

Herpes simplex virus.

Infine, tra i funghi, meritano una citazione:

Candida albicans;

Cryptococcus neoformans;

Aspergillus fumigatus;

Torulopsis glabrata.

La maggior parte dei casi di cistite emorragica infettiva ha origine virale; seguono, nell'ordine, le forme di natura batteriche e quelle di natura fungina.

Cistite Emorragica Infettiva: i Fattori di Rischio

La cistite emorragica di natura infettiva è associata a vari fattori di rischio.

Tra queste condizioni favorenti, la più importante è senza dubbio la debilitazione del sistema immunitario (immunodepressione), che può scaturire per esempio da una terapia chemioterapica, dalla presenza di un tumore esteso, dall'uso di immunosoppressori o da malattie come l'AIDS.

All'immunodepressione, quindi, seguono condizioni o comportamenti come:

Cistite Emorragica: Cause di Natura Non Infettiva

La cistite emorragica è più spesso di natura non infettiva, che infettiva.

Le più importanti cause non infettive di cistite emorragica sono la radioterapia eseguita nella regione pelvica e la chemioterapia (si veda approfondito successivo).

Anche se con frequenza decisamente inferiore, a queste si aggiungono:

L'uso di determinate penicilline (es: meticillina, carbenicillina, ticarcillina, piperacillina e penicillina VK);

(es: meticillina, carbenicillina, ticarcillina, piperacillina e penicillina VK); L'uso del danazolo , un farmaco ad azione antigonadotropinica indicato nella cura dell'endometriosi, nella mastopatia fibrocistica e dell'angioedema ereditario;

, un farmaco ad azione antigonadotropinica indicato nella cura dell'endometriosi, nella mastopatia fibrocistica e dell'angioedema ereditario; L'esposizione a inquinanti industriali , come l' anilina , la toluidina e loro derivati;

, come l' , la e loro derivati; L'applicazione accidentale in uretra di prodotti specifici per l'igiene vaginale o di agenti spermicidi.

Cause Non Infettiva di Cistite Emorragica: la Radioterapia

La radioterapia eseguita in zona pelvica (eseguita per esempio per il trattamento del tumore alla vescica o alla prostata) può causare cistite emorragica, perché le radiazioni sono in grado di danneggiare la mucosa vescicale e i vasi sanguigni sottostanti.

Studi clinici riportano che la cistite emorragica compare in circa il 15-25% dei pazienti sottoposti alla terapia radiante nella regione pelvica per il trattamento di forme tumorali maligne (è da segnalare che con le nuove tecniche di radioterapia il suddetto dato numerico si è ridotto).

Cause Non Infettiva di Cistite Emorragica: la Chemioterapia

La chemioterapia è, con molta probabilità, la principale causa di cistite emorragica.

Nei farmaci chemioterapici sono contenute sostanze tossiche e dannose (es: acroleina) per la mucosa vescicale e per i vasi sanguigni sottostanti.

Associati in modo particolare a cistite emorragica sono gli agenti alchilanti ciclofosfamide e ifosfamide; per avere un'idea dell'entità della suddetta associazione, si pensi che la cistite emorragica compare in oltre il 70% dei pazienti esposti ad alte dosi di agenti alchilanti come ciclofosfamide o ifosfamide.

Per prevenire l'insorgenza di cistite emorragica, chi segue una terapia chemioterapica dovrebbe garantire al proprio organismo un'adeguata idratazione salina e, unitamente, assumere mesna, un farmaco che attenua gli effetti avversi di medicinali come l'ifosfamide e la ciclofosfamide.

Si ricorda inoltre che… I pazienti sottoposti a chemioterapia lamentano generalmente un calo sensibile delle difese immunitarie, che li rende particolarmente suscettibili alle infezioni, comprese quelle in grado di provocare cistite emorragica (es: infezioni da Adenovirus).

Cistite Emorragica: Epidemiologia

Riportando i dati numerici precedenti, la cistite emorragica si osserva in circa il 70% dei pazienti sottoposti a una chemioterapia a base di ciclofosfamide o ifosfamide e in circa il 15% dei pazienti che ricevono la terapia radiante per la cura di una neoplasia maligna pelvica.

La cistite emorragica è un reperto comune tra i pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o di organi solidi, in quanto molto spesso queste persone devono intraprendere una terapia chemioterapica a base di ciclofosfamide, una terapia radiante massiva oppure entrambe.